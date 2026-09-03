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Происшествия Подробности Стало известно, в каком состоянии 10-летний мальчик, которого сбил кроссовер в Ярославле

Стало известно, в каком состоянии 10-летний мальчик, которого сбил кроссовер в Ярославле

В Минздраве рассказали, что с ребенком сейчас

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В Ярославле кроссовер сбил 10-летнего мальчика | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ruВ Ярославле кроссовер сбил 10-летнего мальчика | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

В Ярославле кроссовер сбил 10-летнего мальчика

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.ru

Появилась информация о состоянии 10-летнего мальчика, которого днем 3 сентября сбил кроссовер на перекрестке проспекта Фрунзе и Чернопрудной улицы в Ярославле. О том, что сейчас с ребенком, 76.RU рассказали в региональном Минздраве.

«Ребёнок поступил в Областную детскую больницу. После комплекса диагностических процедур госпитализирован. Состояние оценивается как тяжёлое», — уточнили 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области.

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. Мальчик ехал по «зебре» на самокате. 36-летний водитель иномарки «Чанган» сбил ребенка, поворачивая направо с проспекта Фрунзе на улицу Чернопрудную. Момент аварии попал на запись уличных камер.

Момент аварии во Фрунзенском районе

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.ru

Судя по видео, машина не остановилась сразу — иномарка проехала по ребенку. Увидевшие случившееся прохожие тут же бросились на помощь мальчику. Он укрыли его и ждали приезда скорой помощи.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Сбитый ребенок Госпитализация
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