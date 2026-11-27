Липовая гора — район контрастов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Липовая гора — один из районов Ярославля с интересной историей и особым характером. Название этой местности известно еще с конца XIX века. По одной из версий, оно связано с липовым парком, который когда-то располагался на местном холме. Существует и народная легенда о человеке по имени Лип, в честь которого якобы назвали возвышенность.

В начале XX века здесь появилась небольшая деревня, история которой тесно связана с промышленным развитием Ярославля. В 1915 году неподалеку начали строить завод по производству аэропланов, однако впоследствии предприятие перепрофилировали. Здесь стали выпускать тормозное оборудование для железнодорожного транспорта. Завод привлек рабочих и специалистов, вокруг него постепенно сформировался рабочий поселок. В 1933 году территория вошла в состав Ярославля. Позднее тормозной завод был вновь преобразован, а название Липовая гора сохранилось и стало привычным для нескольких поколений горожан.

Сегодня Липовая гора — это район, в котором переплетаются разные эпохи, архитектурные стили и уклады жизни. Давайте вместе прогуляемся по отдаленному уголку города.

На окраине Липовой горы расположен родильный дом № 2 Источник: Александр Куренной / 76.RU

А напротив находятся Клиническая больница № 2 и детская поликлиника № 3 Источник: Александр Куренной / 76.RU

Высотные жилые дома соседствуют друг с другом, формируя облик этой части Липовой горы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напротив многоэтажной застройки раскинулся обширный частный сектор Источник: Александр Куренной / 76.RU

Даже небольшая ледяная горка на тротуаре становится местом детских развлечений Источник: Александр Куренной / 76.RU

Образовательный комплекс № 63 ярким пятном выделяется в жилом секторе Источник: Александр Куренной / 76.RU

На Ярославской улице расположился квартал трех- и четырехэтажных домов Источник: Александр Куренной / 76.RU

На школьной спортивной площадке дети проводят время за активными играми Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Бум» — один из крупнейших торговых объектов Липовой горы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Общественный транспорт остается важной частью жизни района: на улице Пирогова расположена одноименная остановка Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жители украсили стену жилого дома изображениями героев мультфильма «Смешарики» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Огромная лужа во дворе дома на Звездной улице затрудняет передвижение пешеходов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местные жители наблюдают за происходящим во дворе из окон своих квартир Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пушистый житель Липовой горы тоже следит за окрестностями, устроившись на небольшой возвышенности Источник: Александр Куренной / 76.RU

Когда-то на Звездной, 19 работал продуктовый магазин Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пространство перед магазином хозтоваров используется для продажи одежды Источник: Александр Куренной / 76.RU

В районе есть всё необходимое для повседневной жизни: образовательные учреждения, медицинские организации, магазины и спортобъекты. Этот фоторепортаж — попытка показать Липовую гору не только через ее улицы и здания, но и через маленькие истории, из которых складывается жизнь района.

Пятиэтажные жилые дома соседствуют с частной застройкой Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пара кроссовок, подвешенная на проводах, раскачивается на ветру Источник: Александр Куренной / 76.RU

Яркие фасады небольших домов контрастируют с белоснежным зимним пейзажем Источник: Александр Куренной / 76.RU

Улица Пирогова — одна из главных транспортных артерий Липовой горы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Фасад здания на Индустриальной улице, 32 украшен красочными изображениями Источник: Александр Куренной / 76.RU

Трактор занимается уборкой снега, расчищая пешеходные дорожки района Источник: Александр Куренной / 76.RU

Остановка «Поселок Куйбышева» — конечный пункт сразу нескольких автобусных маршрутов: № 4, 41А, 41Б, 42, 79 и 84С Источник: Александр Куренной / 76.RU

Станция «Липовая гора» — еще один важный элемент транспортной инфраструктуры района Источник: Александр Куренной / 76.RU

За железнодорожными путями многоэтажная застройка сменяется частным сектором Источник: Александр Куренной / 76.RU

Одинокий селезень плавает в небольшом участке пруда, который еще не успел покрыться льдом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Домики в городской среде Источник: Александр Куренной / 76.RU

С другой стороны водоема открывается вид на котельную № 12 Источник: Александр Куренной / 76.RU

Среди зимнего пейзажа Парка Победы выделяется стела «Слава комсомолу» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Невдалеке от парка Победы находится спортивная школа «Молния» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Футбольное поле полностью укрылось глубоким слоем снега Источник: Александр Куренной / 76.RU

Серые многоэтажные дома возвышаются вдоль 1-й Тормозной улицы Источник: Александр Куренной / 76.RU

На стене одного из домов сохранилось любовное послание, которое не удалось полностью скрыть под слоем краски Источник: Александр Куренной / 76.RU