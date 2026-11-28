Квартальнов высказался об игре с «Ладой» Источник: Пресс-конференция после матча «Лада» — «Локомотив» | 27.11.2026 / Хоккейный клуб «Лада» / Vk.ru

Матч «Лада» — «Локомотив» в Тольятти 27 ноября завершился со счетом 0:1 в пользу команды из Ярославля. Единственную шайбу забросил Денис Алексеев.

Ход матча оценил главный тренер железнодорожников Дмитрий Квартальнов.

— Довольно-таки непростая, тяжелая игра для нас. С «Ладой» в этом году такие все они — тяжелые. Сегодня получилось, голик мы забили. У них не получилось забить. И в общем-то это сказалось, сегодня мы победили, доиграли игру. Вратарь наш молодец, где-то подвытащил. Нас всех с победой, — оценил ход матча тренер.

Напомним, «Ладе» уже дважды удавалось обыграть действующего чемпиона. И на это обратили внимание на послематчевой пресс-конференции. Тренер рассказал, как работал с командой, учитывая прошлые игры с «Ладой».

— Мы учитывали это всё, мы понимали, что игра будет непростая. Как-то настраивали. Но и соперник играл хорошо, в обороне хорошо играл, вратаря держал. Сценарии двух предыдущих матчей он такой был, — добавил Квартальнов.

Один из журналистов обратил внимание, что команда Квартальнова якобы «подсела».

— В прошлых матчах в концовке видно было, что ваша команда подсела, что ли, можно так сказать. Как-то настраивали, чтобы выдержали третий период? — прокомментировали в зале.

— Это кто так сказал? — прервал вопрос Квартальнов.

— Показалось так, скажем, — ответил журналист.

— Ну если показалось… Я думаю, что у нас ничего не подсело, только если психологически что-то подсело. Есть свои моменты. Мы нормально выглядели, и сегодня может быть что-то нужно было вытаскивать из себя. Опять же говорю. Команда «Лада» здорово играла, оборонялась, нормальная средняя игра была, — ответил наставник.

Отметим, что в третьем периоде Александр Полунин сильно ударился спиной о штангу. О состоянии игрока на данный момент информации нет.

Тренер «Лады» назвал игру хорошей и боевой.

— Хорошая игра, такая она боевая и ровная была. «Локомотив» чуть-чуть имел в атаке преимущество за счет удалений наших, — оценил игру главный тренер «Лады» Игорь Горбенко. — Без голов не выиграть игру. Эта команда мастеровитая, они и наказали.