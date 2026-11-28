Центробанк ужесточил слежку за количеством кредиток россиян Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Несколько кредитных карт у человека теперь могут стать поводом для проверки. Центробанк утвердил правила формирования и ведения единой системы учета платежных карт. Это указание вступает в силу с сегодняшнего дня.

Речь о том, что в системе будут собраны данные, сколько платежных карт принадлежит одному человеку. Также там будут указаны его ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика), номер и вид платежной карты, которую он использует для перевода денег, или номер карты, которую банк уже заблокировал.

Предоставлять банкам доступ к новой системе будет Национальная система платежных карт (НСПК). Также она станет обеспечивать ежедневный и круглосуточный прием, обработку и хранение информации, передает «Парламентская газета».

НСПК — это российская система, которая обрабатывает банковские платежи внутри страны. Она выступает оператором системы «Мир» и расчетным центром Системы быстрых платежей. С 1 сентября этого года Росфинмониторинг может запрашивать у нее данные по любым операциям.

Вместе с этим изменятся правила проверки банковских переводов и платежей. В настоящее время специалисты Росфинмониторинга не следят за всеми транзакциями россиян, но могут быстро получить данные о подозрительных операциях. Теперь для этого достаточно всего одного запроса в НСПК.