Мальчик улетел в пропасть на экстремальных качелях в Адыгее: подобности ЧП

Пострадавший упал с высоты более 50 метров Источник: «Оштен-Тур»

В Республике Адыгея мальчик сорвался с обрыва на амплитудных качелях. Экстремальный аттракцион закрыли, в отношении его владельца возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета 3 сентября.

Мать с сыном из Ставропольского края 29 августа приехали в экстрим-парк в Майкоповском районе республики и пошли на амплитудные качели над обрывом. После остановки мальчик остался на платформе аттракциона без присмотра инструктора. Там он случайно зацепился за качели и по инерции сорвался с обрыва высотой более 50 метров.

В результате падения ребенок выжил, но получил множественные телесные повреждения. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.