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Страна и мир Обзор «Еле выдержали эти две ночи»: как ожидания от отелей расходятся с реальностью — личный опыт туристов в России и за рубежом

«Еле выдержали эти две ночи»: как ожидания от отелей расходятся с реальностью — личный опыт туристов в России и за рубежом

Тараканы, видавшая виды мебель и внезапное переселение в другой отель — с чем пришлось столкнуться отпускникам

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Иногда действительность в отелях не соответствует фотографиям | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUИногда действительность в отелях не соответствует фотографиям | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Иногда действительность в отелях не соответствует фотографиям

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Ожидание и реальность часто могут не совпадать в самых разных сферах жизни. В том числе во время отпуска: вы бронируете отель с красивыми фотографиями, а получаете испорченный отдых из-за сломанной мебели и неубранного номера. Туристы поделились своим опытом, а NGS.RU узнал, что можно сделать в подобной ситуации.

«Самый треш — это ванная»

Читательница Александра бронировала жилье в Онгудае на Алтае в мае. Они с мужем выбрали базу отдыха на две ночи.

«Сняли двухместный номер с собственной ванной комнатой, с большой двуспальной кроватью. По фото все было чисто и аккуратно. Еле выдержали эти две ночи, потому что было очень холодно. Даже после напоминания еле-еле топили», — делится она.

Семья переплатила за собственную, а не общую ванную, но к ней было много вопросов | Источник: читательница АлександраСемья переплатила за собственную, а не общую ванную, но к ней было много вопросов | Источник: читательница Александра

Семья переплатила за собственную, а не общую ванную, но к ней было много вопросов

Источник:

читательница Александра

Такой облезшей была сантехника | Источник: читательница АлександраТакой облезшей была сантехника | Источник: читательница Александра

Такой облезшей была сантехника

Источник:

читательница Александра

Качество мебели в номере тоже оставляло желать лучшего.

«Мебель оказалась вся видавшая виды, лейка в душе не работала, было грязно. А самый треш — ванная. Огромное окно, чтобы когда ты из душа выходишь, всем свои прелести показал — с улицы прекрасно все видно. Пришлось заставить его ящиками», — возмущается Александра.

«А там снова таракан»

Сибиряк Михаил поделился своим опытом бронирования бутик-отеля в Москве, который расположен недалеко от метро, в 10 минутах ходьбы от Патриарших прудов.

Михаил ориентировался на удобное расположение и бронировал номер через корпоративный сервис бронирования, в котором оценки были нормальные.

«После того, как я всё забронировал, мне пришло подтверждение брони, и я решил почитать оценки и отзывы. Там писали про уставшие номера. Понадеялся, что не всё так страшно будет», — рассказывает Михаил.

Он даже акцентировал внимание на этом самому отелю: заранее написал, что изучил такие отзывы и хотел бы, чтобы проживание прошло хорошо.

С тараканом в отеле Михаил встретился дважды в день | Источник: читатель МихаилС тараканом в отеле Михаил встретился дважды в день | Источник: читатель Михаил

С тараканом в отеле Михаил встретился дважды в день

Источник:

читатель Михаил

Михаил прилетел, переночевал там, позавтракал, а когда выходил из номера, увидел таракана и сообщил об этом на ресепшен.

«Потом поздно вечером я вернулся в номер, а там снова таракан. Не знаю, то ли это было насекомое или другое, но факт в том, что я все зафиксировал и снова предупредил сотрудников: „Не поверите, но рецидив“», — замечает он.

Ему ответили, что такого не может быть и предложили переселиться в другой номер, но свободного не оказалось, поэтому Михаил остался в том же. В качестве комплимента ему принесли бутылку шампанского и шоколадку.

«В душевой были чужие волосы»

Сибирячка Елена рассказала о своем опыте в Индии. В маршруте путешествия были Дели, Агра, Джайпур и Гоа. По приезде в Дели они должны были переночевать две ночи и уехать на поезде в Агру.

«Отель выбирали недалеко от метро и не на отшибе, чтобы спокойно добраться с сумками до вокзала. По фото отличный отель, все красиво, ухоженно, глаз радуется. По факту — тут должно быть очень много мата», — комментирует Елена.

Часто новосибирцы в своих отзывах о неудачных отелях отмечают «уставшую» мебель | Источник: читательница АлександраЧасто новосибирцы в своих отзывах о неудачных отелях отмечают «уставшую» мебель | Источник: читательница Александра

Часто новосибирцы в своих отзывах о неудачных отелях отмечают «уставшую» мебель

Источник:

читательница Александра

По ее словам, на территории шла стройка, ресепшн был в мухах и грязи, диванчик напротив стойки регистрации промят, обивка полопалась. В самой комнате был продавлен матрас.

«На окнах висели какие-то тряпки вместо занавесок, постельное белье было в дырках, полотенца, которые когда-то были белыми, стали серыми и в пятнах, в душевой были чужие волосы, горячая вода не бежала, пол возле порога был немного проломлен», — описывает Елена.

Пара сразу же попросила попросили поменять номер в надежде, что такая ситуация только в одном. Им предложили более просторную комнату этажом выше.

«Там все было более-менее целое, хоть и видавшее виды, очень пыльное, на люстре висела черная паутина. Но от этого номера не было ключа. Он просто не закрывался», — замечает Елена.

На вопрос, как им оставлять свои вещи и уходить гулять, успокоили, что у них не воруют. От проживания в отеле Елена отказалась — бронь не была оплачена до просмотра предложенных комнат. С сибиряков хотели взять неустойку за отказ от проживания, но сервис по бронированию, через который они делали заявку, пообещал самостоятельно уладить этот вопрос.

Елена отмечает, что если почитать отзывы, то оценки 7+ чаще стоят от индусов, а европейцы пишут гневные отзывы.

«Уставшие, потресканные лежаки»

Анастасия ездила с мамой в Турцию, в Кемер, тур они покупали у проверенного оператора. По фотографиям отель был шикарный.

Вместе роскошного отеля Анастасию заселили на три дня в бюджетный отель по соседству | Источник: читательница АнастасияВместе роскошного отеля Анастасию заселили на три дня в бюджетный отель по соседству | Источник: читательница Анастасия

Вместе роскошного отеля Анастасию заселили на три дня в бюджетный отель по соседству

Источник:

читательница Анастасия

Осадок у Анастасии от этого остался | Источник: читательница АнастасияОсадок у Анастасии от этого остался | Источник: читательница Анастасия

Осадок у Анастасии от этого остался

Источник:

читательница Анастасия

«Когда мы приехали туда, оказалось, что произошло перенасыщение гостями, поэтому нас и других людей временно стали расселять по другим отелям поблизости, более бюджетным. Пользоваться благами самого отеля при этом разрешали, но осадочек остался», — объясняет она.

В бюджетном отеле, где они прожили дня три, не работал холодильник, поэтому напитки приходилось хранить на ресепшене.

Так выглядит изначальный отель, куда должна была заселиться Анастасия | Источник: читательница АнастасияТак выглядит изначальный отель, куда должна была заселиться Анастасия | Источник: читательница Анастасия

Так выглядит изначальный отель, куда должна была заселиться Анастасия

Источник:

читательница Анастасия

Но, замечает Анастасия, сам шикарный кемерский отель тоже оказался немного не таким, как на фотографиях, особенно кухня и зона бассейна.

«Уставшие, потресканные лежаки. Грязные столики, стулья в кафе. Было очень неприятно. Рассказали все нашему агенту, она тоже была в шоке, потому что всегда только положительные отзывы получала об этом заведении», — сказала девушка.

Что делать в таких ситуациях

Когда вместо вида на море в окне вашего номера стена соседнего здания, вместо обещанного бассейна — строительная площадка, а сам номер не соответствует заявленной категории, можно потребовать устранения недостатков, соразмерного уменьшения цены, а в некоторых случаях отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.

В Роспотребнадзоре отмечают, что если условия проживания не соответствуют заявленным, необходимо в первую очередь зафиксировать нарушение: на фото или видео, в переписке с отелем, турагентом или туроператором.

«Особенно важно зафиксировать именно те обстоятельства, которые повлияли на решение о приобретении услуги: категорию номера, его площадь и оснащение, вид из окна, наличие бассейна, ресторана, детской комнаты, расстояние до пляжа и другие заявленные характеристики», — подчеркивают в ведомстве.

Важно делать фото и видео того, что не соответствует заявленному в договоре | Источник: читательница АлександраВажно делать фото и видео того, что не соответствует заявленному в договоре | Источник: читательница Александра

Важно делать фото и видео того, что не соответствует заявленному в договоре

Источник:

читательница Александра

И лучше сразу оформлять письменную жалобу | Источник: читательница АлександраИ лучше сразу оформлять письменную жалобу | Источник: читательница Александра

И лучше сразу оформлять письменную жалобу

Источник:

читательница Александра

О выявленных недостатках нужно незамедлительно сообщить представителю отеля (или туроператору, турагенту) и заявить свои требования: устранения нарушения или уменьшения цены. Правда важно делать это не только в устной форме, но и в письменной.

«При этом не каждое отличие реального объекта от фотографии является нарушением прав потребителя. Правовое значение имеет прежде всего то, какие характеристики услуги были заявлены исполнителем, включены в договор или иным образом доведены до потребителя до момента приобретения услуги», — уточняют в Роспотребнадзоре.

Жалобы рассматривают как сам отель, так и Роспотребнадзор и суд.

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Мария ТищенкоМария Тищенко
Мария Тищенко
Обозреватель
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Комментарии
3
Гость
31 минута
А в моей палатке на Костромском Разливе полный комфорт. И никаких переселений.
Гость
1 час
Это тараканы подадут в суд на вас за дескриминацию.
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