Студентки пожаловались на домогательства преподавателя в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В колледже в Ярославле разгорелся скандал. Студентки обвинили 73-летнего преподавателя физкультуры в домогательствах. Они обратились с жалобой к общественнице и главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Та, в свою очередь, опубликовала сообщения девушек в своем Telegram-канале.

«По их словам, педагог систематически пытается приставать к студенткам-первокурсницам: трогать за интимные места, целовать, прикасаться. Более 20 студенток написали коллективное заявление на имя руководства учебного заведения, где подробно рассказали о происходящем на занятиях. Однако, как сообщают, в колледже стали защищать педагога, а девочкам пригрозили отчислением в случае, если они будут „выносить сор из избы“. При этом часть студенток, которые столкнулись с домогательствами, несовершеннолетние», — говорится в посте Екатерины Мизулиной.

Также глава ЛБИ рассказала, что один из преподавателей колледжа подтвердил случившееся и обратился за помощью к волонтерам.

«По его словам, директор колледжа вместо проверки фактов и обращения в правоохранительные органы создала некую комиссию для разбирательства: студенток якобы вызывают на эту комиссию по одной без присутствия родителей, запугивают отчислением и убеждают отказаться от обвинений в адрес педагога», — говорится в посте Екатерины Мизулиной.

Общественница пообещала обратиться в Следственный комитет.

Что говорят студенты

На связь с 76.RU вышла одна из старшекурсниц колледжа. Она описала педагога так: «Мужчина сам по себе неплохой. В плане занятий — нареканий нет». При этом она рассказала, что некоторые его действия могли быть неприятны студенткам.

«Но, видно, нельзя приходить было в обтягивающих вещах, он сразу начинал как-либо трогать за волосы за плечи, обнимать тех девочек. Слова употреблял неуместные, то что в его кабинет „отдельно поговорить“ ну и всё с этим подтекстом. К себе домой — да звал, но это было понятно, что шутка», — рассказала студентка колледжа 76.RU.

По ее словам, студентки старших курсов привыкли к его манере общения. А вот девушкам помладше такие шутки могли не понравиться.

«Просто мне его жалко с одной стороны. Он еще со слуховым аппаратом, мы его жалели. А тут, видимо, поколение зумеров пришло и не вытерпело», — рассказала студентка.

В социальных сетях бывшие ученики преподавателя оставляют комментарии в его поддержку.

«Это полный бред. Мы у него учились три года, никогда себе лишнего не позволял, всегда нам помогал, интересовался нашей учебой. Он нас как дедушка любит, а то, что придумали, полная чушь. Не верьте этому», — написала ярославна Анастасия в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

«Я тоже училась в медицинском колледже. Он у нас преподавал физкультуру. Нормальный преподаватель, очень добрый, каждый год собирает волейбольную команду, ко всем относится с уважением, много раз приходили отрабатывать пропуски, никогда ни к кому не приставал. Напридумывали там себе малолетки… Одна сказала, другие подхватили.

Пусть предоставят доказательства, фото, видео. Он работает уже очень много лет в данном колледже! У человека дети, внуки», — написала ярославна Тамара.

Что говорит руководство

Редакция 76.RU попыталась связаться с руководителем Ярославского медицинского колледжа, там сообщили, что не дают комментариев по поводу ситуации. Но позднее в учреждении, все же, коротко высказались о случившемся:

«В рамках полномочий образовательной организации в медицинском колледже по поступившим обращениям оперативно организована и осуществлена внутренняя проверка. Администрация образовательного учреждения находится в тесном и непрерывном взаимодействии с правоохранительными органами».

Также, по словам собеседника 76.RU из сферы правоохранительных органов, все заявления были написаны студентками одной и той же группы.