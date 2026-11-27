Еще один участок платной парковки появится на Советской улице в Ярославле Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В центре Ярославля объявили о введении платной парковки на еще одном участке. С 27 ноября в единую зону включили улицу Советскую.

«Парковочная зона на улице Советской была включена в реестр еще в 2025 году перед запуском единого парковочного пространства в городах Ярославской области, однако тогда ее не ввели в эксплуатацию из-за проходившего дорожного ремонта на улице Советской», — пояснили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

После завершения ремонта на улице сделали голубую разметку, установили дорожные знаки и информирующие таблички.

Час парковки в зоне № 1106 будет стоить:

для транспорта категорий «А» и «М» — 80 рублей;

категории «В» — 150 рублей;

иных категорий — 300 рублей.

На Советской улице ввели платную парковку Источник: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО / Vk.ru

Напоминаем, для владельцев авто, зарегистрированных на территории Ярославской области, предоставляется скидка 50% на почасовую плату.

Кроме того, с 5 декабря на Советской улице в Ярославле также вводится ограничение стоянки и остановки для транспорта в районе домов 2А и 2/6.

«Данная мера принята для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения. Просим водителей быть внимательными и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ», — предупредили в Центре организации дорожного движения.

В двух местах на Советской с 5 декабря запретят парковку и стоянку Источник: ГКУ ЯО «ЦОДД» / Vk.ru