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Происшествия Норвегия арестовала российское научное судно, на борту — дети. Что известно о судьбе моряков и при чем тут Украина

Норвегия арестовала российское научное судно, на борту — дети. Что известно о судьбе моряков и при чем тут Украина

Власти РФ будут оспаривать решение

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Судно используют для научных исследований | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU Судно используют для научных исследований | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Судно используют для научных исследований

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на Шпицбергене. Решение принял окружной суд Норд-Тромса и Сеньи 31 августа по иску украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщила администрация губернатора архипелага.

«Профессор Молчанов» — судно Росгидромета, используется для научных исследований, мониторинга, поддержки полярных станций, а также для экспедиций и круизов в Арктике.

«Губернатор Шпицбергена (Ларс Фаусе. — Прим. ред.) сегодня по распоряжению окружного суда Норд-Тромса наложил арест на российское судно „Профессор Молчанов“, пришвартованное в Баренцбурге», — говорится в заявлении.

Арест связан с решением Гаагского арбитража от апреля 2023 года, который обязал Россию выплатить «Нафтогазу» около 4,22 миллиарда долларов по спору об активах в Крыму. Москва не признаёт его юрисдикцию и не участвовала в разбирательстве.

«Нафтогаз Украины» — национальная акционерная компания, которая обеспечивает добычу, транспортировку, хранение и поставку нефти и газа, управляет газотранспортной системой и подземными хранилищами, а также участвует в транзите газа через территорию страны.

Посол России в Норвегии Николай Корчунов в беседе с ТАСС назвал арест политически мотивированным нарушением международного права. Адвокаты уже готовят обжалование решения.

Дипломат подчеркнул, что суд вынес постановление накануне захода судна на Шпицберген, а обнародовали его именно во время стоянки в Баренцбурге. По его словам, это указывает на скоординированный и преднамеренный характер акции.

Посольство требует от Осло выполнения обязательств по Договору о Шпицбергене 1920 года, включая недискриминационное отношение к другим участникам договора. Дипломаты настаивают на немедленном освобождении судна и гарантиях безопасности для пассажиров и экипажа.

На борту находятся 19 членов экипажа и два сотрудника Севгидромета, сообщил ТАСС начальник Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС, Севгидромет) Роман Ершов. По данным дипломатов, среди пассажиров есть несовершеннолетние.

Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что моряки с задержанного судна выходят на связь. Однако, по данным министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, они в безопасности. Он назвал задержание нарушением международного права и подтвердил, что Россия будет оспаривать задержание.

Русское географическое общество делает всё необходимое, чтобы группа исследователей и журналистов с научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» вернулась домой, заявил первый заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов.

«По приглашению РГО работу экспедиции освещают участники пресс-тура. Они прибыли на архипелаг 1 сентября, чтобы в течение недели подготовить сюжеты, посвященные экспедиции. РГО делает всё необходимое, чтобы группа исследователей и журналистов благополучно вернулась домой», — приводит слова Корлыханова пресс-служба РГО.

Норвежская сторона отрицает причастность береговой охраны и военных к операции по задержанию. Представитель Министерства юстиции Норвегии Франк Линюм заявил, что Осло не является стороной в споре между «Нафтогазом» и Россией. Он также признал, что норвежские власти не уведомляли Россию о судебном решении заранее, пишет NRK.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Судно Профессор Молчанов Норвегия Суд Гаага
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Комментарии
10
Гость
11 минут
Они уже открестились. Говорят это не мы.
Гость
17 минут
Сложно понять, как можно арестовать научное судно в рамках обычной судебной тяжбы. Это ведь не груз с товарами, а инструмент исследований. Надеюсь, здравый смысл и международное право всё же возьмут верх
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