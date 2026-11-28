Вызвать Деда Мороза на дом в Ярославле можно от 1500 рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

До Нового года осталось меньше, чем кажется. Самое время планировать декабрь, например, развлечения на корпоративах, выбирать билеты на детские елки и бронировать Деда Мороза на дом. Последняя услуга актуальна десятилетиями. Сколько бы папа ни надевал бороду главного новогоднего волшебника, доверить это дело актерам бывает легче.

Вопрос цены. Стоимость на услугу нас шокировала. Ниже — обзор актеров и цен на вызов Деда Мороза со Снегурочкой в Ярославле.

Актеры театра

Найти актеров для вызова на дом или корпоратив можно на сайтах объявлений и поиска специалистов вроде «Авито», «Профи.ру».

Так, одно из первых объявлений, что нам попалось, — предложение заказать на дом актеров ТЮЗа.

«Профессиональные артисты ТЮЗа в роскошных костюмах. Статный высокий Дед Мороз с „правильным“ голосом и молодая стройная Снегурочка», — указали главные черты в объявлении от пользователя Agnes.

Судя по отзывам, новогодние выезды организуют с 2022 года. Прайс в 2026 году бюджетным не назовешь, зато актеры готовы приехать к вам за час до Нового года. Работает пара только 31 декабря, как пояснили, из-за загруженности в театре. Расписание:

11:00–18:00 — 10 тысяч рублей;

18:00–21:00 — 12 тысяч рублей;

21:00–23:00 — 15 тысяч рублей.

Шоу-программа длится 20–30 минут и включает знакомство со Снегурочкой, приветствие Деда Мороза, хоровод под новогоднюю песню, игры и загадки, вручение подарков за прочитанные стихи и совместную семейную фотографию.

Отрицательных отзывов об артистах нет: клиенты остаются довольны работой аниматоров и планируют пригласить их снова.

Экспресс-поздравление

Если хоровод вам не нужен, можно вызвать новогоднего волшебника на пять минут. Такая услуга обойдется дешевле. Правда, все зависит от даты и времени. Пятиминутный Дедушка Мороз в канун Нового года стоит дороже, чем в середине декабря.

До 18 декабря — 1500 рублей;

С 19 по 25 декабря — 2500 рублей;

26–30 декабря — 3000 рублей;

31 декабря — от 3500 до 5500 рублей.

Услугу оказывает частный пользователь, судя по отзывам, последние несколько лет.

Дед Мороз, Снегурочка и козочка

Вызвать Деда Мороза на дом можно с настоящей козочкой Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

У шоу-группы от Галины есть настоящие животные, обещают приехать на поздравление с символом 2027 года — козочкой.

«Принимаем бронь на новогодние поздравления с 19 декабря. Дед Мороз, Снегурочка и козочка… 28, 29, 30 и 31», — говорится в объявлении.

Судя по отзывам, частный исполнитель держит ещё и лошадей. Стоимость услуги предлагают уточнить, но минимум — 4000 рублей.

Хоровод на дому

Артисты на дому готовы устроить интерактив: развлечь и ребенка, и взрослых. Такую программу предлагает еще один частный исполнитель. Она включает хоровод у вас дома, игры и загадки, вручение подарка от Деда Мороза (вы готовите его заранее), фотосессию.

«На рынке более 30 лет. Чистые костюмы и профессиональный реквизит», — описывает услугу исполнитель.

Стоимость: 8000 рублей.

Если вы живете далеко от центра города, дополнительно придется оплатить дорогу артистов. Стоимость зависит от района.

Отзывов об исполнителе нет.

Серебряная дискотека

Если классические поздравления уже наскучили, организация праздников «Ладушки» предлагает альтернативу — «Серебряную дискотеку».

Сказочные герои устроят вашим детям бумажное шоу. В программе — игры под новогоднюю музыку, диско-шары и серебряная бумага. По словам организаторов, такое представление должно понравиться не только детям, но и взрослым.

Стоимость мероприятия:

поздравление (15 минут) и дискотека (25 минут) — 5 000 рублей;

только бумажное шоу — от 4 000 рублей.

Итоговая цена рассчитывается индивидуально и зависит от даты, времени и адреса проведения.

У исполнителя только положительные отзывы. Клиенты отмечают, что организаторы учитывают все пожелания, а дети остаются довольны праздником.

VIP-Дед Мороз и Снегурочка

В интернете можно найти и предложения от так называемых VIP-Деда Мороза и Снегурочки. Исполнитель уверяет, что приглашает профессиональных актеров в костюмах премиум-класса.

В программу входят конкурсы, песни, танцы и сюрпризы.

VIP Дед Мороз до 30 декабря обойдется в 4 000 рублей. В канун Нового года цена зависит от времени визита:

31 декабря с 08:00 до 13:00 — 5 000 рублей;

с 13:00 до 17:00 — 6 000 рублей;

с 17:00 до 20:00 — 6 500 рублей;

с 20:00 до 22:00 — 8 000 рублей;

после 22:00 — 10 000 рублей.

Правда, отзывов на элитного дедушку пока нет.

Бюджетный

До 30 декабря Дед Мороз со Снегурочкой готовы приехать к ребенку за 2 000 рублей и поздравить его под новогоднюю песню.

А 31 декабря до 14:00 стоимость визита составит 2 500 рублей. Относительно бюджетное предложение среди многих.

Эти же артисты предлагают и 15-минутную программу. До 30 декабря ее стоимость составляет 3 000 рублей. В нее входят хороводы, чтение стихов и совместные фотографии.

У объявления всего два отзыва, и оба положительные. Клиенты отмечают, что артисты готовы учитывать пожелания заказчиков.

Только в Брагине

За 2 500 рублей можно найти и полноценную программу от «Новогодних героев». Однако есть ограничение: 31 декабря артисты работают только в Дзержинском районе.

Поздравление длится 15–20 минут и включает:

появление Снегурочки и встреча с Дедом Морозом;

чтение стихов;

вручение подарков.