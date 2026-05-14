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Происшествия Поезд снес автобус паломников Подробности Есть погибшая: водителя автобуса будут судить за ДТП, в котором пострадали ярославские паломники

Есть погибшая: водителя автобуса будут судить за ДТП, в котором пострадали ярославские паломники

Авария с поездом произошла на ж/д переезде

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Будут судить водителя за ДТП с поездом в Ленобласти | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramБудут судить водителя за ДТП с поездом в Ленобласти | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Будут судить водителя за ДТП с поездом в Ленобласти

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В Ленинградской области будут судить 53-летнего водителя автобуса Евгения Ивашова, который в августе 2025 года стал участником смертельного ДТП с поездом. В салоне автобуса находилась группа паломников из Ярославской области. Одна из женщин — 67-летняя жительница Тутаева, погибла на месте. Еще 16 пассажиров получили различные травмы.

Евгения Ивашова обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

«По версии следствия, 4 августа 2025 года обвиняемый, управляя пассажирским автобусом, выехал на железнодорожный переезд перегона Олонец — Лодейное Поле на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. В результате столкновения один пассажир автобуса погиб, восьмерым причинен тяжкий вред здоровью», — рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Уголовное дело направили в Лодейнопольский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу. Также транспортная прокуратура заявила гражданские иски о возмещении вреда в интересах потерпевших.

Если вина водителя автобуса будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Известно, что Евгений Ивашов — житель Ярославской области.

Тур до Карелии

После ДТП в администрации Тутаевского округа уточнили, что поездку организовала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния. Её сотрудник оказался в числе пострадавших. Автобус направлялся в Александро-Свирский монастырь в Карелии. Это одна из остановок на маршруте Тутаев — Кемь — Тутаев. В салоне находились 36 пассажиров, в том числе два мальчика 10 и 12 лет. Дети не пострадали.

Пассажиров с лёгкими травмами разместили в гостинице, за ними приехал резервный автобус. На месте ДТП погибла 67-летняя жительница Тутаева. В больницы были доставлены 17 человек: трое мужчин и 14 женщин. Восемь из них после оказания помощи отпустили домой.

В правительстве Ярославской области тогда рассказали, что семья погибшей женщины получит миллион рублей. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (264 УК). Транспортный СК квалифицировал случившееся как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее смерть по неосторожности (часть 2 статьи 263 УК). Позднее был задержан водитель автобуса. Его хотели отправить в СИЗО на время следствия, но суд отказал в заключении под стражу.

Согласно материалам, мужчина управлял заказным автобусом, который числится за ярославским предпринимателем. Мы рассказывали, что известно о бизнесмене.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Поезд Автобус Паломники
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Комментарии
4
Гость
14 мая, 22:51
Бедный водитель. Ясно же, что поезд был ниспослар пассажирам за их грехи и гордыню
Гость
14 мая, 21:24
Как можно так далеко ездить на автобусе! Есть же поезда, самолеты. Зачем мучаться? А каково водителю вести автобус много часов подряд?
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Гость
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