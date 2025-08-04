НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

облачно, дождь

ощущается как +24

3 м/c,

с-в.

 753мм 89%
Подробнее
6 Пробки
USD 79,67
EUR 92,33
Сменился главврач ЦРБ
Автобус с туристами попал под поезд
Аренда квартир подорожала
Все хитрости для ремонта и строительства
Дом для переселенцев
Медицинский теплоход
Чествование «Локомотива»
Платные парковки
Сколько стоит отдых в Грузии
Роскошный теплоход на Волге
Происшествия Поезд снес автобус паломников Эксклюзив Обслуживал делегацию из Германии: что известно о бизнесмене, организовавшем поездку для паломников

Обслуживал делегацию из Германии: что известно о бизнесмене, организовавшем поездку для паломников

Автобус с православными жителями Ярославской области угодил в ДТП с поездом

101
Написать комментарий
Автобус с пассажирами угодил под поезд | Источник: читатель «Фонтанки»Автобус с пассажирами угодил под поезд | Источник: читатель «Фонтанки»

Автобус с пассажирами угодил под поезд

Источник:

читатель «Фонтанки»

Стало известно, кто организовывал автобусную перевозку для ярославских паломников, угодивших в ДТП с поездом в Ярославской области. По данным источника 76.RU, перевозчиком является индивидуальный предприниматель Андрей Чураков.

Бизнесмен начал вести свою деятельность в апреле 2004 года. Он зарегистрирован в Ярославле. Основное направление работы предпринимателя — деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.

Финансовые отчеты бизнесмена не обнародованы, но известно, что Андрей Чураков не раз бился за государственные контракты. И несколько раз ему удавалось их заключить. Например, в 2012 году Андрей Чураков получил контракт с мэрией Ярославля на оказание услуг по транспортному сопровождению делегации немецкого города Ханау. В 2015 году предприниматель сотрудничал с ЯГПУ имени Ушинского, в 2016 — с Демидовским университетом. С ним же был заключен контракт на оказание транспортных услуг в 2018 году.

Корреспондент 76.RU попытался связаться с Андреем, но тот не вышел на диалог и перестал брать трубку, услышав, что ему звонит журналист.

В ДТП с поездом на переезде в Ленинградской области погибла 68-летняя пассажирка. Около 20 человек получили различные травмы, детей в их числе нет. Глава Тутаевского округа Ольга Низова, откуда отправлялся автобус в Карелию, рассказала, что тех, кто чувствует себя хорошо, отправили в гостиницу. Остальные пассажиры в больнице.

После инцидента было возбуждено два уголовных дела: по статье о нарушении правил дорожного движения и нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности.

Самую оперативную информацию об инциденте мы публикуем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Автобус Поезд Перевозчик Паломники
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать
Екатерина Железнова
Журналистка
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
Однажды убирала квартиру с мертвыми голубями. Учитель музыки открыла клининговое агентство и преуспела
Яна Станкова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление