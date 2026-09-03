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Развлечения Александр Петров вернется к роли бомжа в нашумевшем сериале — где пройдут съемки

Александр Петров вернется к роли бомжа в нашумевшем сериале — где пройдут съемки

Второй сезон зрители увидят в 2027 году

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Съемки проходили на узнаваемых локациях в Нижнем | Источник: сериал «Камбэк» (18+), 2025 год, реж. Динар Гарипов / kinopoisk.ruСъемки проходили на узнаваемых локациях в Нижнем | Источник: сериал «Камбэк» (18+), 2025 год, реж. Динар Гарипов / kinopoisk.ru

Съемки проходили на узнаваемых локациях в Нижнем

Источник:

сериал «Камбэк» (18+), 2025 год, реж. Динар Гарипов / kinopoisk.ru

Актер Александр Петров вернется к роли бездомного в популярном сериале «Камбэк» (18+). Как сообщают наши коллеги из NN.RU, съемки второго сезона, как и первого, пройдут в Нижнем Новгороде, а также в Москве и Московской области.

Действие первого сезона сериала происходило в 2004 году. Главный герой в исполнении Петрова был вынужден скитаться по улицам и забирать объедки у школьной поварихи. За особую любовь к напитку из школьной столовой местные дети прозвали его Компотом. После одного инцидента подростки решили помочь бездомному и попали в настоящий квест, пытаясь разгадать загадку его прошлого.

Первый сезон снимали в Нижнем Новгороде, в кадре появились местные локации — стадион «Водник», Канавинский рынок, Автозаводский парк и т. д.

Стало известно, когда выйдет второй сезон «Камбэка» | Источник: сериал «Камбэк» (18+), 2025 год, реж. Динар Гарипов / kinopoisk.ruСтало известно, когда выйдет второй сезон «Камбэка» | Источник: сериал «Камбэк» (18+), 2025 год, реж. Динар Гарипов / kinopoisk.ru

Стало известно, когда выйдет второй сезон «Камбэка»

Источник:

сериал «Камбэк» (18+), 2025 год, реж. Динар Гарипов / kinopoisk.ru

Новые серии, по данным пресс-службу «Кинопоиска», покажут в 2027-м, однако уже в конце этого года будет выпущен фильм «Камбэк. В лето». Там главные герои попытаются попасть на концерт Андрея Губина в другом городе, попутно столкнувшись с неожиданными испытаниями.

Ранее мы рассказывали, сколько и на чем зарабатывает Александр Петров, помимо съемок в кино. Напомним, актер родился в Переславле-Залесском Ярославской области.

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Кристина КалининаКристина Калинина
Кристина Калинина
Журналист
Камбэк Александр Петров Съемка сериала
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Комментарии
4
Гость
22 минуты
играет самого себя
Гость
32 минуты
Бродяга с рублевки.
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