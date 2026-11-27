Разрешить устанавливать тонировку на свои автомобили за дополнительную плату хотят при условии, что она не ухудшает обзор Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 ноября.

Назван самый опасный график работы

График работы «сутки через двое» или «сутки через трое» может показаться более удобным, чем стандартная пятидневка, так как выходные дни становятся более частыми. Однако такой режим может негативно сказаться на здоровье. О влиянии ночного графика рассказала Городским медиа Екатерина Демьяновская, невролог и эксперт лаборатории «Гемотест».

По ее словам, основная проблема работы по ночам заключается в нарушении биологических часов организма. Это может привести к сбоям в суточной выработке гормонов, снижению общей активности, изменению артериального давления и другим негативным процессам. Особенно вредным является чередование ночных и дневных смен. После ночного дежурства человек отсыпается и возвращается к привычному ритму, но через несколько дней снова выходит в ночную смену.

«Прежде всего страдает нервная система. Из-за недосыпания ухудшаются память, внимание и скорость реакции, человеку становится сложнее принимать решения и справляться с привычными задачами. При длительном нарушении сна повышается риск депрессивных расстройств», — рассказывает врач.

Недостаток сна и нарушение суточных ритмов также влияют на регуляцию артериального давления, сердечного ритма и увеличивают уровень стресса в организме. При длительной работе по ночам повышается риск артериальной гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно следить за признаками нарушения сна и усталости. Если после выходных вы чувствуете себя уставшим, не высыпаетесь, забываете обыденные вещи и совершаете ошибки, это может быть сигналом к изменению графика. Также стоит обратить внимание на регулярную бессонницу, раздражительность, тревогу, подавленное настроение и скачки артериального давления.

«Важно помнить: несколько выходных после суточной смены не всегда компенсируют накопившийся недостаток сна и рассогласование циркадных ритмов. Поэтому оценивать удобство рабочего графика стоит не только по количеству свободных дней, но и по тому, насколько хорошо организм может адаптироваться к нему», — отмечает Екатерина.

Эксперт рекомендует после ночных смен максимально быстро ложиться спать в темной и прохладной комнате, уделяя сну не менее 7–9 часов. По возможности следует избегать частого чередования дневных и ночных смен или длительного ряда ночных дежурств.

Если проблемы со сном и самочувствием сохраняются даже после полноценного отдыха, необходимо обратиться к врачу. В некоторых случаях единственный способ восстановить здоровье — это перейти на стабильный график, исключающий ночные смены, заключает невролог.

Кого заставят работать в новогодние праздники

Работодатели могут привлекать сотрудников к работе в новогодние праздники без их согласия. Об этом рассказала руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

«Привлекать сотрудников к работе в нерабочие праздничные дни, в том числе в новогодние праздники, без их согласия можно только в особых случаях, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса РФ. К примеру, для предотвращения аварии или катастрофы либо для устранения их последствий», — рассказала эксперт.

В таких ситуациях сотрудники обязаны приступить к выполнению своих обязанностей. Это правило также распространяется на работников со сменным графиком, если их смена выпадает на праздничный день.

Во всех остальных случаях работодатель обязан получить письменное согласие сотрудника. В некоторых ситуациях руководство должно учитывать мнение профсоюза и оформить письменное распоряжение, указав основание, дату и продолжительность работы.

«Это общее правило распространяется на работников с разными режимами труда, исключение — сменный график: если смена выпадает на праздник, сотрудник выходит на работу», — подчеркнула эксперт.

Следует помнить, что работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Однако по статье 153 Трудового кодекса работник может выбрать вместо повышенной оплаты другой день отдыха.

Когда закончится учебный год

Минпросвещения России установило единый день для проведения последних звонков в школах в 2027 году. Глава министерства Сергей Кравцов сообщил, что учебный год для выпускников завершится 26 мая.

«Последний звонок — это важный этап в жизни каждого школьника, символизирующий переход к новому жизненному рубежу. В этом учебном году мы рекомендуем проводить последние звонки 26 мая: это даст школьникам по всей стране равные условия и необходимое время, чтобы настроиться на предстоящие итоговые экзамены», — заявил глава Минпросвещения.

Министр отметил, что рекомендации Министерства просвещения направлены во все регионы РФ. В программу последних звонков предлагается включить церемонию поднятия флага России и исполнения гимна страны. Также планируется отдельное поздравление многодетных и многопоколенных семей и выступления родителей выпускников.

Кравцов подчеркнул, что регионам поручено строго соблюдать требования безопасности во время проведения последних звонков. Кроме того, министерство рекомендует создать доступную среду на церемониях для учеников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Прививки против опасного вируса начнут ставить девочкам в России

Вакцинация девочек до 12 лет против вируса папилломы человека (ВПЧ) будет включена в Национальный календарь профилактических прививок России. Об этом сообщила Светлана Макарова, заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ.

По ее словам, ВПЧ является ключевым фактором риска для развития ряда онкологических заболеваний, и так как вирус чаще всего передается половым путем, наиболее эффективный защитный эффект от прививки достигается при ее проведении до начала сексуальной активности. Именно поэтому было принято решение включить вакцинацию девочек в возрасте 12 лет в Национальный календарь профилактических прививок.

Госдума утвердила в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, в котором предусмотрено выделение 1,88 триллиона рублей на здравоохранение. В рамках этого бюджета планируется увеличение финансирования лекарственного обеспечения и расширение Национального календаря профилактических прививок.

За склонение к абортам будут штрафовать на миллион рублей

В 33 регионах страны действует запрет на склонение к искусственному прерыванию беременности. Такие данные опубликовало РИА «Новости», основываясь на анализе регионального законодательства.

В законах под склонением к аборту понимаются уговоры, предложения, подкуп, обман или шантаж беременной женщины. Такие ограничения были приняты в Республиках Алтай, Коми, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия и Крым.

Аналогичные меры введены в Красноярском, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Санкт-Петербурге, Астраханской, Вологодской, Иркутской, Калининградской и ещё 18 областях.

В 29 из этих 33 регионов предусмотрены штрафы за склонение к аборту. Для граждан их размер ограничен 5 тысячами рублей, для должностных лиц — от 5 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц может достигать 1 миллиона рублей.

Импортные морепродукты подорожают

В России рассматривается возможность повышения ввозных пошлин на морепродукты из недружественных стран до 35%. Проект соответствующего постановления правительства уже подготовлен и отправлен на согласование в профильные ведомства. Об этом сообщил вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов 27 ноября на пленарном заседании Совета Федерации.

«Ставка таких пошлин будет увеличена до 35%», — заявил Силуанов.

На днях замминистра финансов России Алексей Сазанов сообщил, что ведомство планирует с 1 января 2027 года ввести пошлину в размере 15% на импорт различных деликатесов из недружественных стран, включая морепродукты, пармезан, хамон и трюфели.

Россиянин выжил, рухнув с 15 этажа в Таиланде

В Паттайе россиянин чудом остался жив после падения с 15-го этажа. Он упал в воду, что позволило ему избежать серьезных травм.

Происшествие произошло в жилом комплексе, где на четвертом этаже находился открытый бассейн. Мужчина упал прямо в него.

Спасатели обнаружили 30-летнего россиянина в тяжелом состоянии рядом с бассейном. У него были многочисленные ушибы и ссадины. Очевидцы помогли ему выбраться из воды до прибытия скорой помощи. После этого пострадавшего госпитализировали.

Квартиру, в которой проживал мужчина, также осмотрели. Следов борьбы не было найдено, однако полиция обнаружила предметы, которые могут свидетельствовать об употреблении запрещенных веществ.

Предварительно считается, что турист потерял равновесие из-за падения с ремонтируемой площадки, где отсутствовали оконные рамы и ограждения. Полиция продолжит расследование после опроса пострадавшего.

На трассе в Сибири произошло смертельное ДТП

На трассе Р-255 «Сибирь» под Канском, в Красноярском крае, произошла трагедия. Автобус, следовавший из Канска в Иланский, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой и грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, среди них был ребенок.

Авария случилась на 1080-м километре дороги в Иланско-Нижнеингашском районе, недалеко от Иланского.

По данным Госавтоинспекции, автобус задел грузовик Volvo по касательной, после чего столкнулся с фурой Dongfeng. Третьему грузовику удалось избежать столкновения, но водитель был вынужден съехать в кювет.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что погибли пять человек, включая водителя автобуса, подростка и трех женщин. Восемь человек были госпитализированы с травмами, всего в аварии пострадали 18 человек, как сообщили в МВД.

Очевидец происшествия рассказал, что водитель автобуса был жив на момент съемки и находился в кабине. Он также упомянул о столкновении с автовозом.

Спасатели освободили водителя автобуса и оказали помощь пострадавшим. МЧС сообщило, что четырех человек эвакуировали на носилках, а водителя автобуса, получившего тяжелые травмы, госпитализировали.

На фотографиях с места происшествия видно, что белый автобус имеет смятую переднюю часть и выбитое лобовое стекло. Рядом с дорогой стоит зеленая фура, а на асфальте разбросаны обломки. В заснеженном кювете лежит накренившийся грузовой кузов.

Источник: 15 АМ — В КАНАЛЕ! / VKontakte

На трассе образовалась пробка из легковых и грузовых автомобилей. В 07:05 по московскому времени на 1080 километре трассы было введено реверсивное движение.

Спасатели освободили водителя из разбитой кабины. Его увезли в больницу с тяжелыми травмами Источник: МЧС Красноярского края / MAX

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц). Ситуация находится на контроле у прокуратуры.

Когда можно будет увидеть парад из ярких планет

Россияне смогут наблюдать парад из ярких планет — Юпитера, Марса и Венеры — утром до восхода солнца 30 ноября. Подробности об этом астрономическом явлении рассказал заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов.

Ученый уточнил, что на самом деле планеты не образуют идеальную линию в космосе. Однако из-за их расположения по одну сторону от Солнца с Земли будет казаться, что они выстроились в ряд.

«На утреннем небе готовимся к красивому явлению, иногда в простонародье называют это явление парадом планет. Тридцатого ноября Луна и наиболее яркие и большие планеты выстроятся в один ряд: Юпитер, Марс и Венера. Планеты будут видны невооруженным глазом, с телескопом можно рассмотреть детали на Юпитере», — сказал Иванов в разговоре с РИА «Новости».

Кроме того, до восхода Солнца станет виден и Меркурий, который тоже примет участие в этом астрономическом событии.

Новый международный праздник предложили ввести в России

Русская православная церковь предложила учредить международный День беременных и придать празднику федеральный статус в России. Об этом сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его мнению, страна могла бы выступить с соответствующей международной инициативой.

«Нам очень не хватает на международном уровне [празднования] Дня беременных. Не только Дня матери, но и Дня беременных», — сказал священник в разговоре с ТАСС.

Он считает, что такой праздник мог бы способствовать возвращению традиционного патриархального понимания семьи. Также он отметил, что в мире есть попытки внедрить трансгуманистическое восприятие человека.

По словам представителя РПЦ, материнство позволяет женщине реализовать себя и лучше проявить свои таланты.

Платную тонировку хотят ввести для водителей

В России хотят разрешить водителям устанавливать тонировку на свои автомобили за дополнительную плату при условии, что она не ухудшает обзор. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Там отметили, что тонировка может быть представлена в виде государственной услуги.

«Оплачиваете тонировку раз в год, абонемент на нее — и пожалуйста: ты можешь ею пользоваться. Если не оплатил ее раз в год, то получаешь штраф», — рассказал Владислав Даванков в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, введение годового абонемента на тонировку было бы справедливым для водителей, которые хотят улучшить внешний вид своего автомобиля, не нарушая при этом требований безопасности. Он отметил, что инициатива обсуждалась на экспертном уровне, и депутаты сейчас работают над соответствующим законопроектом.

«Мы как раз с экспертами обсуждали, что если какой-то уровень (тонировки. — Прим. ред.) не мешает обзору, видимости, то надо людям это разрешить, как и с тюнингом, за дополнительную плату. Это на этапе подготовки самого законопроекта мы сейчас обсуждаем с правительством», — указал вице-спикер Госдумы.

Следует отметить, что согласно действующему российскому законодательству лобовое стекло и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света. Задние стекла и задние боковые стекла могут быть тонированы без ограничений, если автомобиль оснащен зеркалами заднего вида с обеих сторон. Нанесение зеркальных пленок на любые стекла запрещено.

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