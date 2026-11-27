В Ярославле обокрали ломбард магазина Sunlight Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Громкое ограбление в традициях Голливуда развернулось в торговом комплексе в Ярославле. Неизвестные вынесли золотые украшения на несколько миллионов рублей.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия», — рассказали 76.RU в полиции 27 ноября.

Вероятно, ночные похитители заранее готовились к ограблению. Они нагрянули в ломбард ювелирного магазина Sunlight в ночь на 23 ноября в ТРК «Альтаир» в Дзержинском районе. Как сообщает «Рен ТВ», воры проникли в помещение, спустившись по веревке через потолок, а затем вскрыли сейфы. По предварительным данным телеканала, общий ущерб превысил 14,3 млн рублей.

В сейфах хранились украшения, которые клиенты ломбарда оставили в качестве залога.

В компании Sunlight редакции сообщили, что последствия произошедшего выясняются.

«Мы взаимодействуем с правоохранительными органами и понимаем всю серьезность ситуации. По вопросам, связанным с инцидентом, мы работаем с клиентами в индивидуальном порядке: каждое обращение фиксируется, проверяется и передается профильной команде для решения», — сообщили 76.RU в пресс-службе компании.

Несмотря на случившееся, магазин работает в обычном режиме.

По факту хищения из ювелирного магазина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

Речь идет о краже, совершенной организованной группой и в особо крупном размере. По ч. 4 ст. 158 УК может грозить лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом вдо миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.