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Происшествия Мальчик улетел в пропасть на экстремальных качелях в Адыгее: подобности ЧП

Мальчик улетел в пропасть на экстремальных качелях в Адыгее: подобности ЧП

Ребенок пошел на аттракцион с мамой

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Пострадавший упал с высоты более 50 метров | Источник: «Оштен-Тур»Пострадавший упал с высоты более 50 метров | Источник: «Оштен-Тур»

Пострадавший упал с высоты более 50 метров

Источник:

«Оштен-Тур»

В Республике Адыгея мальчик сорвался с обрыва на амплитудных качелях. Экстремальный аттракцион закрыли, в отношении его владельца возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета 3 сентября.

Мать с сыном из Ставропольского края 29 августа приехали в экстрим-парк в Майкоповском районе республики и пошли на амплитудные качели над обрывом. После остановки мальчик остался на платформе аттракциона без присмотра инструктора. Там он случайно зацепился за качели и по инерции сорвался с обрыва высотой более 50 метров.

В результате падения ребенок выжил, но получил множественные телесные повреждения. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении индивидуального предпринимателя, который установил качели, СК РФ по Республике Адыгея возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Качели Обрыв Падение Ребенок Республика Адыгея
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