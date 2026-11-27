После обращений читателей 76.RU в мэрии оградили проход у бывшей поликлиники на Московском проспекте Источник: читатель 76.RU

В Ярославле закрыли проход по тротуару у бывшей поликлиники на Московском проспекте. Ранее читатели 76.RU предупреждали, что с фасада исторического здания начала сыпаться штукатурка. Куски лепнины падали прямо на тротуар. И несмотря на опасность, люди продолжали ежедневно ходить у самого здания.

«Проход по данному тротуару будет ограничен в том числе и в зимний период. Для пешеходов организован альтернативный путь до остановки „Большая Федоровская“ за зданием Ростехнадзора (Московский проспект, 41)», — обещали в мэрии после обращений 13 ноября.

К 20 ноября кусков на тротуаре оказалось еще больше, к ним также добавились гигантские лужи.

Состояние тротуара у Московского проспекта Источник: читатель 76.RU Сверху падают куски штукатурки, снизу — полоса препятствий из гигантских луж Источник: читатель 76.RU

«Камней с фасада на дороге всё больше, но еще и лужи появились, которые только перепрыгивать», — сообщал наш читатель.

Чуть подальше от бывшей поликлиники лужи прикрыли паллетами.

Не самый комфортный для прогулок тротуар Источник: читатель 76.RU

Чтобы повесить ленту, потребовалось две недели и первые сугробы. 27 ноября проход у здания закрыли.

Вместе со штукатуркой сверху мог прилететь и снег Источник: читатель 76.RU О натоптанной дорожке придется забыть Источник: читатель 76.RU

27 ноября появилась сигнальная лента Источник: читатель 76.RU

Теперь пешеходам придется обходить бывшую поликлинику за зданием Ростехнадзора на Московском проспекте, 41.

«Идти или нет — уже выбор людей», — констатировал наш читатель.

Напомним, кирпичное здание является объектом культурного наследия местного значения «Здание детского Николаевского приюта», 1855 г., 1862 г., 1903 г. Приют был открыт в 1858 году, там же находилась домовая церковь, под крышей здания располагалась звонница. В разные годы здесь бывали императоры Александр II и Николай II. На территории действовала церковь Живоначальной Троицы. Под поликлинику здание отдали в ранние советские годы, на месте церкви разместили лабораторию.

Поликлинику экстренно закрыли летом 2023 года. Тогда власти сообщали об аварийном состоянии здания. Губернатор Михаил Евраев анонсировал, что для жителей построят две новые модульные поликлиники. Однако ярославцы получили лишь объект на улице Гоголя, здание недавно завершили. Поликлиника принимает первых пациентов. От медучреждения на Мельничной отказались.