Сделайте это с окнами сейчас — зимой будет поздно: 5 минут спасут от конденсата и сквозняков

Осенняя проверка окон помогает обнаружить проблемы до наступления морозов Источник: GPT

В начале сентября окна еще живут почти летней жизнью: створки часто открыты, на стеклах остаются следы дождя и пыль. Но именно сейчас удобно устроить им небольшой техосмотр. Когда температура опустится ниже нуля, выяснять причину сквозняка или воды на подоконнике будет куда неприятнее.

Современные ПВХ-окна не требуют сложного обслуживания, но производители советуют очищать уплотнители, следить за дренажом и фурнитурой. Осенью мелкие проблемы можно заметить до первых серьезных холодов. Специалисты VEKA, например, рекомендуют регулярно ухаживать за уплотнителем и контролировать состояние водоотводных каналов.

Сначала проверьте не стекло, а раму

Подготовку пластиковых окон к зиме лучше начинать с деталей, которые обычно остаются без внимания. Состояние уплотнителя и фурнитуры влияет на плотность закрывания створки.

Вот короткий осенний чек-лист.

Осмотрите уплотнитель. Откройте створку и проведите рукой по резиновому контуру. На нем не должно быть разрывов, сильных заломов или участков, вышедших из паза. VEKA рекомендует минимум дважды в год очищать уплотнитель мягкой губкой с мыльным раствором, вытирать насухо и обрабатывать силиконовой смазкой. Именно эта деталь помогает защищать помещение от сквозняков, уличной пыли и шума. Прочистите дренажные отверстия. Их можно увидеть в нижней части рамы после открытия створки. Эти небольшие каналы нужны для отвода попавшей внутрь воды. Если там скопились пыль, пух и мелкий мусор, загрязнения стоит аккуратно удалить мягкой щеткой или салфеткой. Производитель также советует следить, чтобы водоотводные отверстия оставались свободными. Проверьте фурнитуру. Ручка должна двигаться без чрезмерного усилия, а створка — не цеплять раму. Подвижные элементы оконной фурнитуры периодически нуждаются в смазке. Если створка заметно просела или закрывается с трудом, лучше не крутить все регулировочные винты подряд, а найти инструкцию именно для установленной системы или обратиться к мастеру. Осмотрите откосы и монтажный шов. Если холодный воздух идет не между створкой и рамой, а из-под подоконника или со стороны откоса, причина может быть в герметизации монтажного узла. Усиленный прижим створки такую проблему не исправит.

Чистые дренажные каналы помогают воде свободно уходить из оконной рамы Источник: GPT

Нужно ли переводить окно на «зимний режим»

Популярный осенний совет — повернуть эксцентрики на створке и усилить прижим. Но «зимний режим» — это лишь регулировка силы прижима створки к раме.

Производители окон не рекомендуют менять прижим только потому, что в календаре наступила зима. Если окно нормально закрывается и не продувает, стандартную настройку можно оставить. Слишком сильный прижим создает дополнительную нагрузку на уплотнитель и со временем способен ускорить его износ. На это же обращают внимание специалисты оконной отрасли: сезонная регулировка требуется далеко не каждому исправному окну.

Регулировка нужна, когда есть конкретная проблема, например створка прилегает неравномерно или через нее ощутимо тянет. При этом конструкция фурнитуры у разных окон отличается, поэтому универсальной схемы «повернуть все цапфы в одну сторону» нет.

Почему зимой окна начинают «плакать»

Капли на внутренней поверхности стекла вовсе не всегда означают поломку окна. Конденсат появляется, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью. Чем выше влажность в комнате и чем холоднее стекло, тем легче образуется вода.

Источники влаги в квартире самые обычные: приготовление пищи, душ, сушка белья, комнатные растения и сами жильцы. Если воздухообмен слабый, влажность повышается, а зимой стекло становится одной из самых холодных поверхностей.

VEKA называет среди основных причин конденсата высокую влажность, недостаточный приток теплого воздуха к окну и проблемы с вентиляцией. Для жилых помещений производитель приводит ориентир относительной влажности 40–60%.

Российский Роспотребнадзор также напоминает о необходимости проветривания зимой:

«Проветривание помещений зимой необходимо для поддержания здоровья и комфортного микроклимата. Однако важно правильно организовывать проветривание, чтобы обеспечить приток свежего воздуха без значительного охлаждения помещения».

Поэтому бесконечно вытирать стекло или использовать очередное средство «от запотевания» — не полноценное решение. В первую очередь стоит разобраться с влажностью и воздухообменом.

Нормальный воздухообмен помогает уменьшить избыток влаги в квартире Источник: GPT

Что проверить, если появляется конденсат

Перед холодами полезно проверить вытяжку на кухне и в санузле и убедиться, что вентиляционные решетки не закрыты. Герметичные ПВХ-окна почти не дают естественного притока через щели, поэтому проветривание особенно важно. Роспотребнадзор также относит неработающую вентиляцию и повышенную влажность к факторам, которые способствуют появлению конденсата и плесени.

Есть и другая деталь — радиатор под окном. Теплый воздух от батареи поднимается к стеклу и нагревает его. Если радиатор полностью закрывает очень широкий подоконник, плотный экран или тяжелые шторы, поверхность стекла может оставаться холоднее. Производители относят недостаточный доступ теплого воздуха к стеклопакету к факторам, способствующим появлению конденсата.

Наконец важно понять, где именно находится влага. Капли со стороны комнаты чаще связаны с сочетанием температуры и влажности. А вот постоянное запотевание между стеклами — другой случай. Американский производитель окон Pella объясняет, что влага внутри двух- или трехслойного стеклопакета обычно указывает на нарушение герметичности между стеклами. Проветриванием такую проблему уже не решить.