Вечером 27 ноября в Ярославле шумит король эстрады Филипп Киркоров. Звезда шоу-бизнеса удивляет фанатов откровенными разговорами и роскошными нарядами. Как проходит концерт, смотрите в нашем онлайн-репортаже.
Увидеть вживую Филиппа Киркорова приехали даже те, кто далек от его творчества. Об этом в беседе с 76.RU откровенно призналась одна из зрительниц зала. Вот только оказалось, что Анна знает наизусть все хиты Киркорова.
«Как бы то ни было — он все равно история. История нашего детства, нашей молодости. Эти песни пели несколько поколений: наши бабушки, родители. Эти песни мы знаем наизусть не понятно откуда! И слушая сейчас хиты прошлых нет немного вспоминаешь детство и молодость», — поделилась девушка.
Мерч короля
Перед концертом Филиппа Киркорова зрители могли купить мерч любимого исполнителя.
Тут футболки, диски, открытки и всякие сувениры. В продаже есть даже пирожки и попкорн, если вдруг кто-то проголодается.
Перед выходом звезды с большого экрана показали архивные кадры. Зал рукоплескал!
Напомним, концерт проходит на «Арене-2000». Для удобства зрителей в зоне танцпола выставили стулья. Однако сидеть этим вечером никто не планирует — с первых песен публика пошла в пляс.
Обстановка за полчаса до концерта — на фото.
Филипп Киркоров не смог сдержать слез, выйдя на сцену в Ярославле.
Артист поблагодарил зрителей за любовь и доверие, а к концу речи на щеках певца заблестели слезы. На голове у Киркорова была корона, а от сияния пиджака, усеянного кристаллами, слепило глаза.
Выступление звезды началось в 19:30. С небольшой задержкой в 30 минут — за это время опоздавшие зрители успели занять свои места.
В этот раз в команде организаторов не менее 36 человек. Нарядов тоже обещают много!
В 2017-м король поп-музыки заглядывал в Ярославль, тогда на концерт он привез три фуры нарядов!