Студентки в Ярославле пожаловались на домогательства преподавателя Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Ярославле полиция начала проверку после жалоб студенток медколледжа на домогательства со стороны 73-летнего преподавателя физкультуры. Об этом 76.RU рассказали в правоохранительных органах.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

По информации 76.RU, в колледж также выехал следователь. Сейчас студенток опрашивают.

В чем суть конфликта

Скандал в Ярославском медицинском колледже прогремел после того, как глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала пост в своем телеграм-канале. В нем она рассказала, что студентки пожаловались на поведение педагога. Якобы он позволял себе вольности в общении с ними.

«По их словам, педагог систематически пытается приставать к студенткам-первокурсницам: трогать за интимные места, целовать, прикасаться. Более 20 студенток написали коллективное заявление на имя руководства учебного заведения, где подробно рассказали о происходящем на занятиях. Однако, как сообщают, в колледже стали защищать педагога, а девочкам пригрозили отчислением в случае, если они будут „выносить сор из избы“. При этом часть студенток, которые столкнулись с домогательствами, несовершеннолетние», — говорится в посте Екатерины Мизулиной.

По информации источника 76.RU, все обращения поступили от студенток одной и той же группы. Девушки, которые проходят обучение на старших курсах, считают, что «мужчина сам по себе неплохой. В плане занятий — нареканий нет». При этом есть мнения, что некоторые его действия могли быть неприятны студенткам.

Встали на защиту педагога

В социальных сетях бывшие ученики преподавателя оставляют комментарии в его поддержку. Они не верят, что он мог домогаться девушек.

«Это полный бред. Мы у него учились три года, никогда себе лишнего не позволял, всегда нам помогал, интересовался нашей учебой. Он нас как дедушка любит, а то, что придумали, полная чушь. Не верьте этому», — написала ярославна Анастасия в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».