Увидеть вживую Филиппа Киркорова приехали даже те, кто далек от его творчества. Об этом в беседе с 76.RU откровенно призналась одна из зрительниц зала. Вот только оказалось, что Анна знает наизусть все хиты Киркорова.

«Как бы то ни было — он все равно история. История нашего детства, нашей молодости. Эти песни пели несколько поколений: наши бабушки, родители. Эти песни мы знаем наизусть не понятно откуда! И слушая сейчас хиты прошлых нет немного вспоминаешь детство и молодость», — поделилась девушка.