Его семью искала целая страна: строитель, лишившийся рук и ног, стал звездой соцсетей, но не хочет видеться с родными

История Убайдуллы Тулаганова растрогала сотни тысяч людей Источник: Эмиль Фукс, Антон Дигаев / NGS.RU

Постоялец новосибирского «Социального общежития» Убайдулла Тулаганов неожиданно стал звездой соцсетей. Видео с ним набрало больше 300 тысяч просмотров — это помогло обратить внимание генконсульства Узбекистана и восстановить утерянные документы.

Убайдулла приехал в Новосибирск из Ташкента на заработки в 2016 году. В канун Нового года он заблудился в поле и отморозил конечности.

«Снег, пурга вообще. Утром, когда начало светлеть, я уже нашел, где деревня. В это время, оказалось, я отморозил уже руки и ноги, — рассказывает он, отмечая, что даже не сразу это понял. — Три дня еще на работу ходил. Потом смотрю: вообще ни холода, ничего не чувствую».

Руки и ноги пришлось ампутировать. К тому же сгорели его документы, которые были у друзей дома.