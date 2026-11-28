Цены на товары могут вырасти Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Минпромторге рассказали, как именно фирмы будут рассчитывать и платить новый технический сбор. Правила утвердило правительство соответствующим постановлением. Разбираемся, как все устроено.

Как это будет работать

Технический сбор будет рассчитываться автоматически. Схема простая: компания вводит товар в оборот и подает уведомление в систему маркировки (точно так же, как делает это сейчас). На основе этих данных государственная информационная система промышленности (ГИСП) сама посчитает сумму сбора и пришлет ее плательщику.

Оплатить нужно в течение 10 рабочих дней после получения уведомления:

Если деньги пришли полностью, то в течение суток ГИСП сама сформирует подтверждение уплаты и передаст его в систему маркировки. Это значит, что товар можно вводить в оборот. Данные об оплате также уйдут в налоговую службу.

Если заплатили не полностью, то плательщику придет уведомление. Если в течение семи рабочих дней деньги так и не поступят, заявка будет считаться отклоненной.

Если случайно заплатили больше, чем нужно, лишнее вернут по заявлению компании. Порядок возврата такой же, как у налогов.

Кого это касается

Пока сбор коснется только товаров с обязательной маркировкой: ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов. Размер сбора фиксированный и считается за единицу продукции. Ставки опубликовали еще в октябре, так что компании успели заранее заложить эти расходы в свои планы и договоры с поставщиками.

Когда вступает в силу

Сбор начнут брать с 1 декабря 2026 года. Деньги пойдут на дополнительную господдержку российской радиоэлектронной промышленности.

Недавно мы писали о том, что правила другого, утилизационного, сбора хотят поменять.