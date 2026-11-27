Мужские и женские рубашки традиционно застегиваются в противоположных направлениях Источник: GPT

Достаем из гардероба мужскую рубашку и женскую блузку и кладем их рядом. Даже если вещи практически одинаковые по фасону, цвету и материалу, обнаружится любопытное различие: пуговицы пришиты с противоположных сторон.

На мужской одежде они традиционно располагаются справа, на женской — слева, если смотреть со стороны человека, который ее носит. Причем это касается не только рубашек, но и многих пальто, жакетов и кардиганов.

Казалось бы, в эпоху массового производства одежды давно пора было избавиться от этой странности. Однако производители продолжают соблюдать традицию, корни которой уходят в те времена, когда гардероб человека мог многое рассказать о его положении в обществе.

Почему пуговицы на женской одежде оказались слева

Самая популярная версия связана с бытом состоятельных европейских семей. Несколько столетий назад сборы женщины на светское мероприятие были целым ритуалом. Нижние юбки, корсет, кринолин, турнюр — в зависимости от эпохи наряд мог состоять из множества деталей, справиться с которыми самостоятельно было непросто.

На помощь приходили горничные. Они затягивали шнуровку, расправляли складки и застегивали платья своих хозяек. Поскольку большинство людей — правши, портные предположительно стали располагать пуговицы так, чтобы прислуге было удобнее работать.

Можете провести небольшой эксперимент: попробуйте застегнуть рубашку на себе, а затем на другом человеке, стоящем напротив. Расположение застежки воспринимается совершенно иначе.

Существует предположение, что со временем левостороннее расположение пуговиц стало косвенным признаком достатка. Одежда, которую удобно застегивать другому человеку, словно намекала на то, что ее обладательница может позволить себе прислугу.

Однако у этой красивой теории есть слабое место. Состоятельные мужчины тоже пользовались услугами камердинеров, но почему-то никто не спешил менять расположение пуговиц на их камзолах и сюртуках.

Сложный женский гардероб прошлых столетий нередко требовал помощи прислуги Источник: GPT

При чем здесь рыцари и дуэлянты

История мужской застежки еще интереснее. Исследователи костюма связывают ее особенности с военным прошлым европейской моды.

Мужчины обычно носили шпагу у левого бедра, чтобы доставать ее правой рукой. Если бы полы одежды накладывались друг на друга в противоположном направлении, рукоять могла бы цепляться за край ткани.

Любопытно, что похожий принцип встречался даже при изготовлении рыцарских доспехов. Металлические пластины перекрывали друг друга таким образом, чтобы уменьшить вероятность проникновения вражеского копья между ними.

Об этом, в частности, говорится в книге о европейском оружии и доспехах из коллекции нью-йоркского Метрополитен-музея.

Военная одежда на протяжении столетий влияла на мужскую гражданскую моду. Поэтому вполне вероятно, что особенности кроя, некогда имевшие практическое значение, постепенно перекочевали в повседневный гардероб.

Сегодня мужчина может за всю жизнь ни разу не прикоснуться к шпаге, но его офисная рубашка по-прежнему сохраняет следы этой портновской традиции.

Как в историю с пуговицами умудрился попасть Наполеон

Историки моды рассматривают и другие объяснения необычной женской застежки. Некоторые из них звучат вполне убедительно, другие больше напоминают исторические анекдоты:

верховая езда — женщины ездили в дамском седле, и особый нахлест ткани якобы защищал их от встречного ветра;

кормление грудью — мать могла держать младенца левой рукой, а правой расстегивать одежду;

разграничение гардеробов — когда женщины начали заимствовать элементы мужского костюма, расположение пуговиц позволяло сохранить различие между вещами.

А самая экзотическая версия связана с Наполеоном Бонапартом. Вспомните его знаменитые портреты, на которых император держит руку за бортом жилета. По легенде, женщины стали передразнивать Наполеона, копируя его характерную позу. Якобы разгневанный император распорядился изменить направление застежек на женской одежде.

Документального подтверждения этой истории нет. Зато она прекрасно иллюстрирует, сколько домыслов накопилось вокруг столь незначительной детали гардероба.

Одна из версий связывает направление мужской застежки с традицией ношения шпаги Источник: GPT

Женские рубашки не всегда застегивались налево

В 1991 году американская исследовательница Джудит Лопес представила результаты необычной работы. Она изучила 240 исторических предметов одежды и их фотографий, а также 1493 иллюстрации из печатных изданий.

Выяснилось, что мужская застежка обрела привычное нам направление значительно раньше женской. Уже начиная с XIII века не менее 75% рассмотренных образцов мужской одежды соответствовали современной традиции.

А вот женская мода менялась постепенно. Только к 1920-м годам левостороннее расположение пуговиц стало повсеместным среди изученных исследовательницей образцов женской одежды с передней застежкой. При этом установить единственную достоверную причину возникновения такого различия исследовательнице не удалось.

Почему производители одежды до сих пор ничего не изменили

Современной швейной фабрике технически безразлично, с какой стороны пришивать пуговицы. Однако индустрия одежды во многом опирается на устоявшиеся стандарты кроя и привычки покупателей.

Человек, который десятилетиями носил рубашки с определенным расположением застежки, застегивает их практически автоматически. Стоит поменять направление — и знакомое действие неожиданно потребует внимания и каких-никаких, но усилий.