За воду не всегда нужно платить Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Если из крана течет ржавая вода, собственники квартир вправе получить перерасчет или даже полное освобождение от платы за воду за те дни, когда качество услуги не соответствовало нормам. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Роман Лябихов.

Он отметил, что такое право закреплено в Жилищном кодексе. Ржавая вода считается услугой ненадлежащего качества, а значит, платить за нее в полном объеме не нужно.

Что нужно сделать

Чтобы оформить перерасчет, важно зафиксировать факт проблемы. Для этого надо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании, ТСЖ или водоканала.

«Диспетчер обязан зарегистрировать заявку, присвоить ей номер и согласовать с вами время проверки. Специалист приедет, отберет пробы воды и составит акт, в котором укажет дату и время проверки, характер нарушения — цвет, запах, мутность, а также результаты замеров и подписи участников», — сообщил Лябихов в беседе с РИА Новости.

Если специалист не пришел

Бывает, что проверка не состоялась. В этом случае жильцы могут оформить акт сами — вместе с соседями. Депутат посоветовал дополнительно снять видео, показать ржавую воду из крана на белом фоне, обязательно указав дату и время съемки. Затем нужно отправить видео вместе с актом в управляющую компанию и подать заявление на перерасчет (его можно составить в свободной форме).

Сроки и дальнейшие шаги

Управляющая организация обязана ответить в течение 30 дней. Если документы в порядке, перерасчет будет виден в следующих квитанциях.

Если УК или водоканал игнорируют обращения, можно подать жалобу в Роспотребнадзор и Госжилинспекцию, обязательно приложив доказательства проблемы (акт, фото, видео).

Иногда огромные суммы в квитанции появляются вполне законно, например, если собственник несколько месяцев не передавал показания. Тогда в ресурсоснабжающей компании делают перерасчет согласно среднемесячному потреблению ресурса. Именно так произошло с девушкой из Свердловской области — ей за электричество насчитали более 600 тысяч рублей.