Путин ответил на главный вопрос об урегулировании конфликта на Украине

Путин назвал факторы мешающие мерному урегулированию Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о шансах на урегулирование украинского конфликта. Такая тема поднялась во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

«На мой взгляд, да, они есть», — сказал Путин, отвечая на вопрос о перспективах мирных переговоров.

При этом он подчеркнул, что в конечном счете эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт стороны. Прежде всего это сами Россия и Украина, а все остальные страны, включая США, готовы оказать поддержку и помощь.

Путин также назвал удары по гражданским судам проявлением государственного терроризма. По его словам, это осложняет возможность проведения мирных переговоров. Он добавил, что западные союзники Украины, которые отмалчиваются, становятся соучастниками международного терроризма.