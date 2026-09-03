За лучший результат — денежный приз: стало известно, по какому маршруту пройдет забег в Ярославле

Стало известно, по какому маршруту пройдет забег в Ярославле Источник: пресс-служба проекта «Бегом по Золотому кольцу»

13 сентября в Ярославле состоится самый масштабный забег этой осени. В центре города пройдёт XIII Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» (6+). Это девятый старт серии «Бегом по Золотому кольцу — 2026». Как рассказали организаторы, в забеге примут участие свыше 6 тысяч бегунов из 73 регионов, в том числе из Хакасии, Башкортостана и других областей.

«Ярославль — нулевой километр нашей серии и место, где в 2014 году зародился беговой туризм в России. Тогда тысячи участников приехали сюда не только ради старта, но и чтобы открыть для себя город, его историю и культуру. За эти годы формат объединил бегунов со всей страны, и сегодня возвращение в Ярославль для нас — особое событие», — рассказал руководитель проекта «Бегом по Золотому кольцу» Игорь Блюмин.

В этом году организованы дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км, 3 км, 1 км, 500 м, командная эстафета, также пройдет VII Первенство России среди спортсменов старше 35 лет.

Стартово-финишный городок расположится на площади у КЗЦ «Миллениум». Там же появится выставка-ярмарка от ярославских ремесленников и творческих коллективов.

Маршрут забега пройдёт через главные достопримечательности Ярославля: Которосльную и Волжскую набережные, Парк 1000-летия, Музей-заповедник, парк «Подзеленье», памятник Н. А. Некрасову и Губернаторскую беседку.

Изюминка этого забега — денежные призы, за них смогут побороться участники на дистанции 5 км, 10 км и 21,1 км. Размер вознаграждения будет зависеть от результата.

«Максимальная сумма призовых на дистанциях 10 км и 21,1 км для мужчин и женщин — 200 тысяч рублей», — рассказали организаторы.

Условия приза

на полумарафоне: мужчинам нужно преодолеть дистанцию быстрее чем за 1 час 2 минуты , в женском зачёте — быстрее чем за 1 час 10 минут ;

на дистанции 10 км максимальные призовые ждут мужчин, которые пробегут дистанцию быстрее чем за 28 минут, и женщин, показавших результат быстрее чем за 31 минуту 30 секунд.

Программа Ярославского полумарафона «Золотое кольцо» Узнать 07:00 — открытие стартово-финишного городка; 08:25 — торжественное открытие XIII Ярославского полумарафона «Золотое кольцо — 2026»; 08:35 — брифинг «Командной эстафеты»; 08:45 — разминка для участников забегов на 21,1 км и «Командная эстафета»; 09:00 — старт забега на 21,1 км, «Командная эстафета»; 11:00 — награждение победителей и призёров забега на 21,1 км в абсолютном зачёте; 11:15 — награждение победителей и призёров «Командной эстафеты»; 11:50 — разминка для участников Первенства России среди спортсменов старше 35 лет и забега на 10 км; 12:10 — старт Первенства России среди спортсменов старше 35 лет; 12:20 — старт забега на 10 км; 12:25 — награждение победителей забега на 21,1 км по возрастным категориям; 13:40 — награждение победителей и призёров забега на 10 км в абсолютном зачёте; 13:50 — разминка для участников забега «ПСБ 5 КМ»; 14:10 — старт забега «ПСБ 5 КМ»; 14:45 — награждение победителей забега на 10 км по возрастным категориям; 15:00 — награждение победителей и призёров Первенства России среди спортсменов старше 35 лет по возрастным категориям; 15:15 — разминка для участников забега на 3 км; 15:30 — старт забега на 3 км; 15:50 — награждение победителей и призёров забега «ПСБ 5 КМ» в абсолютном зачёте и победителей по возрастным категориям; 16:10 — старт «Забега безграничных возможностей» 500 м; 16:18 — старт детского забега 500 м (девочки); 16:27 — старт детского забега 500 м (мальчики); 16:40 — старт семейного забега на 1 км; 16:45 — награждение победителей детских забегов на 500 м по возрастным категориям и «Забега безграничных возможностей»; 16:55 — награждение команды-победителя Ярославского полумарафона в семейном зачёте и Молодежного чемпионата среди ВУЗов Ярославской области — 2026; 17:00 — окончание бегового события.