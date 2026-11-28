Источник: Boris Zerwann/istockphoto.com

Международные спортивные федерации постепенно возвращают россиянам право выступать под национальным флагом, в ответ на это Евросоюз готовится вовсе запретить его использование на соревнованиях и не впускать наших спортсменов.

Отдел спорта «Фонтанки» вместе с почетным членом МОК, спортивным юристом и журналистом разбирался, могут ли европейские страны лишиться чемпионатов мира, насколько международные федерации готовы отстаивать свою независимость и чем этот конфликт грозит российским спортсменам.

Европа закрывает двери

Еще несколько лет назад главным препятствием для возвращения российских спортсменов на международную арену были решения самих спортивных организаций. Теперь, когда многие из них пересмотрели свою позицию, на первый план выходят европейские правительства.

23 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по 22-му пакету санкций против России. Помимо банков, энергетики и криптовалют, на этот раз европейские власти уделили особое внимание спорту.

Еврокомиссия предлагает:

запретить российским спортсменам и командам выступать под национальным флагом на соревнованиях в странах Евросоюза;

запретить демонстрацию официальной российской символики на этих соревнованиях;

ограничить финансирование европейских спортивных организаций российскими спонсорами;

ограничить возможность граждан России занимать руководящие должности в спортивных федерациях, базирующихся в Европе.

Кроме того, в отдельном документе Еврокомиссия предлагает странам ЕС после принятия санкций отказывать в выдаче шенгенских виз российским спортсменам, выступающим с национальной символикой — флагом, гимном или формой сборной. При этом решение об отказе оставят за самими государствами.

Важный нюанс: пока речь не идет о полном запрете на въезд всех российских спортсменов. Те, кто выступает в нейтральном статусе, под это конкретное ограничение не попадают. Впрочем, никаких гарантий получения визы у них все равно нет. Отдельные страны уже вводят собственные ограничения, не дожидаясь общеевропейских решений.

На прошлой неделе из-за новых правил въезда в Финляндию этап Гран-при в Хельсинки пропустили сразу семь российских фигуристов, в том числе петербургские пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Все они имели право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Еще один инструмент воздействия на мировой спорт Еврокомиссия задействовала через программу Erasmus+. Согласно новым условиям, спортивные организации, разрешающие россиянам выступать с национальной символикой, не смогут претендовать на определенные европейские гранты.

В Брюсселе объясняют новые ограничения стремлением сохранить давление на Россию на фоне продолжающихся боевых действий на Украине и не допустить использования спорта в целях пропаганды.

Но самое интересное, что все это происходит ровно в тот момент, когда международное олимпийское движение начало менять свою политику в отношении России.

При этом вопрос национальной символики на международных соревнованиях оставили на усмотрение самих федераций.

Возникает парадоксальная ситуация: международная федерация может вернуть россиянам право выступать под национальным флагом, а европейское государство — отказать им во въезде именно за намерение воспользоваться этим правом.

Между тем еще несколько десятилетий назад спортивные чиновники по обе стороны железного занавеса были готовы довольно жестко отстаивать свою самостоятельность даже в спорах с собственными правительствами.

Когда спорт спорил с Тэтчер и Кремлем

Весной 1980 года между британским правительством и Британской олимпийской ассоциацией разгорелся конфликт. Премьер-министр Маргарет Тэтчер настаивала на бойкоте Московской Олимпиады из-за ввода советских войск в Афганистан. Британские спортивные чиновники, однако, расставаться с олимпийскими планами не собирались.

19 февраля Тэтчер направила письмо председателю Британской олимпийской ассоциации Денису Фоллоусу, в котором призвала его прислушаться к позиции правительства и отказаться от приглашения в Москву.

Спустя месяц, 25 марта, Британская олимпийская ассоциация проголосовала за участие в Играх.

«Фонтанка» поговорила об этих событиях с человеком, который наблюдал за происходящим непосредственно изнутри, — почетным членом Международного олимпийского комитета Виталием Смирновым. В МОК он работал с 1971 года, трижды занимал должность вице-президента, а в конце 1970-х был одним из руководителей оргкомитета Московской Олимпиады.

По его воспоминаниям, британские спортивные чиновники последовательно искали способы обойти ограничения, на которых настаивало правительство Тэтчер. Когда возник вопрос об использовании государственного флага, согласились на олимпийский. Когда речь зашла о спортсменах, зависимых от государственных структур, решили отправить тех, на кого это давление не распространялось.

Они устояли, они привезли спортсменов, в том числе и Себастьяна Коэ, который выиграл золотую олимпийскую медаль. Виталий Смирнов Почетный член МОК

К слову, сегодня тот самый Себастьян Коэ возглавляет Международную федерацию легкой атлетики — одну из спортивных организаций, которые до сих пор не вернули российских спортсменов на свои международные соревнования даже в нейтральном статусе.

Однако, как выясняется, отстаивать самостоятельность спорта в те годы приходилось не только британцам. По словам Смирнова, похожий конфликт назревал и в самом Советском Союзе.

В процессе подготовки к Олимпиаде советское руководство хотело отказаться от приглашения представителей некоторых государств, с которыми СССР не поддерживал дипломатических отношений. Организаторы Игр выступили против, напомнив о гарантиях, которые Советский Союз предоставил Международному олимпийскому комитету.

А мы говорим: «Извините, товарищи. Вот гарантия, которую мы давали. Нас вообще могут лишить права проведения Олимпиады». И подчинились. Другое дело, что бойкот потом был. Виталий Смирнов Почетный член МОК

В итоге на Олимпиаду в Москву приехали спортсмены из 80 стран. Многие западные государства бойкотировали Игры, некоторые делегации выступали под олимпийским флагом, но соревнования состоялись.

Спустя почти полвека принцип автономии спорта по-прежнему остается одним из фундаментальных для олимпийского движения. Более того, его активно продвигал и сам Евросоюз.

В 2021 году Совет ЕС принял резолюцию о европейской модели спорта, в которой среди важнейших принципов обозначены самостоятельность спортивных организаций и их право на саморегулирование. А в статье 165 Договора о функционировании Евросоюза говорится о необходимости содействовать справедливости и открытости спортивных соревнований.

Теперь европейским властям предстоит совершить невероятный кульбит, чтобы совместить эти принципы с собственной санкционной политикой, а международным федерациям — решить, насколько далеко они готовы зайти в защите своей автономии.

В идеальном мире

Может ли международная спортивная федерация заставить какое-либо государство пустить российского спортсмена на свою территорию? Нет. Вопросы въезда иностранцев и национальной безопасности находятся в компетенции государственных органов.

Однако у спортивных организаций есть другое, потенциально весьма болезненное средство воздействия — лишение права проводить соревнования, объясняет «Фонтанке» спортивный юрист, руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

Международная федерация может рассмотреть возможность переноса соревнований в другую страну и не присуждать право проведения соревнований тем странам, которые заведомо не будут выдавать россиянам визы. Анна Анцелиович Руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт»

И в истории современного спорта подобные прецеденты уже были.

В феврале 2019 года Индия отказалась выдать визы двум пакистанским стрелкам, которые должны были выступить на этапе Кубка мира в Нью-Дели. Международный олимпийский комитет отреагировал довольно жестко: лишил одну из дисциплин соревнований статуса олимпийского отбора и рекомендовал международным федерациям не проводить в Индии турниры до получения письменных гарантий допуска всех спортсменов.

Спустя несколько месяцев индийские власти предоставили такие гарантии, и конфликт удалось урегулировать.

В 2022 году под ударом оказался один из самых престижных теннисных турниров мира — Уимблдон. После того как его организаторы отказались допускать российских и белорусских теннисистов, ATP и WTA лишили соревнования рейтинговых очков. Уже на следующий год россиян на Уимблдон вернули, хотя и в нейтральном статусе.

Еще более показательная история произошла в октябре 2025 года. Тогда власти Индонезии отказались выдавать визы израильским гимнастам, которые должны были выступить на чемпионате мира в Джакарте. Такое решение объяснили военной операцией Израиля в секторе Газа.

МОК выступил с заявлением о недопустимости дискриминации спортсменов со стороны принимающей страны, а затем рекомендовал международным федерациям отказаться от проведения соревнований в Индонезии и прекратил переговоры о возможном проведении там Олимпийских игр до получения соответствующих гарантий.

К слову, похожие ситуации уже происходили и непосредственно с российскими спортсменами в Европе. Чемпионат Европы по фехтованию 2026 года первоначально должен был пройти в Таллине, однако международная федерация потребовала от эстонских властей гарантировать возможность участия российских и белорусских спортсменов. В итоге соревнования перенесли во Францию.

По мнению спортивного журналиста, автора телеграм-канала «Голый спорт» Сергея Лисина, единичные отказы во въезде спортсменам могут быть обоснованными, например, если речь идет об уголовных преступлениях. Однако массовый недопуск атлетов должен стать основанием для переноса соревнований.

Международная федерация должна сказать: «Хорошо, вы не выполнили свои обещания по допуску всех спортсменов, и мы у вас забираем турнир и переносим его в другую страну». Но это в идеальном мире, потому что для этого нужно потратить деньги, быстро перенести турнир, организовать его на новом месте. Такое иногда невозможно. Сергей Лисин Спортивный журналист

Более того, после истории с израильскими гимнастами МОК предусмотрел отдельный механизм защиты спортсменов, участвующих в олимпийской квалификации.

В принципах отбора на Олимпиаду-2028, опубликованных 12 мая этого года, прямо сказано, что организаторы квалификационных соревнований должны предоставить международной федерации гарантии въезда всех спортсменов. Эти гарантии должны стать частью соглашения о проведении турнира.

Там же закреплено право исполкома МОК лишить соревнования статуса олимпийского отбора, если установленные принципы не соблюдаются.

Виталий Смирнов полагает, что спортивные организации могли бы пойти еще дальше — на определенное время вообще перестать принимать заявки на проведение соревнований от стран, которые не выполняют своих обязательств.

Скажем, принимает международная федерация в таком случае такое решение: вы так решили, да? Но мы принимаем решение в ближайшие десять лет не принимать заявки от вашей страны на проведение чемпионатов Европы, мира и так далее, поскольку вы не гарантируете ничего, мы вас лишаем такого права. Больно? Ну да. Виталий Смирнов Почетный член МОК

Таким образом, у международных спортивных организаций есть и соответствующие правила, и опыт применения подобных мер. Однако между возможностью воспользоваться этими инструментами и готовностью это сделать существует довольно большая разница.

Заложники Скандинавии

В октябре этого года российские гимнастки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова не смогли отправиться на чемпионат мира в Роттердам из-за отказа Нидерландов выдать им визы.

Ситуация во многом напоминала истории с пакистанскими стрелками в Индии и израильскими гимнастами в Индонезии. Причем на чемпионате мира в Роттердаме разыгрывались первые командные путевки на Олимпиаду-2028. Министр спорта России и председатель ОКР Михаил Дегтярев заявил о намерении добиваться лишения турнира статуса олимпийского отбора.

Однако на этот раз международные спортивные организации поступили иначе.

Международная федерация гимнастики рассматривала возможность лишения соревнований квалификационного статуса, но в итоге сохранила его, сославшись в том числе на интересы других спортсменов и команд, которые готовились к олимпийскому отбору.

У МОК также были аргументы: большинство российских гимнастов получили визы, а у спортсменов еще будут другие возможности отобраться на Олимпиаду.

Одна из главных проблем, объясняет Анна Анцелиович, заключается в том, что право проведения крупных соревнований зачастую предоставляют за несколько лет до их начала. К тому моменту, когда возникает конфликт, организаторы уже вложили деньги в подготовку, федерация заключила соглашения со спонсорами, а спортсмены выстроили свои тренировочные планы.

Тут уже и финансовые потери будут у федерации, и интересы спортсменов, и, главное, спонсоров. То есть это не так будет легко сделать, но чем дальше соревнования от сегодняшнего дня, тем это легче и вероятнее сделать. Анна Анцелиович Руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт»

Впрочем, многое зависит и от того, о каком именно виде спорта идет речь.

В качестве примера Сергей Лисин приводит лыжные гонки. Представим, что Международная федерация лыжного спорта решит последовательно лишать соревнований все страны, которые отказываются пускать российских спортсменов. В этом случае она рискует остаться без значительной части стартов в Финляндии, Швеции и Норвегии — странах, где лыжные гонки пользуются огромной популярностью, где есть соответствующая инфраструктура, зрители, спонсоры, многолетние традиции организации подобных мероприятий.

«Лыжные виды в этом плане немножко являются заложниками скандинавских стран. А водные виды развиты во всем мире, они могут где хочешь провести свои турниры. Бассейн есть более-менее везде. Если, например, Польша отказывается пускать российских спортсменов, они могут перенести в любую другую страну, где есть бассейн нормальный, и все. То есть в этом плане вид более независимый. У них больше вариантов», — объясняет Лисин. Сергей Лисин Спортивный журналист

В водных видах спорта уже попытались решить эту проблему на уровне обязательств принимающей стороны. В сентябре генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин сообщил, что World Aquatics потребовала от стран — организаторов крупных соревнований предоставлять гарантии получения виз российскими и белорусскими спортсменами. В противном случае страна может лишиться турнира. В октябре аналогичную позицию озвучил президент Европейской федерации водных видов спорта Антониу Силва.

Одной из первых с этой проблемой столкнулась как раз Польша. В декабре прошлого года россияне из-за визовых ограничений пропустили чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Люблине. Весной, после возвращения российским спортсменам флага и гимна, президент Польской федерации плавания Отыля Енджейчак заявила, что не намерена допускать россиян и белорусов и на чемпионат Европы по прыжкам в воду, который должен пройти в августе 2027 года в Жешуве.

В октябре уже сами польские журналисты заговорили о риске потерять чемпионат. Официального решения о переносе соревнований пока нет.

Свою позицию обозначила и Норвегия. Еще в апреле президент Норвежской федерации плавания Като Братбакк заявил Reuters, что его организация отказывается проводить международные чемпионаты до тех пор, пока российские и белорусские спортсмены имеют право выступать с национальной символикой.

Для международной федерации водных видов спорта потеря нескольких европейских площадок едва ли станет непреодолимой проблемой. А вот в санном спорте, биатлоне или лыжных гонках выбор альтернативных организаторов будет гораздо меньше. Отсюда и разные подходы федераций к возвращению россиян, считает Лисин. Одним проще перенести соревнования, другим — сохранить нейтральный статус для российских спортсменов или вовсе обходиться без них, чем вступать в конфликт с государствами, от которых зависит их собственное благополучие.

При этом журналист довольно скептически оценивает эффективность предлагаемых Еврокомиссией ограничений на российское спонсорство и занятие россиянами руководящих должностей.

Представительство России в международных спортивных структурах и без того существенно сократилось за последние годы, а российские компании практически исчезли из числа спонсоров международных соревнований.

Что касается финансирования, то некоторые крупные спортивные федерации, по словам Лисина, все активнее сотрудничают с азиатскими, прежде всего китайскими, компаниями. Впрочем, степень зависимости от европейских денег у каждой организации своя, а коммерческое спонсорство и гранты Евросоюза — разные источники доходов.

Для самих российских спортсменов все эти сложности имеют весьма конкретные последствия.

Пустят ли россиян в Лос-Анджелес

После нескольких лет отстранения российские спортсмены наконец начали возвращаться на международную арену. Однако чтобы выступить на Олимпиаде, одного решения МОК недостаточно. Необходимо еще заработать олимпийскую путевку.

Сняв с нас лишение признания, нам вернули право участия. Но получив право участия, мы должны участвовать в отборочных соревнованиях, в чемпионатах, которые являются отборочными. И вот тут мы можем очень сильно пострадать. Виталий Смирнов Почетный член МОК

И хотя до Игр в Лос-Анджелесе еще почти два года, в некоторых видах спорта борьба за олимпийские лицензии уже началась.

Сергей Лисин, впрочем, пока не склонен драматизировать ситуацию. По его словам, в большинстве видов спорта олимпийский отбор продлится весь следующий год, а местами захватит и первую половину 2028-го. При этом квалификационные соревнования проходят в разных частях света.

«Нет таких видов, где весь отбор проходит только в Европе. То есть так или иначе, он частично проходит в Азии, он проходит в Штатах, есть какие-то этапы Кубка мира, есть какие-то международные квалификационные старты», — объясняет журналист.

Исключение, по его словам, составляют виды спорта, в которых россияне пока вообще не получили права выступать, например легкая атлетика. В остальных случаях шансы попасть на Олимпиаду сохраняются, хотя Россия может недосчитаться части квот.

Один из вариантов защиты прав российских спортсменов — обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Правда, как объясняет Анцелиович, обжаловать там придется решения спортивных организаций, а не действия консульств. Можно попытаться добиться переноса соревнований или потребовать предоставить спортсмену дополнительную возможность набрать квалификационные очки, если он пропустил один из отборочных турниров из-за отказа в визе.

Решение CAS непредсказуемо, там зависит от многих причин, включая арбитров, которых выбирают стороны. Но бороться, безусловно, смысл имеет. Анна Анцелиович Руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт»

Особенно остро проблема ощущается сейчас в зимних видах спорта, значительная часть календаря которых приходится на Европу. Уже в конце ноября в финской Руке стартует Кубок мира по лыжным гонкам, в феврале в шведском Фалуне начнется чемпионат мира по лыжным видам спорта, а в марте Финляндия должна принять чемпионат мира по фигурному катанию.

Международный союз конькобежцев после решения финских властей ужесточить правила въезда для россиян уже запросил разъяснения относительно предстоящего чемпионата мира.

И если ситуация с этапом Гран-при в Хельсинки уже разрешилась не в пользу российских спортсменов, то вопрос их участия в главном турнире сезона остается открытым.

Еще один вопрос, на который международным федерациям предстоит ответить в случае принятия санкций ЕС, — как поступать с российской национальной символикой.

В гимнастике, например, уже нашли компромисс. Несмотря на восстановление права россиян выступать с национальной символикой, международная федерация предусмотрела возможность их выступления под флагом федерации в тех странах, где использование российской символики запрещено обязательными решениями властей.

Если санкции Евросоюза примут, подобная практика может распространиться и на другие виды спорта. Тогда даже после отмены международных ограничений российский спортсмен сможет выступать под национальным флагом в одной части света и будет вынужден отказываться от него в другой.

Куда теперь идти России

Одна из идей, которая периодически возникает в России на фоне конфликтов с европейскими спортивными организациями, — постепенная переориентация на Азию, создание альтернативных соревнований или переход в другие спортивные объединения. Однако Виталий Смирнов не верит ни в перспективу серьезного раскола олимпийского движения, ни в целесообразность ухода России из европейского спорта.

Нам совершенно невыгодно и нецелесообразно уходить в Азиатскую лигу, там нам делать нечего. Может быть, в каких-то отдельных видах спорта, но, в принципе, конечно, мы европейская страна в спортивном отношении, в Европе нам выступать надо. Виталий Смирнов Почетный член МОК

Сам Смирнов продолжает консультировать российское спортивное руководство. По его словам, контакты Олимпийского комитета России с МОК сейчас гораздо интенсивнее, чем может показаться со стороны. Значительная часть этих переговоров не афишируется.

Особые надежды он связывает с президентом МОК Кирсти Ковентри. Двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве сама в прошлом занимала должность министра спорта и, по мнению Смирнова, хорошо понимает, как устроены отношения между спортивными организациями и государством.

При этом Смирнов не ожидает, что МОК станет вступать в открытое противостояние с европейскими правительствами. Скорее, по его мнению, организация будет пытаться решать проблемы отдельных спортсменов и искать выход из конкретных конфликтных ситуаций.

Примерно такой же стратегии предлагает придерживаться и Сергей Лисин.

Мы должны медленно, спокойно, уверенно выступать там, где мы можем выступать, и рассчитывать на то, что сам факт участия российских спортсменов, их победы, их медали, пусть и в нейтральном статусе, будут нормализовывать отношения. И постепенно те барьеры, которые имеются сейчас, визовые в том числе, будут сглаживаться. Сергей Лисин Спортивный журналист