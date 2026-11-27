Липовая гора — один из районов Ярославля с интересной историей и особым характером. Название этой местности известно еще с конца XIX века. По одной из версий, оно связано с липовым парком, который когда-то располагался на местном холме. Существует и народная легенда о человеке по имени Лип, в честь которого якобы назвали возвышенность.
В начале XX века здесь появилась небольшая деревня, история которой тесно связана с промышленным развитием Ярославля. В 1915 году неподалеку начали строить завод по производству аэропланов, однако впоследствии предприятие перепрофилировали. Здесь стали выпускать тормозное оборудование для железнодорожного транспорта. Завод привлек рабочих и специалистов, вокруг него постепенно сформировался рабочий поселок. В 1933 году территория вошла в состав Ярославля. Позднее тормозной завод был вновь преобразован, а название Липовая гора сохранилось и стало привычным для нескольких поколений горожан.
Сегодня Липовая гора — это район, в котором переплетаются разные эпохи, архитектурные стили и уклады жизни. Давайте вместе прогуляемся по отдаленному уголку города.
В районе есть всё необходимое для повседневной жизни: образовательные учреждения, медицинские организации, магазины и спортобъекты. Этот фоторепортаж — попытка показать Липовую гору не только через ее улицы и здания, но и через маленькие истории, из которых складывается жизнь района.