Фильм Тая Уэста «Скрудж» вышел в прокат 13 ноября в мире, в наших кинотеатрах премьера состоялась 19 ноября Источник: кадр из фильма «Скрудж» (13+), реж. Тай Уэст, Великобритания, США, 2026 год

Туманный Лондон, вороны на фонарях, пар изо рта и Джонни Депп, постаревший, осунувшийся, с лицом человека, который давно перестал чему-либо радоваться и удивляться. Экранизировать повесть, которую Чарльз Диккенс написал в 1843 году как социальную бомбу, завернутую в рождественскую обертку, в 2026 году взялся американский режиссер Тай Уэст и сделал из нее не столько готическую сказку, сколько притчу о человеке, разучившемся чувствовать. Корреспондент NGS.RU Алена Золотухина посмотрела новинку и решила не разглядывать фильм под лупой, а просто порассуждать о том, почему спустя 183 года мы всё еще любим «Рождественскую песнь». Далее — от первого лица.

Лирическое отступление

У меня есть традиция: каждый год примерно 28–29 декабря я пересматриваю «Рождественскую историю» Роберта Земекиса — мультфильм 2009 года, снятый по повести Чарльза Диккенса. Одну из главных ролей исполнил Джим Керри, среди других актеров — Колин Ферт и Гэри Олдман. Актеры играли роли по-настоящему, и уже потом на основе их игры создавалась анимация.

В то время, когда мультфильм выходил, это было удивительно: настолько реалистично, что бежали мурашки. И эта мрачная, вроде бы и рождественская, но очень темная история тоже вносила свою лепту. Мы привыкли смотреть другие мультфильмы про Рождество: счастливые снеговики, олени, Санта-Клаус, елка, подарки. Никто никогда не показывал нам темную сторону, никто не обнажал душу в столь угрюмом воплощении.

Разумеется, когда я узнала, что в 2026 году выйдет новая экранизация повести — «Скрудж», мне стало жутко любопытно, как нам покажут ее на этот раз. Существует много версий, снятых в разные годы, — какие-то удачные, какие-то нет. Что же получится у Тая Уэста? Сможет ли Джонни Депп воплотить скрягу Скруджа? Честно говоря, в силе этого дуэта я даже не сомневалась.

Бомба в рождественской обертке

Что побудило Чарльза Диккенса написать повесть? Почему он решил исследовать потаенные уголки души, своей или чужой? Ответ, если честно, не самый рождественский. В 1843 году Лондон задыхался от нищеты и социального неравенства. Диккенс и сам в детстве хлебнул этого сполна: его отца посадили в долговую тюрьму, а двенадцатилетнего Чарльза отправили работать на фабрику по производству ваксы. Он видел, как живут люди на дне, и не мог это забыть.

Уже будучи взрослым писателем, в 1843 году он выступал в Манчестере перед рабочими и вернулся оттуда с твердым намерением написать что-то, что заставит благополучных господ хотя бы на минуту почувствовать себя неловко. Причем книгу он хотел сделать доступной, ценой в пять шиллингов, красиво оформленной, но не роскошной. Первый тираж разлетелся за шесть дней. Это была не просто рождественская сказка, это была бомба замедленного действия, завернутая в блестящую обертку.

Многие привыкли называть ее просто «Рождественская история», но оригинал 1843 года носит гордое и немного странное название: «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями». Сюжет рассказывает о черством дельце Эбенезере Скрудже, ненавидящем Рождество и всех вокруг. В ночь перед праздником к нему заглядывает призрак его покойного компаньона Марли, а затем Скруджа навещают три духа — Прошлого, Настоящего и Будущего. После этого он просыпается совсем другим человеком.

История живет с нами уже 183 года. Она дарит нам человечность, заставляет думать о ближнем, не зацикливаться на себе. Мне кажется, это великолепный дар писателя, а количество экранизаций — дань уважения ему. Каждое поколение выбирает тот вариант, который ему близок. В моем случае долгие годы это была версия Земекиса, но теперь я не исключаю рождение новой традиции.

Тай Уэст и его команда

В Джонни Деппа я верила безоговорочно, за Руперта Гринта держала кулачки, а на Сэма Клафлина просто приятно смотреть (особенно когда актер улыбается и на щеке появляется очаровательная ямочка). Иэн Маккелен появляется на экране ненадолго, но этих минут вполне хватает, чтобы в очередной раз восхититься его талантом (и испугаться).

Каждый актер, как мне кажется, справился со своей задачей. После многолетнего опыта работы с Тимом Бертоном Джонни Депп будто бы вернулся к родным пенатам, настолько органично он смотрелся в образе угрюмого старика в шляпе-котелке. И пусть западные критики ругаются, мне понравилось, как он воплотил мистера Скруджа. Джонни Депп не пытался равняться на Джима Керри или на прочих актеров, которые ранее играли Эбенезера (Билл Мюррей, Патрик Стюарт и др.), и в этом его успех.

Глядя на Руперта Гринта в роли Боба Крэтчита, я невольно подумала, что перед нами Рон Уизли 20 лет спустя. Экранный, не книжный. Ведь именно в кино нам показали неудачника, который не в состоянии добиться успеха. Но, отбросив наваждение, я постаралась оценить актерскую работу и порадовалась за него. После всех горестей, которые преследовали его, он наконец взял себя в руки и вернулся в профессию.

Тай Уэст в очередной раз достойно проявил себя. Кино получилось мрачным, готическим, будто погружающим в глубину спутанного сознания. Красивая картинка отлично дополняла эффект: туман, ворон, кладбище, викторианский Лондон. Идеально для ноября.

История в назидание

Джонни Депп в образе мистера Скруджа смотрелся органично, будто для этой роли и родился Источник: кадр из фильма «Скрудж» (13+), реж. Тай Уэст, Великобритания, США, 2026 год

Обычно я разбираю фильмы по косточкам, рассматриваю с разных сторон — с технической, с культурно-художественной, ищу скрытые смыслы, спрятанные послания, сравниваю, обдумываю тот или иной твист, а тут мне не хочется этого делать.

Не для того нам дана эта экранизированная повесть, чтобы рассматривать ее под лупой. Она показана для того, чтобы мы задумались о том, как живем, насколько мы зачерствели, насколько пресытились, насколько разучились чувствовать, осталось ли у нас внутри то, что делает нас людьми.

В фильме есть показательный момент: сцена, где Дух Настоящего Рождества (его играет Трамелл Тиллман — и это, пожалуй, самое яркое появление второго плана) пирует, не испытывая при этом никакой радости, — это же про нас. Мы живем в мире, где всего слишком много, и при этом мы разучились ценить момент, жить в настоящем. Налицо эмоциональная пустота.

Мы привыкли полагать, что бедность уродует людей, но и богатство их тоже не красит. Изобилие порой хуже нищеты. Скрудж был богатым в жизни и нищим в душе. Куда привел его этот путь? Единственное, о чем он молил в конце, — искупление.

Мы сами делаем себя несчастными, сами позволяем себе становиться жертвами обстоятельств и ищем оправдание своим неудачам. Сами приводим себя к точке невозврата. И ведь мы такими не рождаемся — мы такими становимся. Диккенс показал нам: для того чтобы что-то исправить в настоящем и проложить дорогу в будущее, нужно оглянуться назад, вернуться в прошлое и вспомнить, какими мы были.

Считаю, с этой историей нужно познакомиться всем в назидание. Темы, которые поднимает автор, каждый трактует индивидуально, но в этом и суть. Люди в зрительном зале думали о чем-то своем. Я специально оглядела лица зрителей и, когда увидела, как пожилой мужчина обнял свою семью после просмотра, на душе стало несколько светлее.

Создавая «Рождественскую песнь», Чарльз Диккенс словно возложил на себя миссию зажигать свет в душах людей. И магия этой истории по-прежнему действует спустя 180 лет. Надежда на искупление и спасение есть.