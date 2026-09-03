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Развлечения Не трачу деньги на дорогую бытовую химию: эти 5 хитростей убирают жир и пятна не хуже спецсредств

Не трачу деньги на дорогую бытовую химию: эти 5 хитростей убирают жир и пятна не хуже спецсредств

Как наука помогает убираться дома

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Советы по уборке дома | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСоветы по уборке дома | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Советы по уборке дома

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Химия как наука помогла человечеству совершить открытия мирового масштаба, но в повседневной жизни она не менее эффективна при уборке жира на кухне, накипи в чайнике и упрямых пятен на одежде. Мы собрали пять химических правил, которые сделают быт проще и помогут наводить порядок дома.

«Подобное растворяется в подобном»

Базовое правило: полярные вещества растворяются в полярных, неполярные — в неполярных — отлично помогает избавиться от въедливой грязи. Вода — полярный растворитель, поэтому она легко растворяет соль, сахар, уксус. А вот жир или машинное масло в воде не растворятся: они неполярные.

В быту этот химический закон поможет, например, оттереть жир. Если пятно от масла или соуса не смывается водой, то возьмите средство на основе спирта или растворителя. Если таких средств нет под рукой, то попробуйте использовать жидкость для мытья посуды: в ней есть ПАВ, которые «цепляют» жир.

Как легко очистить ковер от пятен | Источник: Ирина Шарова/ 72.RUКак легко очистить ковер от пятен | Источник: Ирина Шарова/ 72.RU

Как легко очистить ковер от пятен

Источник:

Ирина Шарова/ 72.RU

Еще это правило поможет убрать остатки клея, следы скотча или стикеров хорошо изопропиловым спиртом или ацетоном. В готовке — растворить сахар и соль.

Важно помнить, что экспериментировать без понимания со смешением бытовых средств не стоит. Например, уксус и отбеливатель вместе могут дать токсичный хлор.

Кислотно‑щелочные реакции

Благодаря химии мы знаем, что кислоты и щелочи реагируют друг с другом, образуя соль и воду. Закон поможет убрать известковый налет. Накипь в чайнике — это карбонаты кальция и магния. Слабая кислота, как уксус и лимонная, растворяет их: налейте раствор, прокипятите, промойте.

Еще комбо кислоты и щелочи хорошо устраняет запах рыбы или лука. Легкая кислая среда (вода с уксусом или лимонным соком) помогает «перебить» их.

Благодаря этому соединению можно прочистить и засор. Сода с уксусом дают бурную реакцию с выделением углекислого газа. Она помогает разрыхлить органические пробки в трубах. Однако серьезные засоры требуют специальных средств или сантехника.

Как легко избавиться от накипи | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКак легко избавиться от накипи | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Как легко избавиться от накипи

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Горячее эффективнее

Наверняка вы замечали, что в горячей воде пятна лучше сходят с одежды, а сахар быстрее растворяется. Это не просто так. При нагревании молекулы двигаются активнее, и вещества смешиваются интенсивнее.

Знание этого правила поможет лучше отстирывать вещи. Для большинства загрязнений оптимальна температура 40–60 °C. Так моющее средство лучше распределяется, а жиры и белковые пятна разрушаются.

Еще перед стиркой можно замочить вещь в теплой воде с моющим средством. Так активные компоненты быстрее вымоются из волокна.

Рабочие советы для стирки | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаРабочие советы для стирки | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Рабочие советы для стирки

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Чем поможет окисление

Окисление — это потеря электронов. Обычно «присоединение» кислорода или потеря водорода. Многие чистящие и отбеливающие средства работают за счет окисления органики: пятна разрушаются и становятся бесцветными.

Таким свойством обладает перекись водорода или кислородный отбеливатель. Средства окисляют пигменты, делая ткань светлее. При нагреве работают еще лучше.

Еще перекись или хлорсодержащие средства окисляют клетки грибка, поэтому ими можно убирать плесень. Но помните про безопасность: всегда надевайте перчатки и проветривайте комнату.

Правило окисления поможет сохранить свежесть фруктов. После разрезания их можно сбрызгивать лимонным соком, чтобы избежать потемнения.

Крышка на кастрюле = химическая реакция

Оказывается, крышки для кастрюль придумали не только для того, чтобы еда не разбрызгалась из них. В закрытой системе устанавливается равновесие между испарением и конденсацией: сколько молекул уходит в пар, столько же возвращается обратно в жидкость.

Накрывая кастрюлю крышкой, мы удерживаем пар, повышаем давление и температуру кипения — вода греется быстрее. Это проявление принципа Ле Шателье: система стремится компенсировать внешнее воздействие.

Крышка на кастрюле поможет вариться еде быстрее | Источник: Ирина Шарова / 72.RUКрышка на кастрюле поможет вариться еде быстрее | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Крышка на кастрюле поможет вариться еде быстрее

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Поэтому можете смело варить овощи, макароны и крупы под крышкой, если хотите побыстрее разделаться с готовкой. Так вода закипит быстрее, а тепло не будет уходить впустую. Если нужно, наоборот, уварить соус или бульон, держите кастрюлю открытой: испарение будет преобладать, и жидкость станет гуще.

Вот только с варкой каши всё немного сложнее. Здесь равновесие играет против нас: бурное кипение и конденсат на крышке могут привести к убеганию. Чуть приоткройте крышку, чтобы сбросить избыточное давление и стабилизировать процесс.

Опасные соединения

Химия может как помочь в быту, так и навредить. Нужно запомнить, что:

  • уксус + отбеливатель = хлор. Это соединение очень опасно для дыхания;

  • сода + уксус в закрытой емкости приведет к выделение CO₂. Бутылка со смесью может лопнуть прямо у вас в руках;

  • смешение разных чистящих средств для труб может привести к токсичным газам и ожогам.

Кроме этого, всегда нужно читать этикетки на бытовых средствах. Производитель предупреждает о возможных рисках работы с ними.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Уборка Совет Химия
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Комментарии
1
Гость
19 минут
Это советы домработницы: уборщицы, посудомойки, дворника.. в одном лице!
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Гость
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