«Охранял добычу и прибрал ее»: тела женщин, растерзанных медведем в Красноярском крае, пришлось откапывать

Место, где нашли женщин Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии / MAX

В лесу под поселком Подтесово в Красноярском крае нашли тела двух женщин, ушедших за грибами в разные дни. По предварительным данным, на них напал медведь — зверя ищут до сих пор. Что рассказывают местные жители и что говорят власти, которые еще до трагедии отстреляли в поселке десятки хищников, — в материале NGS24.RU.

Заметили исчезновение не сразу

Пенсионерки ушли в лес в разные дни и не были знакомы между собой — об этом NGS24.RU рассказала местная жительница, попросившая не называть ее имени. По ее словам, одна женщина пошла за грибами 31 августа и пропала, но тревогу тогда никто не поднял. Другая ушла 1 сентября — она добиралась на электротехнике, которую оставила у леса.

Наша собеседница предполагает, что вторая женщина случайно вышла на то же место, где уже была прикопана первая погибшая, а медведь охранял добычу.

— Вторая женщина, которая пошла 1-го числа, уже позже случайно вышла на это место. И медведь, охраняя свою добычу, прибрал и ее, — говорит жительница Подтесово.

Сначала пропавших никто не искал. Электротехнику у леса заметила односельчанка, которая тоже пошла за грибами, но никому не рассказала об этом. На следующий день технику увидел еще один грибник и написал об этом в поселковых чатах. Так о пропаже узнали родственники и обратились в полицию.

Нашли в 40 метрах друг от друга

Официально поиски начали 2 сентября, в них участвовали спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения КГКУ «Спасатель», волонтеры и полицейские. Нашли женщин в 3–4 километрах от поселка Подтесово.

Днем 3 сентября в краевом СК уточнили, что нашли пенсионерок в лесу в 40 метрах друг от друга. Следователям пришлось использовать лопату, поскольку медведь прикопал своих жертв.

По словам источника NGS24.RU в правоохранительных органах, погибшие — жительницы поселка 73 и 67 лет. На их телах были повреждения, свидетельствующие, по предварительным данным, о нападении медведя.

Медведи были в районе еще до трагедии

После случившегося сельским семьям с детьми разослали памятки, а учеников начали возить до школы и обратно. По вечерам поселок патрулируют полиция и 2 группы охотников.

Медведя пока не поймали — в лесу поставили фотоловушки, за квадратом следят охотники. При этом красноярцы, у которых дачи в Подтесово, публикуют снимки следов животных.

Следы медведей видела одна из жительниц поселка Источник: Светлана Журавель / VK

Как-то помочь деньгами семьям погибших пенсионерок власти не могут. Муниципальная выплата на такой случай попросту не предусмотрена, сообщила NGS24.RU глава поселка Оксана Гареева.

Оксана Гареева рассказала, что медведи выходили к людям в Подтесово еще до трагедии. По ее словам, первого зверя в черте поселка заметили еще в конце июля, а за один только август отстреляли 12 медведей — вместе с полицией и 2 группами охотников.

«На территории поселка Подтесово и всего Енисейского муниципального округа сложилась очень тяжелая обстановка. Думаю, и во всём крае эта новость гремит: в новостных лентах очень часто мелькает о выходах медведей в населенные пункты», — отметила она.

Одной из причин массового выхода медведей к людям, по ее словам, могла стать нехватка естественной кормовой базы. Это Гареева связывает с лесными пожарами, которые охватили северные территории Красноярского края.

«Второе — популяция медведей на сегодняшний день, по данным Минприроды, увеличилась в несколько раз, — добавила глава. — Косолапым нечего есть, и они идут к людям».

В поселке собрали оперативную группу, а жителей каждое утро оповещают, куда звонить, если встретили зверя. Если медведь опасен для людей, его решают убить, но и это непросто: нужна лицензия.

Чиновница заверила, что администрация уже просила Минприроды выдавать больше разрешений на оружие и снизить их цену.

«Это 10 тысяч рублей — плюс бензин, патроны: не каждый охотник это потянет. И самое главное, что потом тушу еще проблематично утилизировать: ее нужно отвезти в ветеринарную клинику и дождаться анализов», — добавила она.

Жителей не раз предупреждали об опасности и просили не гулять затемно. Отдельно Гареева призвала родителей знать, где их дети-подростки. В лес власти тоже не советуют ходить.

«Это ареал обитания медведей и вообще диких животных, мы об этом писали, и население должно это понимать. Но мы, жители сельских территорий, привыкли ходить за грибами, дикоросами и ягодами. Не всех, к сожалению, это пугает и останавливает», — объяснила Гареева.

Сам глава Енисейского района — Евгений Петренко — отмечает, что с начала лета «ликвидировали» свыше 60 медведей и это «очень много». А замечали животных более 100 раз.