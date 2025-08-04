Обслуживал делегацию из Германии: что известно о бизнесмене, организовавшем поездку для паломников

Автобус с пассажирами угодил под поезд Источник: читатель «Фонтанки»

Стало известно, кто организовывал автобусную перевозку для ярославских паломников, угодивших в ДТП с поездом в Ярославской области. По данным источника 76.RU, перевозчиком является индивидуальный предприниматель Андрей Чураков.

Бизнесмен начал вести свою деятельность в апреле 2004 года. Он зарегистрирован в Ярославле. Основное направление работы предпринимателя — деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.

Финансовые отчеты бизнесмена не обнародованы, но известно, что Андрей Чураков не раз бился за государственные контракты. И несколько раз ему удавалось их заключить. Например, в 2012 году Андрей Чураков получил контракт с мэрией Ярославля на оказание услуг по транспортному сопровождению делегации немецкого города Ханау. В 2015 году предприниматель сотрудничал с ЯГПУ имени Ушинского, в 2016 — с Демидовским университетом. С ним же был заключен контракт на оказание транспортных услуг в 2018 году.

Корреспондент 76.RU попытался связаться с Андреем, но тот не вышел на диалог и перестал брать трубку, услышав, что ему звонит журналист.

В ДТП с поездом на переезде в Ленинградской области погибла 68-летняя пассажирка. Около 20 человек получили различные травмы, детей в их числе нет. Глава Тутаевского округа Ольга Низова, откуда отправлялся автобус в Карелию, рассказала, что тех, кто чувствует себя хорошо, отправили в гостиницу. Остальные пассажиры в больнице.

После инцидента было возбуждено два уголовных дела: по статье о нарушении правил дорожного движения и нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности.