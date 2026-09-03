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Происшествия Поезд снес автобус паломников Подробности «Один пассажир погиб»: водителю автобуса вынесли приговор по делу о ДТП с ярославскими паломниками

«Один пассажир погиб»: водителю автобуса вынесли приговор по делу о ДТП с ярославскими паломниками

Какое наказание избрал суд

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Водителю автобуса вынесли приговор по делу о ДТП с ярославскими паломниками | Источник: Аварийно-спасательная служба ЛОВодителю автобуса вынесли приговор по делу о ДТП с ярославскими паломниками | Источник: Аварийно-спасательная служба ЛО

Водителю автобуса вынесли приговор по делу о ДТП с ярославскими паломниками

Источник:

Аварийно-спасательная служба ЛО

Евгению Ивашову — водителю автобуса, столкнувшегося с поездом на железнодорожном переезде в Ленинградской области, вынесли приговор. ДТП произошло утром 4 августа 2025 года. В салоне туристического автобуса было 36 пассажиров, 9 из которых — паломники из Ярославской области. Один из пассажиров погиб, еще восьмерым был причинен тяжкий вред здоровью.

В суде установили, что авария произошла по вине водителя автобуса.

«Мужчина, управляя пассажирским автобусом, выехал на железнодорожный переезд перегона Олонец — Лодейное Поле на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)», — рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре 3 сентября 2026 года.

Суд приговорил Евгения Ивашова к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчина не имеет права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Известно, что Евгений Ивашов — житель Ярославской области.

Что произошло

После ДТП в администрации Тутаевского округа уточнили, что поездку организовала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния. Её сотрудник оказался в числе пострадавших. Автобус направлялся в Александро-Свирский монастырь в Карелии. Это одна из остановок на маршруте Тутаев — Кемь — Тутаев. В салоне находились 36 пассажиров, в том числе два мальчика 10 и 12 лет. Дети не пострадали.

Пассажиров с лёгкими травмами разместили в гостинице, за ними приехал резервный автобус. На месте аварии погибла 67-летняя жительница Тутаева. В больницы доставили 17 человек: троих мужчин и 14 женщин. Восемь из них после оказания помощи отпустили домой.

В больницы после аварии доставили 17 человек | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramВ больницы после аварии доставили 17 человек | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В больницы после аварии доставили 17 человек

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В правительстве Ярославской области тогда рассказали, что семья погибшей женщины получит миллион рублей. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Транспортный СК квалифицировал случившееся как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее смерть по неосторожности.

Позднее был задержан водитель автобуса. Его хотели отправить в СИЗО на время следствия, но суд отказал в заключении под стражу.

Согласно материалам, мужчина управлял заказным автобусом, который числится за ярославским предпринимателем.

В мае 2026 года стало известно, что Евгения Ивашова будут судить. В транспортной прокуратуре тогда сообщили, что ведомство заявило гражданские иски о возмещении вреда в интересах потерпевших.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Поезд Автобус Паломники Суд
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Комментарии
2
Гость
16 минут
Паломники пешком шкандыбать должны, а не на шайтан-арба ездить.
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Гость
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