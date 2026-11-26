В центре скандала оказался педагог Ярославского медицинского колледжа Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В Ярославле разгорелся скандал после жалоб студенток медицинского колледжа. Они обвинили 73-летнего преподавателя в домогательствах, направив обращение к общественнице и главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Та, в свою очередь, опубликовала сообщения девушек в своем Telegram-канале.

В этом материале коротко рассказываем всё, что известно о скандале:

в 18:30 25 ноября в канале Екатерины Мизулиной появился пост с жалобами ярославских студенток. В сообщении указано, что более 20 девушек написали коллективное обращение о домогательствах на имя руководства учебного заведения;

как рассказала общественница, один из преподавателей колледжа подтвердил случившееся и обратился за помощью к волонтерам. Глава ЛБИ предупредила, что направит обращение в СК;

на связь с 76.RU вышла одна из старшекурсниц колледжа. Она описала педагога так: «Мужчина сам по себе неплохой. В плане занятий — нареканий нет». Но, по ее словам, преподаватель отпускал неуместные шутки и мог потрогать за волосы и плечи;

в соцсетях родители и выпускники вступились за 73-летнего преподавателя, назвав обвинения «полным бредом».

«Моя дочь учится в этом колледже. С ее слов, этот учитель очень хороший, добрый, никогда не позволял себе лишнего. Ко всем относился, как к своим внукам. Я готова подписать коллективное письмо как мама в защиту данного преподавателя», — написала в группе «Жесть Ярославль» Яна.

В комментариях объявилась дочь преподавателя. По ее версии, классный руководитель подговорил девушек «подставить» ее отца из-за личной неприязни. Мы связались с дочерью педагога, но пока она не готова давать комментарии по ситуации.

«Сегодня будет подан встречный иск о клевете и защите чести достоинства человека. Из-за этой ситуации у отца плохо с сердцем, нанесен моральный вред всей его семье», — написала в комментариях ярославна.

Как сообщили 76.RU в Ярославском медицинском колледже, по данной ситуации организовали внутреннюю проверку:

детский омбудсмен в Ярославской области Михаил Крупин рассказал, что дело относится к подследственности Следственного комитета. В аппарат уполномоченного жалоб на педагога не поступало;

в 12:10 стало известно, что полиция начала проверку после сообщений о домогательствах в колледже;

преподавателя, которого обвинили в домогательствах, увезли из колледжа на скорой помощи. По информации 76.RU, его доставили в больницу имени Семашко.

Подробнее о скандале можно узнать в нашем специальном сюжете.

Ранее аналогичная ситуация случилась в Омске. Там в центре скандала оказался народный артист России, 63-летний актер Александр Гончарук. Студентки Омского музыкально-педагогического колледжа заявили, что мастер якобы приставал к ним, когда они были несовершеннолетними.

Всё началось с видеоролика его бывшей студентки Ирины Бельской. По ее словам, когда ей было 16 лет, мастер пригласил студентку в баню и попросил сделать ему массаж. После количество подобных сообщений в Сети начало расти в геометрической прогрессии.