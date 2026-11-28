Волонтеры считают, что найти семью живой уже нет шансов Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В поисках пропавшей больше года назад в Кутурчинском Белогорье Красноярского края семьи Усольцевых появился новый шанс и последний вариант. Подробности раскрыла руководитель регионального поискового отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина.

Она считает, что найти людей живыми уже нет шансов. Однако есть вариант обнаружить хотя бы останки семьи.

«Мы понимаем, что ищем останки. И я вижу здесь такой вариант: их случайно найдут туристы. Или же останки всё-таки при точечном осмотре территории найдут волонтеры или спасатели», — отметила Торгашина в разговоре с ТАСС.

Она подчеркнула, что в практике волонтеров были случаи, когда людей в лесах Красноярского края находили даже через несколько недель.

«Например, в начале 2020-х был случай с мужчиной, который потерялся в лесу вместе со своей собакой. Он бродил три недели и вышел живым. Но все-таки это не больше года после пропажи», — добавила Торгашина.

Недавно друг Усольцевых Валентин Дегтерев заявил, что глава семьи Сергей мог отправить Ирину и их маленькую дочь на тот свет. Известно, что Дегтерев изучил скриншоты видеозаписи поисковых работ от 2 октября 2025 года. В тот день спасатели обследовали район Буратинки, а на кадрах друг семьи разглядел нож и две небольшие бутылки из-под алкоголя.

Ранее экс-следователь ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Федор Глушков оценил перспективы дальнейших поисков и рассказал, что мешает выживанию в таких условиях.

Кроме того, если в истории исчезновения Усольцевых подтвердится криминальный след, то тела Сергея, Ирины и их маленькой дочери могут так и не найти. Так считает бывший спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисках пропавших.