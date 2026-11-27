Ярославский гинеколог рассказала, безопасно ли рожать дома Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Тема домашних родов вызывает неоднозначную реакцию в обществе. И это неудивительно, ведь процесс появления ребенка на свет — очень ответственное событие. А что об этом думают врачи?

В беседе с 76.RU ярославский гинеколог Виктория Шипкова рассказала, безопасно ли рожать самостоятельно.

«Мы всегда против»

По словам эксперта, в научно-медицинском сообществе к домашним родам относятся отрицательно. Пациенток, желающих рожать дома, всячески отговаривают, потому как это небезопасно.

«Повышаются риски и материнской смертности, и младенческой смертности. Поэтому мы всегда против домашних родов. Очень повышаются риски», — объяснила врач.

По словам гинеколога, домашние роды могут привести к осложнениям: кровотечениям и инфицированию — у матери, неврологическим проблемам (например, ДЦП), вывихам косточек и травмам головы — у ребенка.

«Для женщин кровотечение может закончиться удалением матки. Также нередко домашние роды могут привести к летальному исходу у обоих из-за отсутствия своевременной медпомощи», — добавила Виктория.

Роды должен принимать квалифицированный специалист. Виктория Шипкова гинеколог, врач УЗИ

«Может потребоваться реанимация»

Как объяснила врач, если женщина все-таки уже начала рожать самостоятельно дома, необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

«Есть миф, что роды происходят супербыстро. Всё-таки это долгий процесс, даже если это повторные роды. Крайне редко бывает, что сами роды проходят за час, за два. Всегда больше. Начинается сначала со схваток. Схватки обычно несколько часов длятся. Поэтому всегда, когда живот схватывает, лучше вызвать скорую. Скорая обычно на такие вызовы достаточно быстро приезжает», — рассказала гинеколог.

Некоторые беременные, планирующие рожать дома, пользуются услугами так называемых «духовных акушеров» и доул. К такому роду деятельности эксперт относится скептически.

Духовные акушеры позиционируют себя как помощники, которые оказывают психологическую и духовную поддержку женщинам в беременность, роды и послеродовой период. Доула — помощница для женщин до, во время и после родов. Она работает на облегчение процесса: оказывает эмоциональную поддержку, делает массаж и ведет коммуникацию с медперсоналом.

Я не уверена, что человек с медицинским образованием, даже со средним, как акушерки, готов брать на себя такую ответственность. Это опять же очень высокие риски. Виктория Шипкова гинеколог, врач УЗИ

Дома, по словам специалиста, невозможно оказать необходимую при родах помощь.

«Тут нужно понимать, что если ребенок рождается с какими-то осложнениями, допустим, сам не может дышать, тогда нужно отсасывать слизь из дыхательных путей. Рядом должен быть всегда реаниматолог. Тут больше вопрос про то, что может потребоваться реанимация новорожденному, и это бывает нередко. Дома, естественно, ни о какой адекватной помощи не идет речи», — заключила гинеколог Виктория Шипкова.