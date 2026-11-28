Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Российские банки в октябре выдали минимальное за последние полтора года количество льготных ипотечных кредитов. На фоне изменения условий семейной ипотеки, вступившего в силу 1 октября 2026 года, выдачи за месяц рухнули на 79%. Теперь на программы с господдержкой приходится лишь каждый пятый жилищный кредит. «Фонтанка» вместе с экспертами разбиралась, сможет ли рыночная ипотека заменить льготную и стоит ли россиянам ждать снижения цен на квартиры.

От ажиотажа до обвала

В октябре текущего года российские банки выдали всего 15,9 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой — на 79% меньше, чем в сентябре, и на 75% меньше, чем в октябре прошлого года. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В денежном выражении падение оказалось столь же существенным. Если в сентябре россияне оформили льготных жилищных кредитов на 455 миллиардов рублей, то в октябре — менее чем на 96 миллиардов. И по количеству, и по объему выдач показатели оказались минимальными за очень долгое время.

Источник: «Фонтанка.ру»

По расчетам «Фонтанки» на основе данных ОКБ, средний размер ипотечного кредита по всем программам за месяц сократился примерно на миллион рублей — с 4,78 миллиона в сентябре до 3,78 миллиона в октябре. Снижение составило около 21%.

Источник: «Фонтанка.ру»

Изменилась и сама структура ипотечного кредитования. Еще в сентябре на программы с господдержкой приходилось 54% от общего числа выданных жилищных кредитов и 69% от их совокупного объема. В октябре эти показатели сократились до 20% и 32% соответственно. Получается, четыре из пяти ипотечных кредитов в октябре россияне оформили на рыночных условиях.

При этом средний размер льготного кредита в октябре составил 6,05 миллиона рублей, а рыночного, по приблизительным расчетам «Фонтанки», — 3,22 миллиона рублей.

Источник: «Фонтанка.ру»

При этом средняя сумма льготного кредита изменилась не так сильно — с 6,11 до 6,05 миллиона рублей. Куда заметнее сократился срок, на который россияне занимают деньги у банков: с 27 лет и пяти месяцев до 21 года и одного месяца. Это минимум за последние четыре года.

Источник: «Фонтанка.ру»

Впрочем, наивно полагать, что льготная ипотека — это просто кредит под 6% годовых. По данным ОКБ, полная стоимость ипотечного кредита с господдержкой (ПСК) в октябре составила 15,16% против 14,51% месяцем ранее. Откуда такие цифры?

Помимо процентов по кредиту, при расчете ПСК учитываются расходы на страхование и другие платежи, от которых зависят условия кредитования. Но и это еще не все. Еще в апреле прошлого года Центробанк обращал внимание на то, что банки обязаны учитывать максимально возможные расходы заемщика. В том числе — потенциальное повышение процентной ставки при нарушении условий льготной программы. При этом с октября для части заемщиков выросли и сами ставки по семейной ипотеке.

Поторопились купить

Масштаб октябрьского падения во многом объясняется ажиотажем, который возник на рынке недвижимости в преддверии изменения условий семейной ипотеки. Об этом «Фонтанке» рассказала финансовый аналитик Bitbanker, доцент Финансового университета при правительстве РФ Марина Алленых.

Согласно сентябрьскому отчету ОКБ, в первый месяц осени количество выданных льготных ипотечных кредитов выросло на 98% относительно августа, а их объем — вдвое. По сравнению с сентябрем прошлого года рост составил 41% и 48% соответственно. Часть семей поспешила купить жилье, чтобы успеть оформить ипотеку на прежних условиях.

Как писала «Фонтанка», с 1 октября 2026 года процентная ставка и максимальная сумма кредита по семейной ипотеке при покупке жилья стали зависеть от региона и количества детей. Для семей с одним ребенком младше семи лет ставка выросла с 6% до 10% в большинстве регионов России и до 12% в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для семей с двумя детьми, хотя бы одному из которых еще не исполнилось семи лет, — до 8% и 10% соответственно.

При этом для многодетных семей предусмотрены более низкие ставки — вплоть до 2% годовых в большинстве регионов и до 4% в четырех столичных регионах. Кроме того, максимальный срок субсидирования кредита ограничили 15 годами. На строительство частного дома по программе семейной ипотеки по-прежнему можно взять кредит под 6% независимо от региона и количества детей. Нововведения касаются новых кредитных договоров.

Еще в сентябре, когда стало известно о предстоящей реформе семейной ипотеки, «Фонтанка» подробно разбиралась, для каких категорий заемщиков покупка жилья станет дороже, а кто, напротив, сможет рассчитывать на более выгодные условия кредитования.

При той же сумме и сроке кредита повышение ставки увеличивает ежемесячный платеж и сужает круг семей, которым доступна покупка жилья в ипотеку Марина Алленых финансовый аналитик Bitbanker, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Для понимания масштаба изменений: если взять в кредит 6 миллионов рублей на 15 лет под 6% годовых, ежемесячный платеж составит около 50,6 тысячи рублей. При ставке в 12% за тот же кредит придется отдавать уже около 72 тысяч рублей в месяц. Разница — более 21 тысячи рублей ежемесячно, без учета страховок и дополнительных расходов.

Экономист, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Эдуард Коложвари оценивает происходящее более категорично.

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Петербуржцы стали занимать меньше

Петербург и Ленинградская область по итогам октября вошли в пятерку российских регионов с самыми крупными средними суммами льготных ипотечных кредитов. Однако и здесь показатели заметно изменились.

В Петербурге средний размер ипотеки с господдержкой составил 7,15 миллиона рублей — почти на 600 тысяч рублей меньше, чем месяцем ранее. В Ленинградской области показатель сократился на 380 тысяч рублей, до 6,87 миллиона.

Крупнее кредиты в среднем брали только жители Москвы (8,77 миллиона рублей) и Московской области (8,02 миллиона рублей).

На фоне общероссийского падения изменился и состав лидеров по объемам льготного ипотечного кредитования. В пятерку впервые вошли сразу два дальневосточных региона — Приморский край и Якутия.

Если в Москве объем выдач за месяц сократился на 87%, в Московской области — на 86%, а в Татарстане — на 77%, то в Приморье и Якутии снижение оказалось значительно менее выраженным — на 13% и 19% соответственно.

«Льготную ипотеку брали люди обеспеченные»

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

По мнению Эдуарда Коложвари, прежняя модель льготного ипотечного кредитования не решала проблему доступности жилья для большинства россиян. Государство помогало снизить стоимость кредитов прежде всего для тех, кто и без того обладал достаточно высокими доходами, чтобы позволить себе покупку недвижимости в ипотеку.

«Для реального повышения доступности жилья и выполнения целей развития ставка должна быть не выше 3–4%. Но ипотека должна быть доступна для всех, у нас же ее могут взять лишь 10–15% работающего населения, по сути, льготную ипотеку брали люди обеспеченные и получали субсидии из бюджета» — говорит эксперт.

Кроме того, распространение дешевых жилищных кредитов, по словам Коложвари, способствовало росту цен на недвижимость. Получалось, что государство, пытаясь сделать покупку жилья доступнее за счет субсидирования процентных ставок, одновременно подталкивало вверх стоимость самого жилья.

Среди причин ужесточения условий льготной ипотеки экономист называет накопившиеся на рынке дисбалансы и возросшую нагрузку на государственный бюджет.

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Октябрьский обвал отразился и на результатах года в целом. За первые десять месяцев 2026 года россияне оформили 390 тысяч жилищных кредитов с господдержкой на общую сумму 2,34 триллиона рублей. При этом, согласно сентябрьскому отчету ОКБ, по итогам первых девяти месяцев года рынок еще демонстрировал рост относительно аналогичного периода 2025-го — на 2% по количеству выданных кредитов и на 6% по их объему.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких кредитов сократилось на 8%, а их объем — на 5%. Если же сравнивать с январем — октябрем 2024 года, падение составило уже 30% и 22% соответственно.

«Прелести рыночной ставки»

Рынку недвижимости предстоит привыкать к тому, что покупатели больше не смогут пользоваться дешевой ипотекой в прежних масштабах.

Как выразился Эдуард Коложвари, теперь население будет «вкушать прелести рыночной ставки». Однако способна ли обычная ипотека компенсировать столь масштабное падение льготного кредитования?

Несмотря на то что доля рыночной ипотеки за месяц выросла с 46% до 80% от общего количества выданных жилищных кредитов, говорить о резком росте популярности таких программ не приходится.

По приблизительным расчетам «Фонтанки» на основе данных ОКБ, и в сентябре, и в октябре банки выдали порядка 63 тысяч рыночных ипотечных кредитов. Получается, увеличение доли рыночной ипотеки во многом связано не с ростом ее выдач, а с резким сокращением льготного кредитования. Пока обычные банковские кредиты не компенсируют падение выдач по программам с господдержкой.

По мнению Марины Алленых, дальнейшее развитие событий будет зависеть прежде всего от того, насколько ежемесячные платежи по рыночной ипотеке окажутся соизмеримы с доходами российских семей.

Если снижение ставок сделает этот платеж посильным для большего числа покупателей, рыночные программы смогут частично компенсировать сокращение льготного кредитования. Судить об этом можно будет по динамике числа рыночных кредитов и общего количества ипотечных сделок в ближайшие месяцы Марина Алленых, финансовый аналитик Bitbanker, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Квартиры должны подешеветь. Но есть нюанс

Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Если сокращение ипотечного кредитования приведет к снижению спроса на жилье, продавцам квартир придется активнее конкурировать за покупателей. В теории это может привести к снижению цен на недвижимость. Однако объем ипотечных выдач — лишь один из показателей состояния рынка жилья: квартиры также покупают за собственные средства и в рассрочку.

Впрочем, Эдуард Коложвари не спешит обещать россиянам дешевые квартиры.

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Пока же октябрьская статистика не позволяет в полной мере оценить долгосрочные последствия изменения условий семейной ипотеки. Часть потенциальных покупателей приобрела жилье еще в сентябре, поэтому нынешний спад выдач отражает как снижение доступности кредитов, так и последствия ажиотажного спроса в предыдущем месяце.

Кроме того, даже если квартиры начнут дешеветь, это еще не означает, что купить их станет проще. Снижение стоимости недвижимости может быть нивелировано выросшими расходами на обслуживание ипотечного кредита.

В многолетней дискуссии о судьбе льготной ипотеки Центробанк фактически одержал победу. Именно регулятор на протяжении нескольких лет последовательно выступал за ужесточение условий жилищного кредитования с господдержкой, добиваясь того, чтобы льготные программы стали максимально адресными. В ЦБ неоднократно указывали на то, что массовое субсидирование ставок разгоняет цены на недвижимость, сводя на нет эффект от дешевых кредитов.