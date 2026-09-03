Мальчик улетел в пропасть на экстремальных качелях в Адыгее: подобности ЧП

В Республике Адыгея мальчик сорвался с обрыва на амплитудных качелях. Экстремальный аттракцион закрыли, в отношении его владельца возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета 3 сентября.
Мать с сыном из Ставропольского края 29 августа приехали в экстрим-парк в Майкоповском районе республики и пошли на амплитудные качели над обрывом. После остановки мальчик остался на платформе аттракциона без присмотра инструктора. Там он случайно зацепился за качели и по инерции сорвался с обрыва высотой более 50 метров.
В результате падения ребенок выжил, но получил множественные телесные повреждения. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении индивидуального предпринимателя, который установил качели, СК РФ по Республике Адыгея возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).