Выяснили у врача признаки инсульта и инфаркта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Инфаркт и инсульт часто ставят рядом, поскольку оба начинаются внезапно и требуют экстренной помощи, но это не одно заболевание с разными названиями. При инфаркте обычно погибает участок сердечной мышцы, а при инсульте повреждается головной мозг. Чем еще они отличаются и как их распознать вовремя, по просьбе UFA1.RU объяснил кардиохирург Роман Рисберг. Далее — от первого лица.

«Разница важна не только врачам. При подозрении на инсульт нельзя самостоятельно принимать аспирин, а при инфаркте опасно ждать, пока боль пройдет».

Роман Рисберг Сердечно-сосудистый хирург, интервенционный кардиолог, доктор медицинских наук Профессор медуниверситета. Выполнил более 8000 вмешательств на сердце и сосудах. Сердце не любит самолечение Личный сайт

Что происходит при инфаркте

Строго говоря, инфарктом называют гибель участка любого органа из-за нарушения кровоснабжения. Но в повседневной речи обычно имеют в виду инфаркт миокарда.

Чаще всего атеросклеротическая бляшка в коронарной артерии повреждается, на ней образуется тромб и перекрывает приток крови к части сердца. Без кислорода клетки миокарда начинают погибать. Чем дольше артерия закрыта, тем больше повреждение и выше риск сердечной недостаточности, опасной аритмии и смерти.

Типичный признак — давление, жжение, сжатие или тяжесть за грудиной. Ощущение может отдавать в руку, спину, шею, нижнюю челюсть или верхнюю часть живота. Возможны одышка, холодный пот, тошнота и резкая слабость.

Инфаркт не всегда выглядит как сильная боль. У пожилых людей, пациентов с диабетом и иногда у женщин ведущими проявлениями могут быть одышка, необычная усталость, тошнота или дискомфорт в животе.

Что происходит при инсульте

Инсульт — острое повреждение головного мозга. Большинство инсультов ишемические: артерию перекрывает тромб или эмбол (любая свободно перемещающаяся по кровеносному или лимфатическому руслу частица. — Прим. ред.). Но инсульт может быть и геморрагическим, когда сосуд разрывается и кровь попадает в ткань мозга.

Симптомы обычно возникают внезапно:

перекос лица;

слабость или онемение руки и ноги с одной стороны;

невнятная речь или непонимание слов;

резкое нарушение зрения;

потеря равновесия и координации;

необычно сильная головная боль.

Попросите человека улыбнуться, поднять обе руки и повторить короткую фразу. Если улыбка стала кривой, одна рука опускается или речь нарушена, вызывайте скорую помощь, даже если через несколько минут всё прошло. Исчезнувшие симптомы могут быть транзиторной ишемической атакой — предупреждением о возможном большом инсульте.

Почему дома нельзя точно определить диагноз

При инфаркте врач оценивает симптомы, ЭКГ, динамику тропонина и состояние коронарных артерий. Один повышенный тропонин не всегда означает инфаркт: нужно подтвердить связь повреждения миокарда с ишемией.

При подозрении на инсульт выполняют КТ или МРТ головного мозга. Важно отличить закупорку артерии от кровоизлияния, потому что лечение у этих состояний противоположное.

Поэтому при признаках инсульта нельзя самостоятельно принимать аспирин. Если сосуд разорвался, препарат может усилить кровотечение. Антиагреганты назначают после исключения внутричерепного кровоизлияния.

Что делать до приезда скорой

Немедленно звоните по номеру 112. Не везите пациента самостоятельно и не ждите улучшения. Запомните точное время появления симптомов или момент, когда человека последний раз видели без них: от этого зависит возможность восстановления кровотока.

При подозрении на инсульт не давайте еду, воду и таблетки: глотание может быть нарушено. Не пытайтесь резко снизить давление несколькими препаратами.

При боли в груди не ждите, пока подействуют капли или обезболивающее. Сядьте или лягте, ограничьте нагрузку и следуйте указаниям диспетчера. Аспирин можно принимать только после рекомендации медицинского специалиста с учетом аллергии и риска кровотечения.

Если человек потерял сознание и не дышит нормально, диспетчер объяснит, как начать сердечно-легочную реанимацию.

Что у инфаркта и инсульта общего

У этих катастроф общие факторы риска: повышенное давление, курение, высокий холестерин, сахарный диабет, ожирение и малоподвижность. Фибрилляция предсердий особенно важна для инсульта: образовавшийся в сердце тромб может попасть в мозговую артерию.

После инфаркта или инсульта недостаточно получить список препаратов при выписке. Нужно понять причину события, проверить давление и ритм сердца, оценить холестерин, сахар, состояние сердца и сосудов, а затем составить индивидуальный план профилактики.

На экспертную консультацию стоит принести выписки, результаты коронарографии, КТ или МРТ, ЭКГ, холтер, анализы и список препаратов. Но если симптомы появились сейчас, записываться на консультацию нельзя — нужно немедленно вызывать скорую помощь.