Последняя рабочая неделя 2026 года будет короткой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Последний рабочий день в 2026 году, 30 декабря, пройдет по обычному графику, его не сократят на час. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Причина в том, что 31 декабря стало выходным, его перенесли с воскресенья, 4 января. А сокращенный день по закону полагается только накануне праздника.

«Поскольку 31 декабря стал выходным днем в результате переноса, 30 декабря официально не является днем, предшествующим праздничному, а значит, не будет сокращенным», — сказала депутат в беседе с ТАСС.

При этом, как отметила парламентарий, работодатели нередко сами отпускают сотрудников пораньше 30 декабря. Так люди успевают подготовиться к праздникам и избегают пробок.

Новогодние каникулы в этот раз продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. На зарплату короткая неделя никак не повлияет. Если сотрудник отработал в декабре все 22 рабочих дня по графику, он получит полный оклад. Если месяц отработан не полностью, бухгалтер посчитает зарплату за те дни, когда сотрудник фактически работал, с учетом системы оплаты труда в компании.

Когда платить зарплату, прописано во внутренних документах компании. По закону (ст. 136 ТК РФ), если день выплаты попадает на выходной или праздник, деньги необходимо перевести заранее — до этого дня. Например, если зарплату положено выдать 5 января, ее нужно перечислить не позже 30 декабря 2026 года.

При этом необязательно выплачивать декабрьскую зарплату до 31 декабря. Если в документах компании срок выплаты установлен на рабочий день, например на 11 января 2027 года (понедельник), и при этом зарплата выдается не позднее 15 календарных дней после окончания месяца, переносить выплату на декабрь не нужно.

А еще в 2027 году запланировано сразу семь коротких рабочих недель:

февраль — с 24-го по 26-е число;

март — с 9-го по 12-е число;

май — два периода: с 4-го по 7-е число и с 11-го по 14-е число;

июнь — с 15-го по 18-е число;

ноябрь — с 1-го по 3-е число;

декабрь — с 27-го по 30-е число.