В центре Ярославля объявили о введении платной парковки на еще одном участке. С 27 ноября в единую зону включили улицу Советскую.
«Парковочная зона на улице Советской была включена в реестр еще в 2025 году перед запуском единого парковочного пространства в городах Ярославской области, однако тогда ее не ввели в эксплуатацию из-за проходившего дорожного ремонта на улице Советской», — пояснили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
После завершения ремонта на улице сделали голубую разметку, установили дорожные знаки и информирующие таблички.
Час парковки в зоне № 1106 будет стоить:
для транспорта категорий «А» и «М» — 80 рублей;
категории «В» — 150 рублей;
иных категорий — 300 рублей.
Напоминаем, для владельцев авто, зарегистрированных на территории Ярославской области, предоставляется скидка 50% на почасовую плату.
Кроме того, с 5 декабря на Советской улице в Ярославле также вводится ограничение стоянки и остановки для транспорта в районе домов 2А и 2/6.
«Данная мера принята для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения. Просим водителей быть внимательными и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ», — предупредили в Центре организации дорожного движения.
Ранее мы публиковали инструкцию о том, как пользоваться платной парковкой в регионе.