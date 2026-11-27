Филипп Киркоров обратился к тем, кто хотел сорвать его выступление Источник: Александр Куренной / 76.RU

Народный артист России Филипп Киркоров сделал заявление после своего зажигательного выступления в Ярославле. Свои слова он посвятил тем, кто хотел сорвать его концерт.

«Покажите в соцсетях своих, как всё было, и пусть они обзавидуются тому, что их мерзкий, гадкий план сорвать концерт народного артиста России Филиппа Киркорова в Ярославле провалился с треском. Потому что вашу любовь я не отдам никому и никогда!» — сказал Филипп Киркоров и запел.

Вечером 27 ноября 59-летний король поп-музыки зажигал на сцене «Арены-2000».

Филипп Киркоров ответил тем, кто хотел сорвать его концерт в Ярославле Источник: читатель 76.RU

Однако не все были рады его визиту в столицу Золотого кольца России. Напомним, за несколько недель до выступления руководитель Союза десантников России по Ярославской области Андрей Палачев вместе с общественниками требовал отменить концерт Киркорова, записав обращение к губернатору Михаилу Евраеву. Свою инициативу Палачев объяснил тем, что звезда эстрады оскорбил чувства десантников, порвав на себе тельняшку и посмеявшись над десантным беретом. Речь идет о юмористическом ролике, который вышел в 2020-м.