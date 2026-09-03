«Как я могла не пригласить?» Медведева честно объяснила, почему Тутберидзе не было на ее свадьбе

Фигуристка Евгения Медведева сыграла пышную свадьбу Источник: radzhablifoto, savelievanastya, kupovaka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Прошла уже почти неделя, как отгремела свадьба фигуристки Евгении Медведевой и хореографа Ильдара Гайнутдинова, а праздник всё еще продолжают обсуждать. Поклонники восхищались платьем мечты спортсменки, совместными фотографиями с мужем… Однако была и ложка дегтя в этом всеобщем восторге: на торжество не пришла ее экс-тренер Этери Тутберидзе.

У Евгении Медведевой и Этери Тутберидзе несколько лет был конфликт, которые многие связывают с уходом фигуристки к канадскому тренеру Брайану Орсеру после Олимпиады-2018. В 2020 году Евгения вернулась в команду Этери и восстановила с ней рабочие отношения, но до этого они не общались даже на официальных соревнованиях.

Медведеву тут же завалили комментариями с расспросами о том, как можно было не позвать саму Тутберидзе. Однако девушка быстро расставила все точки над i.

«Я приглашала, да, она не смогла прийти. Как я могла не пригласить Этери Георгиевну? Поскольку у меня есть своя программа „Бес комментариев“, то к комментариям я отношусь абсолютно спокойно и читаю их. Был один: „Женя, ты меня разочаровала, потому что не позвала Этери Георгиевну“. С чего вы взяли? Просто работа у человека есть, она была в другом городе, давала мастер-класс», — высказалась фигуристка в эфире программы «Пусть говорят».

Евгения Медведева рассказала, почему Этери Тутберидзе не было на ее свадьбе Источник: «Пусть говорят» / Свадьба Года, 2026

Евгения обратила внимание и на то, что на их свадьбе с Ильдаром не было хореографа Аллы Духовой и тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Эти гостьи тоже не смогли разделить праздник с молодыми по личным причинам вопреки приглашению.

«Точно также Алла Духова не смогла присутствовать у нас на свадьбе, но это не значит, что мы ее не звали. Татьяну Анатольевну Тарасову звали тоже. Она по состоянию здоровья не смогла прийти. Это нормально, это жизнь», — подытожила Медведева.

Хоть Тутберидзе на торжестве и не было, пышности свадьбы это не убавило. Известных гостей и так приехало немало.