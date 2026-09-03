Его семью искала целая страна: строитель, лишившийся рук и ног, стал звездой соцсетей, но не хочет видеться с родными

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Убайдулла Тулаганов прославился в Сети благодаря своему жизнелюбию. Видео

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История Убайдуллы Тулаганова растрогала сотни тысяч людей

Источник:

Эмиль Фукс, Антон Дигаев / NGS.RU

Постоялец новосибирского «Социального общежития» Убайдулла Тулаганов неожиданно стал звездой соцсетей. Видео с ним набрало больше 300 тысяч просмотров — это помогло обратить внимание генконсульства Узбекистана и восстановить утерянные документы.

Убайдулла приехал в Новосибирск из Ташкента на заработки в 2016 году. В канун Нового года он заблудился в поле и отморозил конечности.  

«Снег, пурга вообще. Утром, когда начало светлеть, я уже нашел, где деревня. В это время, оказалось, я отморозил уже руки и ноги, — рассказывает он, отмечая, что даже не сразу это понял. — Три дня еще на работу ходил. Потом смотрю: вообще ни холода, ничего не чувствую».

Руки и ноги пришлось ампутировать. К тому же сгорели его документы, которые были у друзей дома.

Убайдулла попал в «Социальное общежитие» Натальи Першиной. Он сам себя обслуживает, помогает другим постояльцам и не теряет позитивный настрой. Есть лишь одна запретная тема — семья. На родине у него остались жена и четверо детей, но мужчина не спешит с ними связываться. Почему — смотрите в видео выше.

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