Из-за планового ремонта: в Ярославской области изменится расписание пригородных поездов

Поезд № 6006 «Александров — Ярославль-Главный» 5 сентября отправится в 11:12 — на 2 часа 25 минут раньше действующего расписания, прибудет в 15:04 — на 2 часа раньше.



Поезд № 6012 «Александров — Ростов Великий» отправится 9 сентября в 20:00 — на 24 минуты позже действующего расписания, прибудет в 22:11 — на 46 минут позже.



Поезд № 6444 «Данилов — Вологда I» 12, 19 и 29 сентября отправится в 16:21 — на 59 минут раньше действующего расписания, прибудет в 19:14 — на 53 минуты раньше.



Поезд № 6007 «Ростов Великий — Александров» 9 сентября курсировать не будет. При этом поезд № 6008 «Александров — Ярославль-Главный» проследует по сокращенному маршруту — от станции Ростов Великий.

