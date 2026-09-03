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Дороги и транспорт «Ничего не отменено»: в Ярославле перенесли авиарейс в популярном направлении

«Ничего не отменено»: в Ярославле перенесли авиарейс в популярном направлении

В аэропорту рассказали подробности

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В Ярославле перенесли популярный авиарейс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле перенесли популярный авиарейс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перенесли популярный авиарейс

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 3 сентября перенесли популярный авиарейс из Ярославля в Санкт-Петербург. Дело в том, что воздушное судно еще не прибыло из Северной столицы. На сайте аэропорта «Золотое кольцо» указано, что рейс был отменен, однако в беседе с 76.RU сотрудники уточнили, что произошла задержка.

«Ничего у нас не отменено, у нас перенесено. У нас задержка вылета 250-го. [249-й] не прибыл, потому что воздушное пространство в аэропорту города Ярославля закрыто. Он перенесен. Чтобы он вылетел от нас, он должен к нам прилететь. А к нам он не прилетает, потому что воздушное пространство закрыто. Он перенесен», — объяснили 76.RU в аэропорту.

В ответ на впорос о том, почему на сайте говорится об отмене рейса, сотрудница аэропорта предположила, что произошел сбой.

Вылет будет перенесен | Источник: аэропорт «Золотое кольцо»Вылет будет перенесен | Источник: аэропорт «Золотое кольцо»

Вылет будет перенесен

Источник:

аэропорт «Золотое кольцо»

Сейчас ожидается прибытие самолета из Санкт-Петербурга | Источник: аэропорт «Золотое кольцо»Сейчас ожидается прибытие самолета из Санкт-Петербурга | Источник: аэропорт «Золотое кольцо»

Сейчас ожидается прибытие самолета из Санкт-Петербурга

Источник:

аэропорт «Золотое кольцо»

Указано, что рейс обслуживает авиакомпания «Руслайн».

Напомним, утром 3 сентября в ярославском аэропорту в Туношне ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в 6:30 сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточняли в ведомстве.

В 12:28 3 сентября в Росавиации рассказали о снятии ограничений в аэропорту.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Авиарейс Вылет Аэропорт
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Логично. Раз там закрыли небо.
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Гость
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