НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 750мм 73%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,00
EUR 100,83
Сбил ребенка на самокате
Молодая мама пострадала от БПЛА
Город из Лего: достроим Ярославль вместе?
Что с бензином
Где провести роскошный корпоратив
Реконструкция кафе
Дело об убийстве
Новости Ярославля в MAX
Афиша концертов
Развлечения «Как я могла не пригласить?» Медведева честно объяснила, почему Тутберидзе не было на ее свадьбе

«Как я могла не пригласить?» Медведева честно объяснила, почему Тутберидзе не было на ее свадьбе

Фанаты решили, что фигуристка не пригласила тренера из-за старых обид

152
Фигуристка Евгения Медведева сыграла пышную свадьбу | Источник: radzhablifoto, savelievanastya, kupovaka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Фигуристка Евгения Медведева сыграла пышную свадьбу | Источник: radzhablifoto, savelievanastya, kupovaka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фигуристка Евгения Медведева сыграла пышную свадьбу

Источник:

radzhablifoto, savelievanastya, kupovaka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Прошла уже почти неделя, как отгремела свадьба фигуристки Евгении Медведевой и хореографа Ильдара Гайнутдинова, а праздник всё еще продолжают обсуждать. Поклонники восхищались платьем мечты спортсменки, совместными фотографиями с мужем… Однако была и ложка дегтя в этом всеобщем восторге: на торжество не пришла ее экс-тренер Этери Тутберидзе.

У Евгении Медведевой и Этери Тутберидзе несколько лет был конфликт, которые многие связывают с уходом фигуристки к канадскому тренеру Брайану Орсеру после Олимпиады-2018. В 2020 году Евгения вернулась в команду Этери и восстановила с ней рабочие отношения, но до этого они не общались даже на официальных соревнованиях.

Медведеву тут же завалили комментариями с расспросами о том, как можно было не позвать саму Тутберидзе. Однако девушка быстро расставила все точки над i.

«Я приглашала, да, она не смогла прийти. Как я могла не пригласить Этери Георгиевну? Поскольку у меня есть своя программа „Бес комментариев“, то к комментариям я отношусь абсолютно спокойно и читаю их. Был один: „Женя, ты меня разочаровала, потому что не позвала Этери Георгиевну“. С чего вы взяли? Просто работа у человека есть, она была в другом городе, давала мастер-класс», — высказалась фигуристка в эфире программы «Пусть говорят».

Евгения Медведева рассказала, почему Этери Тутберидзе не было на ее свадьбе

Источник:

«Пусть говорят» / Свадьба Года, 2026

Евгения обратила внимание и на то, что на их свадьбе с Ильдаром не было хореографа Аллы Духовой и тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Эти гостьи тоже не смогли разделить праздник с молодыми по личным причинам вопреки приглашению.

«Точно также Алла Духова не смогла присутствовать у нас на свадьбе, но это не значит, что мы ее не звали. Татьяну Анатольевну Тарасову звали тоже. Она по состоянию здоровья не смогла прийти. Это нормально, это жизнь», — подытожила Медведева.

Хоть Тутберидзе на торжестве и не было, пышности свадьбы это не убавило. Известных гостей и так приехало немало.

Например, своим присутствием семью порадовала серебряный призер Олимпиады‑2022 Александра Трусова вместе с мужем Макаром Игнатовым. Еще среди приглашенных был и заслуженный тренер, хореограф Даниил Глейхенгауз. Кто еще приехал к молодым и как прошел праздник — читайте здесь.

ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Евгения Медведева Свадьба Фигуристка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Автор, которая не хочет быть «авторкой»: почему феминитивы многих так раздражают и откуда вообще они берутся в языке
Анастасия Дмитрушина
Мнение
«Вас засватают за минуту»: как россиянка отдохнула в Грузии и чуть не вышла замуж
Анастасия Чеснокова
Мнение
Водопад в центре и самый милый театр в мире. Зачем снова и снова ехать в Тбилиси — советы туристки
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Мнение
«Боюсь быть худшим»: честная колонка пятиклассника о том, почему страшно переходить в старшую школу
Марк Гуськов
Супер-эксперт по видеоиграм, аниме, мультикам, школьной столовой и капризам для мамы.
Рекомендуем