Из-за планового ремонта: в Ярославской области изменится расписание пригородных поездов

В сентябре в Ярославской области временно изменится расписание нескольких пригородных поездов. Об этом рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.
Власти уточнили, что Северная железная дорога изменила расписание из-за планового ремонта путей.
Поезд № 6006 «Александров — Ярославль-Главный» 5 сентября отправится в 11:12 — на 2 часа 25 минут раньше действующего расписания, прибудет в 15:04 — на 2 часа раньше.
Поезд № 6012 «Александров — Ростов Великий» отправится 9 сентября в 20:00 — на 24 минуты позже действующего расписания, прибудет в 22:11 — на 46 минут позже.
Поезд № 6444 «Данилов — Вологда I» 12, 19 и 29 сентября отправится в 16:21 — на 59 минут раньше действующего расписания, прибудет в 19:14 — на 53 минуты раньше.
Поезд № 6007 «Ростов Великий — Александров» 9 сентября курсировать не будет. При этом поезд № 6008 «Александров — Ярославль-Главный» проследует по сокращенному маршруту — от станции Ростов Великий.
Поезда № 6117/6118 «Данилов — Нерехта» 12, 16, 19 и 30 сентября будут отправляться из Данилова в 13:24 — на 40 минут раньше действующего расписания. Время прибытия в Нерехту не изменится — в 17:01.
Ранее мы рассказывали, что между Ярославлем и Москвой запустили двухэтажный поезд.