В Ярославле в 2027 году введут туристический налог Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле 27 ноября утвердили введение туристического налога. Он начнет действовать с 1 января 2027 года.

«На протяжении последних лет политика Ярославской области и Ярославля направлена на повышение туристической привлекательности, что требует серьезных финансовых вложений. Рост туристического потока увеличивает амортизационную нагрузку на инфраструктуру. Дополнительные поступления от туристического налога позволят повысить качество отдыха гостей и жителей Ярославля», — отметила заместитель мэра Ярославля Елена Гудкевич.

По информации мэрии Ярославля, в 2022 году количество туристов, посетивших город, составляло 2,1 миллиона человек, в 2023 году — 2,3 миллиона, в 2024 году — 2,4 миллиона, в 2025 году — 2,5 миллиона.

Налогоплательщиками по данному налогу станут организации и физические лица, предоставляющие места (принадлежащие им на праве собственности или на ином законном основании) для временного проживания граждан и включенных в реестр классифицированных средств размещения. Таких в Ярославле 80. Платить налог им придется за каждый прошедший квартал.

Льгот по туристическому налогу ни для кого не предусмотрено. В том числе туристический налог будет взиматься за жителей Ярославской области, путешествующих внутри региона.

Налоговые ставки установлены следующие (от цены гостиничного номера или койко-места):

в 2027 году — 3%;

в 2028 году — 4%;

начиная с 2029 года — 5%.

Туристический налог полностью подлежит зачислению в бюджет Ярославля, тратить эти поступления можно будет на любые цели. По расчетам властей, туристический налог должен принести в казну: в 2027 году — 52,3 млн рублей, в 2028 году — 85,1 млн рублей, в 2029 году — 106 млн рублей.

Напомним, введение туристического налога ранее анонсировал губернатор Михаил Евраев. В списке городов, где он появится, — Ярославль, Рыбинск и Ростов Великий и многие округа Ярославской области. В РФ туристический налог уже введен во всех регионах, за исключением восьми субъектов.