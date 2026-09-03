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Спорт За лучший результат — денежный приз: стало известно, по какому маршруту пройдет забег в Ярославле

За лучший результат — денежный приз: стало известно, по какому маршруту пройдет забег в Ярославле

13 сентября состоится XIII Ярославский полумарафон «Золотое кольцо»

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Стало известно, по какому маршруту пройдет забег в Ярославле | Источник: пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»Стало известно, по какому маршруту пройдет забег в Ярославле | Источник: пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»

Стало известно, по какому маршруту пройдет забег в Ярославле

Источник:

пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»

13 сентября в Ярославле состоится самый масштабный забег этой осени. В центре города пройдёт XIII Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» (6+). Это девятый старт серии «Бегом по Золотому кольцу — 2026». Как рассказали организаторы, в забеге примут участие свыше 6 тысяч бегунов из 73 регионов, в том числе из Хакасии, Башкортостана и других областей.

«Ярославль — нулевой километр нашей серии и место, где в 2014 году зародился беговой туризм в России. Тогда тысячи участников приехали сюда не только ради старта, но и чтобы открыть для себя город, его историю и культуру. За эти годы формат объединил бегунов со всей страны, и сегодня возвращение в Ярославль для нас — особое событие», — рассказал руководитель проекта «Бегом по Золотому кольцу» Игорь Блюмин.

В этом году организованы дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км, 3 км, 1 км, 500 м, командная эстафета, также пройдет VII Первенство России среди спортсменов старше 35 лет.

Дистанция «Эстафета» в Ярославле | Источник: пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»Дистанция «Эстафета» в Ярославле | Источник: пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»
Дистанция 21,1&nbsp;км | Источник: пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»Дистанция 21,1&nbsp;км | Источник: пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»
Дистанция: 10&nbsp;км | Источник: пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»Дистанция: 10&nbsp;км | Источник: пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»
Дистанция: 3&nbsp;км | Источник: пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»Дистанция: 3&nbsp;км | Источник: пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»
Дистанция: 5&nbsp;км | Источник: пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»Дистанция: 5&nbsp;км | Источник: пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»
Дистанция: 10&nbsp;км | Источник: пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»Дистанция: 10&nbsp;км | Источник: пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»

Стартово-финишный городок расположится на площади у КЗЦ «Миллениум». Там же появится выставка-ярмарка от ярославских ремесленников и творческих коллективов.

Маршрут забега пройдёт через главные достопримечательности Ярославля: Которосльную и Волжскую набережные, Парк 1000-летия, Музей-заповедник, парк «Подзеленье», памятник Н. А. Некрасову и Губернаторскую беседку.

Изюминка этого забега — денежные призы, за них смогут побороться участники на дистанции 5 км, 10 км и 21,1 км. Размер вознаграждения будет зависеть от результата.

«Максимальная сумма призовых на дистанциях 10 км и 21,1 км для мужчин и женщин — 200 тысяч рублей», — рассказали организаторы.

Условия приза

  • на полумарафоне: мужчинам нужно преодолеть дистанцию быстрее чем за 1 час 2 минуты, в женском зачёте — быстрее чем за 1 час 10 минут;

  • на дистанции 10 км максимальные призовые ждут мужчин, которые пробегут дистанцию быстрее чем за 28 минут, и женщин, показавших результат быстрее чем за 31 минуту 30 секунд.

Программа Ярославского полумарафона «Золотое кольцо»

07:00 — открытие стартово-финишного городка;

08:25 — торжественное открытие XIII Ярославского полумарафона «Золотое кольцо — 2026»;

08:35 — брифинг «Командной эстафеты»;

08:45 — разминка для участников забегов на 21,1 км и «Командная эстафета»;

09:00 — старт забега на 21,1 км, «Командная эстафета»;

11:00 — награждение победителей и призёров забега на 21,1 км в абсолютном зачёте;

11:15 — награждение победителей и призёров «Командной эстафеты»;

11:50 — разминка для участников Первенства России среди спортсменов старше 35 лет и забега на 10 км;

12:10 — старт Первенства России среди спортсменов старше 35 лет;

12:20 — старт забега на 10 км;

12:25 — награждение победителей забега на 21,1 км по возрастным категориям;

13:40 — награждение победителей и призёров забега на 10 км в абсолютном зачёте;

13:50 — разминка для участников забега «ПСБ 5 КМ»;

14:10 — старт забега «ПСБ 5 КМ»;

14:45 — награждение победителей забега на 10 км по возрастным категориям;

15:00 — награждение победителей и призёров Первенства России среди спортсменов старше 35 лет по возрастным категориям;

15:15 — разминка для участников забега на 3 км;

15:30 — старт забега на 3 км;

15:50 — награждение победителей и призёров забега «ПСБ 5 КМ» в абсолютном зачёте и победителей по возрастным категориям;

16:10 — старт «Забега безграничных возможностей» 500 м;

16:18 — старт детского забега 500 м (девочки);

16:27 — старт детского забега 500 м (мальчики);

16:40 — старт семейного забега на 1 км;

16:45 — награждение победителей детских забегов на 500 м по возрастным категориям и «Забега безграничных возможностей»;

16:55 — награждение команды-победителя Ярославского полумарафона в семейном зачёте и Молодежного чемпионата среди ВУЗов Ярославской области — 2026;

17:00 — окончание бегового события.

Ранее мы рассказывали, что в Ярославле появится первый беговой центр.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Забег Бегом по Золотому кольцу Полумарафон
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Комментарии
4
Гость
44 минуты
Хороший забег, атмосферный - красивая трасса, классные призы. И участников всегда много к нам приезжает
Гость
1 час
Очень здорово, что традиция, начатая в Ярославле в 2014 году, не просто живет, а набирает обороты
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