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Страна и мир Спецоперация на Украине Переговоры России и Украины Переговоры России и США Путин ответил на главный вопрос об урегулировании конфликта на Украине

Путин ответил на главный вопрос об урегулировании конфликта на Украине

Президент указал на роль других стран в мирном процессе

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Путин назвал факторы мешающие мерному урегулированию | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПутин назвал факторы мешающие мерному урегулированию | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Путин назвал факторы мешающие мерному урегулированию

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о шансах на урегулирование украинского конфликта. Такая тема поднялась во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

«На мой взгляд, да, они есть», — сказал Путин, отвечая на вопрос о перспективах мирных переговоров.

При этом он подчеркнул, что в конечном счете эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт стороны. Прежде всего это сами Россия и Украина, а все остальные страны, включая США, готовы оказать поддержку и помощь.

Путин также назвал удары по гражданским судам проявлением государственного терроризма. По его словам, это осложняет возможность проведения мирных переговоров. Он добавил, что западные союзники Украины, которые отмалчиваются, становятся соучастниками международного терроризма.

Говоря о диалоге с США, Путин отметил, что Россия выступает за восстановление полноформатных отношений. Контакты с американской администрацией продолжаются, а лидер США Дональд Трамп настроен на конструктивную работу. Также президент заявил, что у России много друзей в США.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
10
Гость
10 минут
Не знаю, мы готовы к мирным переговорам без заморозок. А вот что-то галушкина страна никак не идет на переговоры.
Гость
48 минут
Никто там ни на что не настроен. в СМИ говорят одно, замыливают, в реальности постоянная помощь террористам во всём.
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Гость
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