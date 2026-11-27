Настало время подсмотреть, что нас ждет в конце года Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В декабре самое время загадывать желания, строить планы на будущее и обещать себе начать новую жизнь со следующего года. Но для этого еще неплохо было бы провести декабрь на высоте. На этот случай астролог Алена Григ поделилась с нашими коллегами из издания «СтарХит» прогнозом на декабрь, чтобы мы с вами знали, где лучше поберечь себя, а когда самое время решиться на перемены.

Овен

Овнам декабрь откроет новые горизонты для учебы, переговоров и личного роста. Главное — не проспать это время дома. Чаще выходите из дома, общайтесь с другими людьми, и интересные предложения не заставят себя ждать.

К тому же на Овнов повлияет Сатурн. Разворачиваясь, он добавит вам ответственности, и отложить важные дела не выйдет. Не исключено, что к концу месяца на вас навалится накопившаяся за долгое время усталость, так что не забывайте высыпаться и проводите время с близкими.

Телец

Для Тельцов декабрьская форма успеха проста как никогда: если хотите встретить Новый год в отличной форме, займитесь собой. Тем более что энергия и уверенность, которые будут вас переполнять в этом месяце, позволят смело увеличивать нагрузки.

Главное — не сравнивайте себя с другими, оценивайте прогресс относительно прошлых результатов. И не налегайте на сладости, чтобы праздничный наряд сидел идеально.

Близнецы

Первая неделя декабря потребует от Близнецов осторожности: риск травм выше обычного. Особенно аккуратными вам стоит быть с бытовой техникой и электроприборами.

Если начало декабря пройдет спокойно, к концу месяца появится легкость, а мысли станут яснее. Случайные события могут показаться знаками судьбы — используйте это время, чтобы разобраться в желаниях и наметить планы.

Рак

У Раков декабрь — настоящий медовый месяц. Посвятите его любви и романтике. Возможно, именно сейчас вы встретите человека, который подарит настоящую новогоднюю сказку.

Кроме того, декабрь подходит для заботы о себе, создания праздничного образа и украшения дома. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях и наслаждайтесь предвкушением праздника.

Лев

Львам звезды советуют завершить год ярко, весело и в компании близких. Декабрь принесет много общения, идей и планов. Не бойтесь мыслить масштабно.

Также это удачное время для крупных покупок, выгодных сделок, освоения новой профессии и перспективных знакомств. Правда, душевный подъем может привести к тому, что желание потратить всё на развлечения может оказаться сильнее обычного. Не спешите разоряться. Если не получится получить всё, что хочется, помните: даже небольшой результат — шаг вперед.

Дева

Девам лучше уже сейчас запасаться силами, потому что в ноябре они вам ох как понадобятся. Месяц у вас будет насыщенным, события начнут развиваться быстро. Успевайте только вовремя реагировать и не забывайте о безопасности.

Особенную осторожность Девам стоит проявить в первую неделю — она травмоопасна. В остальном декабрь подходит для ухода за собой и перемен в личной жизни. Найдите время для творчества и рукоделия: любимое занятие поможет отвлечься и восстановить силы.

Весы

У Весов последний месяц года пройдет относительно спокойно. Однако в середине декабря может произойти событие, которое заставит взглянуть на привычные вещи по-новому.

Не забывайте о здоровье: высыпайтесь и соблюдайте режим дня. В предпраздничной суете это непросто, но постарайтесь позаботиться о себе, чтобы встретить Новый год в хорошем настроении.

Скорпион

Декабрь сулит Скорпионам удачу: важные задачи решатся, а приятные покупки и домашний комфорт улучшат настроение. В первой декаде возможны споры и ультиматумы — захочется добиться своего любой ценой. Но не забывайте о близких: им тоже нужны внимание и тепло.

Походы по магазинам и косметические процедуры лучше планировать после 10 декабря. В первой декаде месяца вы можете разориться на том, что даже не думали покупать, или получить нежелательные последствия после процедур.

Стрелец

Даже непростые события декабря могут обернуться для Стрельцов к лучшему. Чтобы избежать проблем, быстро принимайте решения и сохраняйте рассудительность.

В этом месяце вы способны ясно мыслить и видеть перспективу. Только не позволяйте окружающим сбивать вас с пути. Месяц подходит для отпуска, учебы и обсуждения новых идей. А в первую неделю будьте внимательнее к себе: вероятность травм выше обычного.

Козерог

У Козерогов декабрь пройдет спокойно. Этот месяц идеально подходит для работы над собой, заботы о себе и приятных покупок. Регулярные тренировки, сбалансированное питание и выдержка помогут справиться со сложностями.

Кроме того, декабрь для вас — подходящее время, чтобы отстоять свою позицию и добиться желаемого. Не отказывайтесь от важных целей и не бойтесь проявлять настойчивость.

Водолей

В декабре обстоятельства сложатся в вашу пользу. Во многих делах получится добиться желаемого и закрепить результаты. Не бойтесь смелых решений, необычных идей и разумного риска.

Однако в первые дни следите за словами: чрезмерные амбиции и самоуверенность могут сыграть против вас. Если проявите сдержанность, серьезных препятствий не ожидается.

Рыбы

В декабре вспомните поговорку: «Поспешишь — людей насмешишь». Не пытайтесь одновременно решить все проблемы и взяться за десяток дел: спешка приведет к переутомлению, а иногда и к травмам. Лучше замедлиться и посвятить время отдыху, общению с близкими, объятиям и любимым фильмам.