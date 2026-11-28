В Минпромторге рассказали, как именно фирмы будут рассчитывать и платить новый технический сбор. Правила утвердило правительство соответствующим постановлением. Разбираемся, как все устроено.
Как это будет работать
Технический сбор будет рассчитываться автоматически. Схема простая: компания вводит товар в оборот и подает уведомление в систему маркировки (точно так же, как делает это сейчас). На основе этих данных государственная информационная система промышленности (ГИСП) сама посчитает сумму сбора и пришлет ее плательщику.
Оплатить нужно в течение 10 рабочих дней после получения уведомления:
Если деньги пришли полностью, то в течение суток ГИСП сама сформирует подтверждение уплаты и передаст его в систему маркировки. Это значит, что товар можно вводить в оборот. Данные об оплате также уйдут в налоговую службу.
Если заплатили не полностью, то плательщику придет уведомление. Если в течение семи рабочих дней деньги так и не поступят, заявка будет считаться отклоненной.
Если случайно заплатили больше, чем нужно, лишнее вернут по заявлению компании. Порядок возврата такой же, как у налогов.
Кого это касается
Пока сбор коснется только товаров с обязательной маркировкой: ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов. Размер сбора фиксированный и считается за единицу продукции. Ставки опубликовали еще в октябре, так что компании успели заранее заложить эти расходы в свои планы и договоры с поставщиками.
Когда вступает в силу
Сбор начнут брать с 1 декабря 2026 года. Деньги пойдут на дополнительную господдержку российской радиоэлектронной промышленности.
Недавно мы писали о том, что правила другого, утилизационного, сбора хотят поменять.
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