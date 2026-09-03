«Сегодня не было, вчера тоже»: что происходит на АЗС в Ярославле в начале сентября

Обстановка на АЗС в Ярославле в начале сентября Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

В конце августа водители вновь стали сообщать об ухудшении обстановки на заправках в Ярославле. Сообщения о «сухих» АЗС и очередях возобновились с 18–19 августа.

Мы узнали, как обстоят дела на заправках в Ярославле в начале сентября. В этом материале — репортаж с АЗС города.

«Сегодня не было, вчера тоже»

На «Лукойле» можно заправиться только дизелем Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Рейд по АЗС корреспондента 76.RU начался днем 2 сентября с «Лукойла» на Мышкинском проезде, 4. В глаза сразу же бросилось отсутствие машин. Оказалось, выдают только дизель по цене 78,86 рублей за литр. Остальное — по нулям, на табло напротив 95-го и 100-го прочерки.

— Дизель у нас есть всегда. Другого сегодня не было, вчера тоже. Не везут. Что делать-то? Сами сидим страдаем, — рассказала корреспонденту 76.RU сотрудница «Лукойла».

Напротив 95-го и 100-го прочерки Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

На картах у заправки было указано, что в наличии только дизель. Данные обновляются примерно каждый час.

Перед поездкой наличие бензина можно уточнить по картам Источник: Яндекс. Карты

Полностью «сухая»

Заправка пока пустует Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Неподалеку от «Лукойла» стоит такая же пустая и полностью «сухая» «Анита». Заправка находится на Мышкинском проезде, 12. Табло на станции выключено, не показаны даже нули. На кассе никого не оказалось.

Стоит отметить, что «Анита» не выдает дизель, только топливо 95-й, 92-й и 100-й марки.

Табло выключили Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Согласно данным карт, «Анита» временно закрыта. Бензоколонки отключены, водители предупреждены.

Заправка находится на Мышкинском проезде, 12 Источник: Яндекс.Карты

Улучшений нет с июня

На «Ситиоиле» нет бензина с июня Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Далее из Кировского района мы отправились в Ленинский на заправку «Ситиоил» по адресу проспект Октября, 72Б. Там ситуация не отличалась от предыдущих: машин нет, а заливают только дизель — 78,95 рублей за литр, без ограничений.

По дороге к кассе, на двери невозможно не заметить объявление: «На АЗС Аи-95, Аи-92 нет. Магазин не работает!».

Заходим внутрь, никого нет. Спустя пару секунд выходит сотрудница.

— Давно нет бензина у вас? — спрашиваем.

— Как у всех, — отвечает.

У нас только дизельное топливо есть. С июня месяца. Как неполадки начались, у нас нет 95-го и 92-го. Улучшений ситуации у нас не было с того времени. сотрудница «Ситиоил»

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На картах у заправки не указано, что в наличии только дизель.

Данных о топливе на картах нет Источник: Яндекс.Карты

Есть, но не точно

Заправка «Роснефти» тоже пустовала Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Корреспондент 76.RU заглянул также в Дзержинский район. Здесь АЗС «Роснефть» на проспекте Октября, 85Б не отличилась от других проверенных нами заправок.

На картах было указано, что в наличии на станции бензин есть весь, однако с припиской «возможно». Данные якобы обновлялись около 16:00. Мы были там примерно в 16:30, в машины выдавался только дизель, остальное на табло стояло по нулям.

На кассе никого не было, пришлось постучать в окошко — никто не открыл. В это время к одной из колонок подъехал водитель.

— Вы дизелем заправляетесь? — спрашиваем.

— Да, мне так проще, он везде есть, — отвечает.

Попробовали постучать в окошко кассы посильнее, получилось — вышла сотрудница. Однако комментировать ситуацию она отказалась. Водитель залил дизель в свой автомобиль и уехал.

На «Роснефти» указано, что бензин есть весь, однако с припиской «возможно» Источник: Яндекс.Карты

Что говорят водители

Мы узнали у водителей, заметили ли они ухудшение обстановки с бензином в городе.

Александр (имя изменено. — Прим. ред.) последний раз заправлялся неделю назад.

— Много заправок было без бензина. Там, где бензин был, были и от больших до средних очереди. Я встал в среднюю на «Татнефти», простоял полчаса, лимит был 50 литров, — рассказал ярославец.

В выходные, 29 августа, Александр, проезжая мимо, также видел очереди в городе на заправке «Татнефть» на выезде из Ярославля.

— Теперь стараюсь не ездить на машине, — поделился Александр с корреспондентом 76.RU.

Еще один водитель Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) каждый день ездит вечером из Ярославля в Ростов.

— Очереди начал замечать еще с прошлой недели. Думал «Слава Богу» заправил полный бак до этого всего. В очередях после июньской истории пока не стоял, — рассказал ярославец

Позже, Андрей сообщил корреспонденту 76.RU, что по пути от Ярославля до Ростова около 17:00 очередей на АЗС не заметил. На «Газпроме» после деревни Голузиново бензин был, однако выставили лимит — 30 литров в одну машину.

Ранее ограничения на выдачу топлива в одни руки заметил ярославский журналист Александр Тихонов. Редакции 76.RU он рассказал, как столкнулся с неожиданным для себя ограничением.

Власти комментариев о начале второй волны бензинового кризиса тоже пока не давали. При этом в Ярославской области обстановка относительно стабильная: из разных уголков страны приходят более тревожные сообщения. Мы рассказывали, из-за чего в России вновь наблюдается ухудшение ситуации на АЗС, а также анализировали, изменятся ли цены на бензин в ближайшее время по прогнозам экспертов топливного рынка.