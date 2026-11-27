Рассказываем, зачем Юрген решил вернуться в Романовку Источник: Юрген Шмидт; Мария Романова / V1.RU

Детство в Узбекистане, отрочество в небольшом селе Волгоградской области, молодость в Германии и Москва в 45 лет — такой маршрут сложился в жизни Юргена Шмидта. По всем родственникам он немец Поволжья, его бабушка говорила на русском языке, только с сильным акцентом, а дочери и вовсе живут в Германии и знают только немецкий. Больше половины своей жизни Юрген Шмидт прожил за пределами России, но всегда оставался с ней связан, а недавно и вовсе вернулся в село, где прошли его подростковые годы.

Источник: @schmidtcapital1111 / Instagram (организация принадлежит компании Meta, признана нежелательной и запрещена в России)

«С барского в самые низы»

Юрген родился в Узбекистане в конце 1970-х годов. Как его предки обосновались здесь, он не помнит, но точно знает, что по всем корням является немцем Поволжья. Его бабушка плохо говорила по-русски, с сильным акцентом, а сам Юрген, получивший при рождении имя Юрий, отлично знает два языка.

— Я родился в благополучной семье, родители у меня хорошие. В Узбекистане мы жили в совхозе городского типа Галля-Кудук, который работал на свинокомплекс. Богатый был совхоз, и жили мы достаточно зажиточно: держали хозяйство, у папы были хорошие связи. Родился я в роскоши, скажем так. Поэтому когда встал вопрос о том, чтобы уезжать в Германию, папа отказался.

Фото маленького Юргена, когда семья еще жила в Узбекистане Источник: Юрген Шмидт

Правда, уехать из Узбекистана все же пришлось, несмотря на то, что семья, где мама была бухгалтером, а папа — шофером, проблем с работой и достатком не испытывала.

— Тогда белых сильно притесняли в Узбекистане, и мы приняли решение уехать в Россию, — вспоминает Юрген. — Хотя одно время узбеки хорошо относились к русским, немцам, потому что они очень сильно повлияли на инфраструктуру, строили города. Папа это сильно ощущал: я, как ребенок, наверное, не чувствовал. Он хорошо говорил на узбекском, мог слышать, как говорят за нашей спиной, и, волнуясь за детей, принял решение переехать. В Германию он не хотел: наверное, повлияло то, что мой дед воевал против немцев, — из уважения к нему.

Из Узбекистана семья Юргена уехала, когда тому было 10 лет. Первой остановкой стало село Нижняя Добринка в Жирновском районе Волгоградской области, однако здесь закрепиться не получилось: родителям не давали работу. Только после этого семья обосновалась в Романовке Ольховского района.

Фото из семейного альбома: совсем юный Юрген в Романовке Источник: Юрген Шмидт

— В Узбекистане у нас был шикарный коттедж. Мы его продали и, как любит рассказывать мама, уехали оттуда с мешком денег. А в городах в то время еды-то не было особо: синие куры на прилавке, и всё. Когда увидели это все, папа принял решение: ни в коем случае не в город, будем жить в деревне. Они тогда процветали. В России всё пришлось начать сначала. А там еще и дефолт нас подкосил: всё, что мы продали, обнулилось. Скажем так, с барского в самые низы. Своим трудолюбием, пунктуальностью и честностью мы опять сформировались и жили неплохо.

Отец сильно повлиял на мой характер: своими достижениями, умением договариваться с людьми. У него были хорошие связи, он их очень легко завязывал, и мне это до сих пор помогает. Отца, правда, уже нет в живых, но память о нем всегда жива. Юрген Шмидт

«Немецкие компании страдают ввиду того, что происходит»

В 20 лет Юрген уезжает в Германию и поступает в Академию управления и экономики в Ганновере, где получает высшее образование и становится специалистом по вопросам импорта и экспорта Восточной Европы.

— Россия была непосредственным направлением и моей учебы, и моей работы, когда я открыл свою компанию. В основном я как раз и занимался русским рынком: помню, в Саратовской области был проект, связанный с мусоропереработкой, в Москве с «Мосводоканалом» тесно работали, очисткой занимались.

Юрген связал свою жизнь с экономикой и недвижимостью Источник: Юрген Шмидт

По словам Юргена, он всегда стремился к тому, чтобы связать два рынка и давать России немецкие технологии, когда это еще было возможно.

— Сотрудничал с немецкими компаниями, которые хотели выйти на российский рынок, также и с русскими компаниями, которые хотели работать с немцами. Полжизни мотался между мирами. А когда создались политические сложности, я принял решение, что хочу жить и работать в России, потому что этот рынок мне интересен: он какой-то азартный, движимый, непредсказуемый. Сейчас, скажу больше, немецкие компании достаточно страдают ввиду того, что происходит. Все их технологии надо куда-то продавать, а российский рынок для них отчасти закрылся.

В Германии, куда Юрген стабильно приезжает по работе, у него живут жена — немка Поволжья из Казахстана — и две дочки, которые совсем плохо говорят по-русски. Вместе с тем у Юргена есть брат Леонид, который так и остался жить в Романовке. А село между тем очень изменилось с тех пор, как Юрген оттуда уехал…

«Сейчас там тишина. Всё развалилось»

Живя в Москве уже как пару лет, Юрген решился на авантюру: добраться до Ольховского района сначала на поезде, затем на автобусе, а после и вовсе пешком.

— В Москве я сел на поезд до Саратова: есть поезд «девяточка», очень комфортный. Добрался до Саратова, сел на автобус, поехал в Камышин, сел на еще один автобус, проходящий через Волгоград, а до деревни они уже не ходят. Меня выпустили на трассе, и я пошел пешком километров десять. Мне хотелось пройти такой путь паломничества, хотелось побыть с народом, на поезде поехать, пообщаться, спросить, как люди живут. Встречались абсолютно разные люди, у которых спрашиваешь дорогу, а они уже на чай приглашают. Хотелось просто ощутить эти поля, просторы, родники…

Юргену было интересно пройти часть маршрута «своим ходом» Источник: Юрген Шмидт

Больше всего цепляли доброта людей, открытость, когда с тобой охотно общаются даже в общественном транспорте. В Москве я такого не ощущаю: здесь все куда-то бегут, особо не уделяют себе время. В отдаленных местах люди совсем другие. Юрген Шмидт

В конечной точке маршрута, Романовке, живет старший брат Юргена Леонид. Здесь он ведет хозяйство, держит скотину, а жена его всю жизнь работает учительницей. С ним Юрген и хотел повидаться, причем без предупреждения и особого повода.

— Когда мы переехали в эту деревню в 90-х, деревня процветала, — вспоминает Юрген. — Мы с братом вспоминали всё это: в каждом доме горел свет, у каждой семьи была скотина, хозяйство, были какие-то клубы, комплексы, молодежь развлекалась, особенно летом — постоянное движение. Мне казалось, что лучше деревни в то время ничего не существовало. А сейчас я приехал и… По нашим подсчетам, в деревне осталось 140 человек, а в то время было 2–3 тысячи. Летом еще городские приезжали, и тогда все улицы пели.

Так сейчас выглядит Романовка… Источник: @schmidtcapital1111 / Instagram (организация принадлежит компании Meta, признана нежелательной и запрещена в России)

Юрген запомнил село совсем иным Источник: @schmidtcapital1111 / Instagram (организация принадлежит компании Meta, признана нежелательной и запрещена в России)

Сейчас там тишина: дома уже наполовину разрушенные стоят, крыши снесены, окна разбиты. Всё развалилось. Юрген Шмидт

И несмотря на то, что в 2026 году в Романовке Юрген увидел опустение и разрушение, которые наверняка сильно контрастируют с видами Москвы и Германии, поездка и своеобразное возвращение в прошлое не удручили его. Напротив, позволили сделать позитивные выводы.

— Жизнь формируется из побед и неудач, и даже какая-то неудача формирует тебя как личность. У меня есть история. Есть родители, которые мне многое дали. Люди, которые встречаются мне в жизни, не всегда хорошие, но они всё равно формируют меня как личность. Жизнь — это приключение. Детство вспоминаю только теплыми моментами. Я рос в благополучной семье, видел только любовь и внимание к нам, как к детям. Даже сейчас, когда я приехал в ту деревню, ходил по этим развалинам, у меня ностальгия. Деревенские до сих пор помнят, что у нас был самый красивый дом. Сейчас там никто не живет — он полуразрушенный, практически ничего не осталось. Но мое юношество прошло там. Конечно, остались только теплые воспоминания.

Раньше на этих улицах кипела жизнь… Источник: @schmidtcapital1111 / Instagram (организация принадлежит компании Meta, признана нежелательной и запрещена в России)

…а теперь село практически опустело Источник: @schmidtcapital1111 / Instagram (организация принадлежит компании Meta, признана нежелательной и запрещена в России)

По мнению Юргена, к разрушению сел и деревень привела урбанизация: в некотором смысле беспощадная и с размытыми перспективами.