Сколько слов вы знаете? Наверняка несколько тысяч, но попробуйте немного ограничить себя в выборе букв — и задача внезапно перестанет казаться простой. Особенно забавно, когда после долгих раздумий находишь совершенно обычное слово и удивляешься, как раньше его не заметил.
Сегодня предлагаем устроить небольшую зарядку для ума. Никаких вопросов из школьных учебников, математических формул и сложных вычислений. Только семь букв и ваша смекалка.
Попробуйте составить хотя бы 20 слов. А если увлечетесь, не ограничивайте себя этой цифрой — вдруг получится вдвое больше?
Важно понимать, что эта головоломка — не медицинский тест на деменцию, а увлекательная разминка для памяти и внимания, по результатам которой нельзя судить о наличии или отсутствии каких-либо заболеваний.
Правила игры «Ромашка»
Перед вами игровое поле в форме цветка: шесть букв расположены на лепестках, а одна находится в сердцевине. В сегодняшней головоломке используются буквы А, Е, З, К, М, О, П.
Составляйте слова длиной не менее четырех букв.
В каждом слове обязательно должна присутствовать центральная буква К.
Используйте только буквы, представленные на игровом поле.
Буквы не обязательно должны находиться на соседних лепестках. Выбирайте их в любом порядке, главное — не забывайте про центральную букву.
Каждую букву можно использовать несколько раз в одном слове.
Задействовать все семь букв необязательно. Однако за слово, содержащее их все, начисляются дополнительные очки. Такое слово называется панграммой.
Принимаются существующие слова русского языка. Имена собственные, сокращения и аббревиатуры не засчитываются.
Каждое найденное слово можно ввести только один раз.
Если застряли и никак не можете придумать новое слово, нажмите на значок лампочки — он поможет получить подсказку.
Ваша цель — найти хотя бы 20 слов. Попробуйте сначала справиться самостоятельно, а если вдохновение иссякнет, воспользуйтесь подсказкой.