Словесная головоломка — отличный повод отвлечься от повседневных дел и проявить смекалку Источник: GPT

Сколько слов вы знаете? Наверняка несколько тысяч, но попробуйте немного ограничить себя в выборе букв — и задача внезапно перестанет казаться простой. Особенно забавно, когда после долгих раздумий находишь совершенно обычное слово и удивляешься, как раньше его не заметил.

Сегодня предлагаем устроить небольшую зарядку для ума. Никаких вопросов из школьных учебников, математических формул и сложных вычислений. Только семь букв и ваша смекалка.

Попробуйте составить хотя бы 20 слов. А если увлечетесь, не ограничивайте себя этой цифрой — вдруг получится вдвое больше?

Важно понимать, что эта головоломка — не медицинский тест на деменцию, а увлекательная разминка для памяти и внимания, по результатам которой нельзя судить о наличии или отсутствии каких-либо заболеваний.

Развернуть Новичок 0 Здесь будут разгаданные слова 0/38 К А Е З М О П Нажимайте на буквы или пишите Отправить Ad Удалить

Правила игры «Ромашка»

Перед вами игровое поле в форме цветка: шесть букв расположены на лепестках, а одна находится в сердцевине. В сегодняшней головоломке используются буквы А, Е, З, К, М, О, П.

Составляйте слова длиной не менее четырех букв. В каждом слове обязательно должна присутствовать центральная буква К. Используйте только буквы, представленные на игровом поле. Буквы не обязательно должны находиться на соседних лепестках. Выбирайте их в любом порядке, главное — не забывайте про центральную букву. Каждую букву можно использовать несколько раз в одном слове. Задействовать все семь букв необязательно. Однако за слово, содержащее их все, начисляются дополнительные очки. Такое слово называется панграммой. Принимаются существующие слова русского языка. Имена собственные, сокращения и аббревиатуры не засчитываются. Каждое найденное слово можно ввести только один раз. Если застряли и никак не можете придумать новое слово, нажмите на значок лампочки — он поможет получить подсказку.