Кажется, что заплатить все налоги уже нереально Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Госдума приняла в третьем чтении закон, который с 2027 года объединит зарплату и пассивные доходы россиян в единую налоговую базу. Проценты по вкладам, дивиденды, доходы от операций с ценными бумагами и продажи имущества, которые раньше облагались отдельно по ставке 13–15%, теперь подпадут под общую прогрессивную шкалу — вплоть до 22%.

По оценке Минфина, изменения затронут около 4 миллионов человек. Сравнимо с населением всего Татарстана. Правда, правительство успокаивает: максимальная ставка будет применяться только к той части совокупного годового дохода, которая превышает 50 миллионов рублей.

Необлагаемый минимум по банковским вкладам тоже сохранится: 1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку Центробанка за год. Для процентов за 2027 год лимит составит 160 тысяч рублей (исходя из ставки 16% в этом году).

Еще одно новшество: банки с 2027 года заставят стать налоговыми агентами, они будут удерживать НДФЛ с процентов по вкладам самостоятельно. Ну а налоговая потом доначислит разницу, если совокупный доход превысит пороги.

«Долгосрочные вложения становятся менее предсказуемыми»

Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев объясняет MSK1.RU новую налоговую механику на конкретном примере.

Допустим, человек получил по вкладам 200 тысяч рублей процентов. При лимите в 160 тысяч налог рассчитают с разницы в 40 тысяч. При зарплате 2,4 миллиона рублей в год и отсутствии других доходов по новой шкале «рантье» заплатит с этих процентов 6 тысяч рублей. А по действующим правилам получилось бы 5,2 тысячи. Вроде немного?

«Но банковские сбережения и долгосрочные инвестиции могут стать менее привлекательными», — предупреждает Астафьев.

Человек может открыть вклад на три года и точно знать, сколько процентов начислит банк. «А если налоговые правила за это время изменятся, заранее посчитать, сколько денег останется на руках, будет сложнее», — объясняет финансист.

Часть людей в такой ситуации может предпочесть вклады на несколько месяцев или короткие облигации, уверен Астафьев. То есть банкам будет всё труднее привлекать деньги надолго — люди просто не поверят. А кто бы поверил, если правила меняются каждый год?!

«У вкладчиков возникают закономерные вопросы»

Президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер еще более критично смотрит на новый налог.

«Это усилит негативную оценку проводимой налоговой политики и социальной политики государства в целом. У значительной части вкладчиков возникают закономерные вопросы к целесообразности такого решения», — говорит Леер.

Он напоминает: для многих граждан банковские вклады — это инструмент накопления на базовые жизненные цели: покупку жилья, образование детей, дорогостоящее лечение. Проще говоря, люди откладывают на черный день, а не ради баснословных процентов.

При этом значительная часть вкладов, попадающих под повышение налоговой нагрузки, сосредоточена в диапазоне 5–15 миллионов рублей — суммы, сопоставимые со стоимостью бюджетной недвижимости, подсчитал Артур Леер.

«Важно учитывать, что в текущих экономических условиях банковский вклад фактически не служит инструментом приумножения капитала, а лишь частично компенсирует инфляцию. Дополнительное налоговое бремя ускорит снижение покупательной способности этих средств», — заключает эксперт.

Леер полностью согласен с Астафьевым: интерес россиян к банковским вкладам резко упадет. Их больше не будут рассматривать как способ сохранения сбережений. По данным на 2026 год, средний размер вклада в России составляет около 456 тысяч рублей, поэтому для большинства граждан условия действительно останутся прежними. Но для тех, кто копит на жилье или образование, налоговая новация может стать неприятным сюрпризом. И дело тут не в сумме нового налога (она хоть и изменится не так значительно, как кажется на первый взгляд), сколько в неприятном ощущении: государство меняет правила игры прямо на ходу. Потерянное доверие вернуть будет уже нереально.