После ДТП с ярославскими паломниками задержан водитель автобуса

В Ленобласти задержан водитель, который выехал на железнодорожный переезд на красный Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

5 августа в Ленобласти задержали водителя ярославского туристического автобуса, угодившего под поезд. По версии следствия, он выехал на переезд на красный.

О задержании водителя сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. По информации «Фонтанки», это 53-летний житель Ярославской области. На дорогах в этом году он был аккуратен: водителя один раз привлекали к ответственности за превышение скорости.

Согласно материалам, мужчина управлял заказным автобусом, который числится за ярославским предпринимателем, и в седьмом часу утра 4 августа выехал на переезд вблизи станции Инема на красный сигнал светофора. В автобус врезался грузовой поезд.

Автобус вёз паломников в Александро-Свирский монастырь в Карелии. Это одна из остановок на маршруте Тутаев — Кемь — Тутаев. В салоне находились 36 пассажиров, в том числе два мальчика 10 и 12 лет. Дети не пострадали.

На месте ДТП погибла 67-летняя жительница Тутаева. В больницы были доставлены 17 человек: трое мужчин и 14 женщин. Восемь из них после оказания помощи отпустили домой.

Днём 4 августа в комздраве сообщали, что в больницах остаются 14 человек, в их числе пациентка в крайне тяжёлом состоянии и трое в тяжёлом состоянии.

В администрации Тутаевского округа уточнили, что поездку организовала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния. Её сотрудник — в числе пострадавших. Пассажиров с лёгкими травмами накануне разместили в гостинице, за ними был направлен резервный автобус. В правительстве Ярославской области пообещали семье погибшей женщины выплатить 1 миллион рублей.

Полиция по факту аварии возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (264 УК). Транспортный СК квалифицировал случившееся как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее смерть по неосторожности (часть 2 статьи 263 УК).