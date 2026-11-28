Увидеть необычное астрономическое явление можно будет в ночь с 27 на 28 декабря Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Россияне смогут увидеть довольно необычную картину на ночном небе. В «небесную дугу» над городами выстроятся сразу несколько планет и звезд: почти полная Луна, Юпитер и Марс. Телескопы и бинокли для наблюдения не понадобятся.

Увидеть необычное астрономическое явление можно будет в ночь с 27 на 28 декабря. Картину дополнит яркая звезда Регул. Всё это образует заметную изогнутую линию, сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

По его словам, в конце декабря Луна будет проходить через созвездие Льва, оказавшись в непосредственной близости от двух планет и яркой звезды. Особенно хорошо будут заметны Юпитер и Марс рядом с лунным диском.

Такие подобные сближения небесных объектов интересны не только любителям наблюдать за космосом, но и фотографам. Дугу можно будет запечатлеть даже на широкоугольную камеру.

Заметить это необычное явление смогут жители обоих полушарий Земли, однако наиболее благоприятные условия ожидаются в Северном полушарии. Там небесные тела поднимутся достаточно высоко над горизонтом, передает ТАСС.