Рождественский пост считается менее строгим, чем Великий, поскольку в определенные дни разрешается рыба Источник: GPT

Пока одни развешивают гирлянды и составляют новогоднее меню, другие убирают из холодильника колбасу, сыр и сливочное масло. В конце ноября у православных христиан начинается Рождественский пост — последний многодневный пост календарного года.

Он приходится на удивительное время: города загораются праздничными огнями, витрины заполняются сладостями, а вокруг только и разговоров что о предстоящих застольях. Именно в этот период верующим предстоит провести 40 дней в умеренности.

При этом Рождественский пост считается менее строгим, чем Великий. И у него есть свои особенности, о которых знают даже не все регулярно постящиеся люди.

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост в 2026 году

В отличие от Великого поста, даты которого зависят от Пасхи, Рождественский всегда начинается и заканчивается в одни и те же числа.

В 2026–2027 году православный календарь выглядит так:

28 ноября, суббота, — начало Рождественского поста;

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы;

19 декабря — день памяти Николая Чудотворца;

2 января — начало наиболее строгого периода поста;

6 января — Рождественский сочельник, последний день поста;

7 января — Рождество Христово.

У Рождественского поста есть и другое название — Филиппов пост, или Филипповки. Накануне его начала православная церковь вспоминает апостола Филиппа, одного из двенадцати учеников Христа.

В Рождественский сочельник существует традиция начинать вечернюю трапезу после появления первой звезды Источник: GPT

Почему перед Рождеством постятся именно 40 дней

Традиция поститься перед Рождеством появилась еще в первые века христианства. Однако изначально продолжительность поста в разных христианских общинах различалась. Единого правила не существовало.

Сорок дней имеют особое значение в христианской культуре. Именно столько времени Моисей провел на горе Синай, и столько же Иисус Христос постился в пустыне.

В православной традиции Рождественский пост стал временем духовной подготовки к рождению Спасителя. Особые песнопения, посвященные приближающемуся Рождеству, начинают звучать в храмах задолго до самого праздника.

Что можно и нельзя есть в Рождественский пост

На все 40 дней из традиционного постного меню исключают мясо, птицу, яйца и молочные продукты. А вот с рыбой и растительным маслом всё немного сложнее: правила их употребления меняются по мере приближения Рождества. Основу рациона составляют крупы, бобовые, овощи, грибы, фрукты, орехи и сухофрукты.

Кстати, постная кухня гораздо разнообразнее, чем может показаться на первый взгляд. Винегрет с квашеной капустой, гречка с грибами и жареным луком, наваристый гороховый суп, голубцы с рисом, печеные яблоки, пироги с капустой на постном тесте — многие привычные блюда русской кухни прекрасно вписываются в постное меню.

А вот жить полтора месяца исключительно на макаронах и картошке не стоит. Чтобы получать достаточно белка, важно включать в рацион фасоль, чечевицу, горох, нут и соевые продукты.

Почему после Николина дня пост становится строже

Рождественский пост условно делится на три периода. Чем ближе праздник, тем строже становятся ограничения.

Вот один из распространенных вариантов постного календаря.

Источник: GPT

В этом году рыбу можно приготовить уже в первый день поста — 28 ноября выпадает на субботу.

Еще одно примечательное исключение — пятница, 4 декабря. Несмотря на то что пятница традиционно считается постным днем, в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы разрешается рыба.

Самые строгие ограничения приходятся на первые январские дни. В это время даже по выходным рыбные блюда уступают место растительной пище. При этом церковные календари могут различаться по строгости. Монастырские правила питания не следует автоматически переносить на всех мирян.

Можно ли отмечать Новый год в Рождественский пост

Любопытно, что привычная для нас последовательность зимних праздников — сначала Новый год, потом Рождество — сложилась относительно недавно.

До перехода России на григорианский календарь в 1918 году Рождество праздновали раньше Нового года. Соответственно, новогоднее застолье не вступало в противоречие с рождественскими ограничениями.

Сегодня эта календарная особенность регулярно ставит верующих перед бытовой дилеммой: как встретить Новый год вместе с семьей, не нарушая поста? Церковь не требует отказываться от общения с близкими, украшения дома или обмена подарками. Главное — сохранять умеренность.

Да и праздничный стол необязательно должен состоять из скоромных блюд. Оливье с постным майонезом, грибами или соевой колбасой, картофель с розмарином, запеченные баклажаны, тарталетки с грибной начинкой и шоколадный пирог без яиц и молока вполне способны составить конкуренцию привычному новогоднему меню.

А как же традиционный бокал шампанского под бой курантов? В Рождественский пост алкоголь не находится под полным запретом: в определенные дни церковный устав разрешает употребление вина в небольших количествах. Некоторые священники допускают и символический бокал шампанского за новогодним столом. А вот от крепких алкогольных напитков и шумных застолий с обильными возлияниями рекомендуется отказаться. Ведь один из главных принципов поста — умеренность во всём.

Что нельзя делать в Рождественский пост, кроме употребления мяса

Рождественский пост предполагает не только ограничения в питании, но и особое внимание к молитве, добрым делам и духовной жизни Источник: GPT

Можно внимательно изучать состав печенья в поисках сухого молока, а через пять минут рассориться с родственниками из-за какой-нибудь мелочи. С точки зрения христианского понимания поста второе куда существеннее первого.

Верующим в этот период рекомендуется меньше предаваться развлечениям, избегать конфликтов, осуждения окружающих, злословия и излишеств.

Освободившееся время принято посвящать молитве, чтению духовной литературы и благотворительности. Причем добрые дела необязательно должны быть масштабными: помочь пожилому соседу, навестить одинокого родственника или поддержать человека, оказавшегося в сложной ситуации, — тоже часть этой традиции.

А еще важно помнить, что строгие пищевые ограничения подходят не всем. Детям, беременным и кормящим женщинам, людям с хроническими заболеваниями необходимо подбирать меру поста индивидуально, с учетом медицинских рекомендаций.

Почему в сочельник ждут первую звезду

Вечером 6 января наступает один из самых атмосферных моментов всего рождественского периода.

Существует традиция воздерживаться от пищи до появления первой звезды — в память о Вифлеемской звезде, которая, согласно Евангелию, указала волхвам путь к месту рождения Христа. Это благочестивый обычай, а не обязательное для каждого человека требование голодать весь день.

К вечерней трапезе готовят сочиво — блюдо из зерен пшеницы или риса с медом, маком, орехами и сухофруктами. Именно с названием этого блюда связывают происхождение слова «сочельник».

В Рождественский сочельник существует традиция начинать вечернюю трапезу после появления первой звезды Источник: GPT

Как на Руси готовились к окончанию поста

В старину Рождество было еще и долгожданным гастрономическим событием. После продолжительного воздержания на стол возвращались мясные блюда, сдобная выпечка и молочные продукты. В состоятельных домах к празднику могли приготовить целого жареного гуся или поросенка.