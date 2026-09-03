«Истекал кровью»: в Ярославле кроссовер сбил мальчика на самокате — видео момента ДТП

В Ярославле ребенка сбили на пешеходном переходе Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

В Ярославле днем 3 сентября произошло ДТП. На перекрестке проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной иномарка «Чанган» сбила мальчика на самокате.

В социальных сетях уже опубликовали видео момента ДТП. Судя по записи с уличных камер, мальчик на самокате проезжал по пешеходному переходу. В этот момент поворачивающий автомобиль наехал на ребенка. Машина не остановилась сразу — кроссовер проехал по мальчику.

По сообщению полиции, ориентировочно пострадавшему мальчику 10 лет.

«Ребенок госпитализирован», — уточнили в управлении МВД по Ярославской области.

Момент ДТП на перекрестке Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

В соцсетях также появилось видео с последствиями аварии. Вокруг пострадавшего ребенка собралась топла взрослых. Мальчика чем-то накрыли в ожидании приезда скорой помощи. Рядом на асфальте лежал самокат. Очевидцы рассказывали, что неподалеку от места аварии стоял «Чанган».

«Я ехала минут 40 назад, [когда] это все только произошло. Ребенок лежал на асфальте, истекал кровью, голова сильно разбита. Волитель вызывал скорую, видимо, тогда», — написала Алена Холод в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Очевидцы пытались помочь мальчику Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru